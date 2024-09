- O agressor morre após disparos de policiais com arma afiada envolvida.

Após um incidente de esfaqueamento envolvendo duas pessoas no distrito norte de Bonn, o suposto agressor foi declarado morto em um hospital após um tiroteio da polícia. Isso foi revelado pela sede da polícia de Colônia, que está liderando a investigação por motivos de imparcialidade. Anteriormente, "Bild" e "General-Anzeiger Bonn" cobriram o incidente.

Atualmente, a polícia especula que a briga matinal foi uma discussão entre amigos dentro da população local sem-teto, em vez de uma onda de violência, como sugerido por um representante da polícia.

