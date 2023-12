O alinhamento da "Semana dos Tubarões" terá Dwayne Johnson como apresentador

Dwayne "The Rock" Johnson será o anfitrião deste ano e tem a honra de ser o primeiro Mestre de Cerimónias.

"A nossa Seven Bucks Productions estabeleceu uma parceria com a Discovery para vos proporcionar uma Semana do Tubarão muito especial (e durona). Filmei exclusivamente no meu estado natal, o Havai, estes belos predadores, Aumakua (Deuses), são profundamente venerados e respeitados na nossa cultura polinésia", escreveu Johnson no Instagram.

Tracy Morgan também fará uma aparição, juntamente com o elenco de "Jackass".

A Discovery, que tal como a CNN faz parte da Warner Bros. Discovery, também está a estrear uma série de novos especiais que estarão disponíveis no Discovery Channel e no Discovery+.

Eis apenas algumas das novidades da 34ª edição da Shark Week", que terá início a 24 de julho.

15 de julho, "Dawn of the Monster Mako" (Amanhecer do Mako Monstro)

Um tubarão-mako gigante de 14 pés é avistado nas águas dos Açores. O cineasta subaquático Joe Romeiro tenta capturá-lo em filme.

23 de julho, "Great White Intersection" (Intersecção dos Grandes Brancos)

Acompanhe o ressurgimento de grandes tubarões brancos nas praias de Cape Cod.

24 de julho, "Regresso ao Inferno da Lápide"

Os tubarões-tigre da ilha de Norfolk enfrentam os grandes brancos migratórios por causa de carcaças de vacas.

24 de julho, "Jackass Shark Week 2.0"

Johnny Knoxville, Chris Pontius, Wee Man, Jasper, Dark Shark e Zach Holmes regressam pelo segundo ano para ajudar um amigo a ultrapassar o seu medo de tubarões.

25 de julho, "Stranger Sharks" (Tubarões estranhos)

Mark Rober e Noah Schnapp, de "Stranger Things", procuram os tubarões mais estranhos do oceano.

25 de julho, "Air Jaws: Top Guns"

Câmaras de alta tecnologia são usadas na esperança de capturar o maior tubarão branco já visto.

25 de julho, "Mega Predators of Oz" (Mega Predadores de Oz)

No sul da Austrália, um pescador vai ajudar a provar que o tubarão branco é o maior mega predador.

26 de julho, "Extinct or Alive Jaws of Alaska"

O biólogo internacional de vida selvagem Forrest Galante viaja pelo mundo em busca de vida selvagem rara.

26 de julho, "Impractical Jokers Shark Week Spectacular"

Os rapazes tentam dissipar o mito de que os tubarões são bestas que comem homens através de desafios extremos.

26 de julho, "Pigs vs Shark" (Porcos contra tubarões)

Os porcos nadadores das Bahamas estão a tornar-se a comida preferida do tubarão-tigre local.

27 de julho, "Ilha dos tubarões ambulantes"

O biólogo e conservacionista da vida selvagem Forrest Galante viaja até à Papua Nova Guiné para provar que os tubarões estão a evoluir para andar em terra.

27 de julho, "Great White Comeback"

Uma investigação sobre o porquê de toda uma população de tubarões brancos ter desaparecido da noite para o dia na África do Sul em 2017.

28 de julho, "Tracy Morgan Presents: Sharks! with Tracy Morgan" (Tubarões! com Tracy Morgan)

Tracy Morgan e especialistas em tubarões falam sobre os tubarões mais loucos e ferozes do oceano. F

28 de julho, "Monster Mako Under the Rig"

Um misterioso grupo de tubarões mako do Golfo do México é diferente dos outros makos.

29 de julho, "Clash of Killers: Great White vs Mako" (Tubarão branco vs Mako)

Tubarões brancos e makos - são seguidos durante a sua migração anual ao largo da costa da Nova Zelândia.

29 de julho, "Shark Women: Ghosted by Great Whites" (Fantasmas de tubarões brancos)

Uma equipa exclusivamente feminina fará mergulho em jaula, mergulho livre, utilizará drones e chamarizes para localizar tubarões brancos desaparecidos.

30 de julho, "Monsters of the Cape" (Monstros do Cabo)

O Dr. Craig O'Connell e Mark Rackley visitam Cape Cod para testar dissuasores de tubarões.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com