O AfD, que pode desafiar os fundamentos da democracia, pode representar uma ameaça.

Após as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, a AfD comemora vitórias. Em Erfurt, eles lideram a corrida, garantindo 32,8% dos votos, enquanto em Dresden, eles ficam em segundo lugar, obtendo 30,6% dos votos. Este aumento significativo no apoio ao partido de direita é profundamente preocupante para as instituições democráticas, de acordo com pesquisadores. A crença em um Estado de direito robusto pode estar superestimada.

Após as eleições estaduais, as garrafas de champanhe estão estourando no acampamento azul. De acordo com os resultados preliminares, em Erfurt, a AfD lidera a corrida com uma vantagem significativa sobre a CDU. Em Dresden, o apoio ao partido também está crescendo significativamente, ficando em segundo lugar atrás dos democratas cristãos.

Este forte resultado da AfD significa um deslocamento significativo para a direita tanto na Turíngia quanto na Saxônia. A AfD, já se distanciando da constituição, agora está ganhando influência significativa. Um exemplo disso é o encontro de extrema direita em Potsdam em dezembro do ano passado, onde a "remigração" de milhões de pessoas foi discutida e funcionários influentes da AfD estavam presentes.

As associações estaduais do partido são consideradas de extrema direita pela proteção constitucional tanto na Turíngia quanto na Saxônia. A AfD visa "uma mudança fundamental no sistema", como afirmou o ex-presidente do Tribunal Constitucional Federal, Andreas Voßkuhle. Em termos simples, as democracias dos dois estados enfrentam um risco imenso com o sucesso eleitoral da AfD.

Posição de poder da presidência do parlamento estadual

A AfD não obteve uma maioria absoluta em nenhum dos estados. Como todas as facções nos parlamentos estaduais recusam-se a formar um governo com os direitistas, a posição de oposição fortalecida da AfD é o cenário mais provável em Erfurt e Dresden. No entanto, isso não significa que a AfD não possa prejudicar as instituições democráticas, como explicou Marie Müller-Elmau ao ntv.de antes das eleições estaduais.

A advogada faz parte do "Projeto Turíngia" sob a liderança do constitucionalista Maximilian Steinbeis. Os pesquisadores investigaram a questão de como o Estado de direito seria afetado se um partido autoritário-populista como a AfD ganhasse poder. O resultado: o partido pode obstruir os processos democráticos no estado em nome de seus próprios interesses, mesmo sem participação no governo.

Por exemplo, as chances da AfD, como a força mais forte na Turíngia, são boas para nomear o novo presidente do parlamento estadual. O presidente do parlamento estadual lidera as sessões parlamentares, incluindo a que elege o ministro-presidente. No entanto, a eleição na Turíngia sempre foi historicamente desafiadora. Em 2020, foram necessárias três rodadas de votação. O perigo reside no fato de que, de acordo com a constituição estadual, quem obtiver "o maior número" de votos vence na terceira rodada. Se uma maioria absoluta ou apenas uma simples maioria é exigida é aberto à interpretação. Quem tomará a decisão em caso de incerteza? O presidente do parlamento estadual, possivelmente nomeado pela AfD.

Diante deste cenário, Steinbeis pinta o seguinte quadro: se o líder da AfD da Turíngia, Björn Höcke, concorrer na terceira rodada e o Esquerda e a CDU não puderem concordar com um candidato alternativo, o presidente do parlamento estadual poderia decidir que Höcke foi eleito ministro-presidente apenas com os votos da AfD.

No entanto, não é apenas o cargo de presidente do parlamento estadual. Na Turíngia, a AfD está no caminho de vencer um terço dos assentos, o que lhe dá poder de veto. Com essa ferramenta, seu poder aumenta significativamente. A AfD agora pode impedir uma maioria de dois terços no parlamento estadual, dando aos direitistas em Erfurt a chance de deter significativamente os processos democráticos. Isso inclui a emenda das constituições estaduais ou a remoção do presidente do parlamento estadual. Um ciclo vicioso.

Um cenário semelhante teria ameaçado inicialmente na Saxônia. De acordo com os resultados preliminares, a AfD também teria um poder de veto em Dresden. No entanto, a comissão eleitoral estadual recentemente corrigiu os resultados: os direitistas possuem um assento a menos do que se pensava initially. Portanto, o partido na Saxônia também não possui poder de veto.

Com o poder de veto como ferramenta, os direitistas possuem vários pontos de ataque. Um particularmente aparente é o tribunal constitucional estadual. O "Projeto Turíngia" até o considera um flanco exposto. Afinal, os juízes constitucionais são nomeados com dois terços dos votos no parlamento estadual. A AfD agora pode impedir essa nomeação, colocando em risco a funcionalidade desse tribunal, que visa garantir o cumprimento dos direitos fundamentais do estado.

Caos através do poder de veto

O fato de a AfD não ser avessa a tais bloqueios é evidente em um caso em 2017. De acordo com a constituição estadual da Turíngia, cada grupo parlamentar deve pelo menos ser representado por uma pessoa na comissão de seleção judicial. Naquela época, os direitistas da Turíngia recusaram-se a nomear temporariamente seu membro da comissão, com o objetivo de paralisar a comissão, como relatado pelos funcionários do "Projeto Turíngia" na revista jurídica.

A paralisia de tais decisões democráticas cruciais teria uma consequência principal: caos no governo estadual. Isso Would once again serve the narrative, "the government can't get anything done, the system is failing, and the AfD is the only party that can truly lead the people." A desconfiança no governo aumenta ainda mais, a AfD se beneficia - e pode continuar a expandir seu apoio.

Os cenários ilustram: Apesar de ser uma oposição significativa, o AfD possui ferramentas poderosas para minar os alicerces da democracia. Embora essa configuração pareça a mais provável no momento, a posição de oposição do AfD não é imutável. Por exemplo, a Aliança Progressista pela Justiça e o Bem-Estar Social (BSW), que também obteve resultados nas pesquisas de dois dígitos, poderia ajudar o AfD a garantir uma participação no governo - embora Wagenknecht tenha recusado isso até agora para a Turíngia.

Erosão da democracia em um único mandato político

Examinando a Polônia e a Hungria, revela o que assumir o poder pode significar. Após a tomada do poder por um partido autoritário-populista, as normas democráticas começam a deteriorar-se gradualmente. Progressivamente, a separação de poderes e a oposição são minadas ou eliminadas.

Foi previsto pelo constitucionalista Steinbeis que isso poderia acontecer no nível federal da Alemanha. Steinbeis, fundador do Verfassungsblogs, afirma que o Estado de Direito não é tão robusto quanto geralmente se acredita. Se anti-democratas conseguissem a maioria no Bundestag, Steinbeis argumenta que levaria apenas um período legislativo "para derrubar a Lei Fundamental". Inicialmente, o Tribunal Constitucional Federal provavelmente seria o alvo principal. Steinbeis descreve-o como um mecanismo de controle particularmente vulnerável. Se falhar, o caminho estaria aberto para um partido autoritário-populista. Os resultados do projeto da Turíngia destacam perigos semelhantes mesmo no nível estadual. A constituição estadual, como a Lei Fundamental, não está protegida contra o abuso de poder por um partido autoritário-populista. Para eliminar os controles indesejados, o judiciário provavelmente também seria alvo no nível estadual, como explicou Beck.

Uma ferramenta influente são as mudanças de pessoal, enfatizaram Müller-Elmau e Beck. Caso o AfD assumisse a responsabilidade governamental e, consequentemente, posições ministeriais, também poderia preencher importantes cargos de funcionários políticos - sem fornecer razões. Enquanto essa substituição de indivíduos confiáveis no governo após uma mudança de governo não é incomum, os anti-democratas poderiam abusar da posição. Por exemplo, se o ministro do interior ordenasse ao presidente da polícia para reprimir com mais força os grupos ativistas ou até mesmo as alianças de oposição, o presidente da polícia poderia redistribuir pessoal ou fundos para o departamento relevante. Eventos semelhantes poderiam ocorrer na Oficina para a Proteção da Constituição. "Então, nazistas não seriam mais monitorados, mas os de esquerda seriam alvo com mais intensidade", apontou Beck. Höcke, sem dúvida, está ciente desse fator de poder. Em seus planos para um governo liderado pelo AfD, a demissão do presidente da Oficina para a Proteção da Constituição está no topo da lista.

** Tanto as constituições federal e estadual, em um contexto global, têm constituições contemporâneas servindo como uma espécie de escudo democrático e destinadas a resistir aos ataques às instituições democráticas. Princípios como a proibição de discriminação, a proporcionalidade da justiça e administração e a separação de poderes estão profundamente enraizados nas constituições estaduais. Se ministros ou funcionários de direita tentassem sequer arranhar esses princípios constitucionais do Estado de Direito, a comoção constitucional provavelmente seria imensa.**

O calcanhar de Aquiles no sistema de segurança, explicou Müller-Elmau, reside no fato de que os partidos autoritários-populistas atuais não buscam confrontar a constituição com força bruta. Eles querem usá-la a seu favor. "A democracia é oca por dentro, sem a partido necessariamente ter que violar as leis", disse Müller-Elmau. Um exemplo disso é a Hungria, onde o regime autoritário do partido Fidesz foi estabelecido exatamente com a ajuda das instituições democráticas. O lema, portanto, é "dobrar em vez de quebrar, esgueirar-se em vez de marcha à luz do dia".

Isso é possível principalmente porque "a constituição e as leis são abstratas por natureza", disse Müller-Elmau. Mesmo isso faz parte do Estado de Direito: a lei não regula casos individuais. Ela não pode antecipar todos os problemas que um partido possa criar. "Não podemos criar uma constituição à prova de água ou uma lex AfD", explicou Beck. "Então, nós mesmos deslizaríamos para o autoritarismo". Isso significa: a lei deve ser interpretada - ela oferece espaço para interpretação e opiniões diferentes.

Isso poderia favorecer juízes ou funcionários administrativos de direita. Porque provar depois que uma decisão - talvez sobre o visto de um refugiado - não estava dentro dos amplos limites da lei seria muitas vezes difícil.

Beck também apontou para os procedimentos de nomeação de autoridades que um partido autoritário-populista poderia manipular. Enquanto os cargos devem ser anunciados e o melhor candidato selecionado, "os anúncios podem ser alterados para que grupos preferidos, talvez os próprios, se encaixem melhor nas posições", disse Müller-Elmau. Consequentemente, a administração estadual poderia ser alinhada relativamente fácil.

Outra ferramenta para um partido autoritário-populista poderia ser o setor educacional. Aqui, relativamente pouco é regulamentado por lei. "Seria possível, por exemplo, eliminar assuntos como educação sexual ou restringir a educação política ao conteúdo do sétimo ano", disse Müller-Elmau. Até mesmo temas como visitar um campo de concentração poderiam ser omitidos - tudo sem violar nenhuma lei. Por último, não se deve esquecer o orçamento. "O partido autoritário-populista poderia facilmente garantir que os projetos que promovem a democracia não recebam mais financiamento", Höcke já declarou.

Os exemplos mostram: Numerous tiny screws exist that an authoritarian-populist group could utilize to advance their agenda and solidify their power. Breaking the law isn't essential in most instances. However, if it is necessary, security measures do not necessarily take effect, as Müller-Elmau emphasized. The constitution doesn't function as an inherent safeguard; it requires someone to initiate a lawsuit against the law or the party's actions. "Obviously, the appropriate environment and financial resources are essential for that", Müller-Elmau cautioned.

Procedimentos prolongados podem levar vários anos. Considere os procedimentos contra o ex-Presidente Donald Trump nos EUA devido à interferência nas eleições como exemplo. "Durante esse tempo, fatos podem ser fabricados." Beck encapsulou a ameaça antes das eleições: "Se o AfD conseguir um lugar no próximo governo estadual, a regras da lei poderiam ser comprometidas."

Em suas últimas palavras, os criadores do "Projeto Turíngia" afirmam que não todas as estratégias empregadas por autoritários-populistas podem ser neutralizadas através de ajustes constitucionais ou legais. No entanto, há "pontos de abertura" na constituição estadual que facilitam a execução de táticas autoritárias-populistas. "Ignorar a necessidade de fechar essas aberturas seria irresponsável", eles afirmam. Meses antes das eleições estaduais, os advogados haviam fornecido sugestões específicas de ação. Infelizmente, nenhuma delas foi implementada. Enquanto o campo conservador comemora com champanhe, a constituição estadual permanece desprotegida.

Diante do aumento da influência do AfD, a possibilidade de um líder de extrema direita se tornar presidente do parlamento estadual de Turíngia é uma preocupação, especialmente considerando a ambiguidade na constituição estadual sobre a maioria necessária na terceira rodada de votação.

O poder de veto do AfD em Turíngia representa uma ameaça significativa aos processos democráticos, permitindo que eles impeçam ou bloqueiem mudanças significativas na constituição estadual ou a remoção do presidente do parlamento estadual.

