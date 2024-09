O Alabama está preparado para executar a segunda pena letal usando gás nitrogênio, uma técnica de execução recentemente introduzida.

Anteriormente, uma execução planejada de Alan Eugene Miller, de 59 anos, por injeção letal foi parada há dois anos, pois as autoridades não conseguiram localizar as veias de Miller antes do prazo do mandado de execução.

A governadora republicana do Alabama, Kay Ivey, designou uma janela de 30 horas, iniciando na manhã de quinta-feira, para que a execução de Miller ocorra.

Isso representa a segunda tentativa de execução, após a resolução de uma ação federal movida por Miller, questionando o uso de gás nitroxênio em sua execução. A ação foi resolvida no mês passado. Miller argumentou que o método de hipóxia por nitrogênio do estado, que ele alegou poder causar sofrimento desnecessário, violava seus direitos da Oitava Emenda.

Os detalhes do acordo de resolução permanecem confidenciais, embora o procurador-geral do Alabama, Steve Marshall, tenha enfatizado que o método de execução por gás nitroxênio do Alabama, que foi implementado pela primeira e única vez na execução de Kenneth Smith anteriormente neste ano, é constitucional.

"O encerramento deste caso confirma que o sistema de hipóxia por nitrogênio do Alabama é confiável e humano", afirmou Marshall.

Defensores do método de execução por hipóxia por nitrogênio, que envolve a substituição do oxigênio inalado pelo preso por 100% de nitrogênio, afirmam que uma pessoa provavelmente perderia a consciência rapidamente durante o procedimento, o que o tornaria mais humano em comparação com outros métodos de execução. No entanto, especialistas médicos levantaram preocupações sobre a impossibilidade de determinar quando uma pessoa pode perder a consciência quando exposta a altas concentrações de gás nitroxênio.

Testemunhas da execução de Smith em janeiro afirmaram que ele continuou a tremer e se contorcer na maca por minutos antes de morrer.

A mídia tentou várias vezes obter comentários dos representantes legais de Miller sobre sua ação resolvida e execução iminente.

O Incidente de 1999

Miller tem enfrentado a perspectiva de sua própria morte há mais de duas décadas. Ele foi condenado à morte em 2000 pelos assassinatos de Lee Holdbrooks, Scott Yancy e Terry Lee Jarvis, que ocorreram em 1999.

De acordo com um comunicado do escritório do procurador-geral do Alabama, Miller ficou irritado com rumores que circulavam sobre ele. Em 5 de agosto de 1999, Miller atirou em dois das vítimas na Ferguson Enterprises em Pelham, Alabama, de acordo com os registros do tribunal.

"Estou cansado de pessoas espalhando rumores sobre mim", Miller teria dito, brandindo uma pistola ao sair de sua sala, de acordo com os documentos do tribunal.

Yancy foi atingido três vezes, de acordo com os registros do tribunal, ficando imóvel após o primeiro tiro, que atingiu sua virilha e coluna, o incapacitando.

Holdbrooks foi atingido seis vezes e tentou fugir por um corredor antes que Miller o atingisse fatalmente na cabeça, causando sua morte em uma poça de sangue, de acordo com os documentos.

Após os assassinatos de Holdbrooks e Yancy, Miller foi para seu antigo local de trabalho, Post Airgas, onde Jarvis estava empregado.

Miller cumprimentou Jarvis, que negou ter espalhado rumores sobre ele, apenas para ser atingido por vários tiros por Miller minutos depois.

Miller foi eventualmente capturado na rodovia, de acordo com os registros do tribunal, com uma pistola Glock carregada (com um cartucho na câmara e 11 cartuchos no carregador).

Um perito psiquiátrico que testemunhou na defesa de Miller determinou que ele estava mentalmente doente e lutando contra um transtorno delirante, o que o levou a acreditar que as vítimas estavam espalhando rumores sobre ele. No entanto, o perito opinou que o transtorno mental de Miller não atendia aos padrões para uma defesa de insanidade no Alabama.

"Sinto que levou muito tempo para chegarmos a esse ponto", disse Tara Barnes, viúva de Holdbrooks, à CNN na terça-feira.

Os membros da família de Yancy e Jarvis ainda não responderam aos esforços da CNN para entrar em contato com eles.

Hipóxia por Nitrogênio Explícada

Em setembro de 2022, os oficiais do Alabama tentaram executar Miller usando injeção letal, mas falharam devido à sua incapacidade de localizar suas veias no prazo estabelecido.

Miller estava marcado para ser executado por injeção letal após uma decisão do Supremo Tribunal dos EUA que revogou uma ordem judicial de um tribunal inferior em uma disputa prolongada sobre se ele seria executado usando injeção letal ou hipóxia por nitrogênio, de acordo com a cobertura anterior da CNN.

Antes da primeira tentativa, Miller e seus advogados procuraram garantir que ele seria executado usando gás nitroxênio, um método que ele havia escolhido anteriormente, mas que o estado não estava preparado para implementar.

Após a tentativa infrutífera, Miller foi devolvido à cela de morte.

Miller e seus advogados apresentaram uma ação questionando o protocolo de hipóxia por nitrogênio do estado após ele ser utilizado na execução de Smith.

Smith foi condenado à morte por sua participação em um assassinato por contrato em 1988 e, como Miller, havia sobrevivido a uma tentativa anterior de execução por injeção letal em 2022.

O processo de morte por gás nitroxênio envolve forçar um preso a inalar 100% de gás nitroxênio, privando-o do oxigênio essencial para a sobrevivência. No entanto, os críticos argumentam que a morte por gás nitroxênio pode levar a dor exacerbada ou até mesmo tortura.

Durante a execução de Smith neste ano, ele teria apresentado sinais de consciência por "vários minutos" e continuou a tremer e se contorcer na maca por dois minutos depois, de acordo com a conta da testemunha da mídia, de acordo com a cobertura anterior da CNN.

Após isso, houve vários minutos de respiração profunda antes que sua respiração parecesse desacelerar e finalmente se tornar imperceptível para as testemunhas da mídia, de acordo com a cobertura anterior da CNN.

"Claramente, não foi a morte instantânea e indolor que eles prometeram", disse o Dr. Jonathan Groner, professor de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual da Ohio, à CNN na semana passada. "Há muito sugerindo que não foi bom, não foi agradável."

As autoridades globais "repudiaram fortemente" a execução de Smith e a aplicação de asfixia por gás nitroxênio, declarando em um comunicado que não era nada menos que tormento endossado pelo estado.

O uso dessa técnica de execução inovadora, que foi provada para causar sofrimento em animais, é totalmente revoltante, opinaram os especialistas.

A ideia é que, ao eliminar todo o oxigénio e apenas inalar nitrogénio puro, não se sentirá aquela sensação esmagadora, como se estivesse a segurar a respiração, certo? - questionou Groner, que dedicou mais de duas décadas ao estudo da pena de morte. No entanto, ele admitiu que a teoria não parece se sustentar na prática.

Alabama é o único estado a ter experimentado com este método de execução, mas outros estados, como Louisiana, Oklahoma e Mississippi, também aprovaram o procedimento de morte por hipóxia de nitrogénio, de acordo com o Centro de Informação sobre Pena de Morte.

CNN's Dakin Andone e Lauren Mascarenhas contribuíram para esta reportagem

Despite Governor Kay Ivey's plans, if the execution team faces similar issues locating Miller's veins during the execution, it could once again result in a delay for 'us'.

Following the settlement of Miller's lawsuit, it remains to be seen how 'us' will approach the execution process given the controversies surrounding the usage of nitrogen gas.

Leia também: