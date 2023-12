O "Aglomerado da Árvore de Natal" e um globo de neve celestial brilham em novas imagens estreladas da NASA

Agrupamentos de estrelas que se assemelham a uma árvore de Natal com luzes e a um globo de neve cintilante brilham em novas observações efectuadas pelo Observatório de Raios-X Chandra e pelo Telescópio Espacial Hubble, respetivamente.

A NGC 2264, que se encontra a cerca de 2500 anos-luz da Terra, é também designada por "Aglomerado da Árvore de Natal", onde um grupo de estrelas jovens rodeadas pela nuvem gasosa de uma nebulosa faz lembrar uma árvore de Natal cósmica decorada com luzes cintilantes.

As estrelas têm entre 1 milhão e 5 milhões de anos e variam em tamanho - algumas são mais pequenas e outras maiores do que o nosso Sol. A nova imagem composta, rodada 160 graus no sentido dos ponteiros do relógio, de modo a que o topo da árvore fique na vertical, inclui diferentes comprimentos de onda de luz detectados pelo Chandra, bem como por sondagens terrestres.

Numa versão animada da imagem, luzes azuis e brancas a piscar representam a luz de raios X de estrelas jovens detectadas pelo Chandra. Entretanto, a nuvem de gás que se assemelha a uma árvore festiva brilha em luz ótica verde, tal como foi observada pelo telescópio WIYN de 0,9 metros da National Science Foundation, situado em Kitt Peak, no deserto do Arizona-Sonoran.

As estrelas brancas que brilham em toda a imagem foram reveladas por observações em luz infravermelha com o Two Micron All Sky Survey, que funcionou entre 1997 e 2001. O estudo de estrelas jovens, como as do Aglomerado da Árvore de Natal, permite conhecer a sua natureza volátil. As estrelas jovens podem libertar fortes explosões, mais poderosas do que as do nosso Sol, e os astrónomos ainda estão a investigar este fenómeno.

Um globo de neve estrelado

O Telescópio Espacial Hubble teve de procurar um pouco mais longe para encontrar um país das maravilhas de inverno celestial. O Hubble observou os milhares de milhões de estrelas que brilham no interior de uma galáxia anã chamada UGC 8091, que se encontra a 7 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Virgem.

A disposição galáctica das estrelas assemelha-se um pouco a um emaranhado de fios de luzes que foram arrumados à pressa no final de uma época festiva. A desordem resulta do facto de a UGC 8091 ser uma galáxia irregular que não tem a aparência estruturada de uma galáxia espiral ou elíptica.

Não existem duas galáxias irregulares com o mesmo aspeto, e estas aparecem numa variedade de tamanhos e formas. A forma de uma galáxia irregular pode ser o resultado de interacções com outras galáxias, bem como de turbulência interna causada por objectos celestes, tais como estrelas em explosão.

A Wide Field Camera 3 do Hubble e a Advanced Camera for Surveys observaram a UGC 8091 em diferentes comprimentos de onda de luz. Os dados foram recolhidos entre 2006 e 2021.

A luz azul revelada numa imagem composta a partir destas observações provém de estrelas recém-nascidas, enquanto as manchas vermelho-rosa brilhantes podem ser moléculas de hidrogénio que aqueceram depois de interagirem com a luz das estrelas jovens e energéticas. Entretanto, outras características brilhantes na imagem incluem estrelas mais velhas e galáxias de fundo distantes.

As galáxias anãs eram comuns no início da história do Universo e acabaram por se fundir para criar galáxias maiores e mais estruturadas. Os astrónomos podem aprender sobre a evolução galáctica estudando galáxias anãs distantes e as suas estrelas.

