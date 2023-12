O aeroporto fica em silêncio quando o padre abençoa os aviões

... Exceto no aeroporto de Dublin, onde se preparavam para a cerimónia anual do dia de Natal, a "bênção dos aviões".

O aeroporto mais movimentado da Irlanda encerra a 25 de dezembro - o único dia do ano em que os aviões não descolam nem aterram.

Mas em vez de tirarem um dia de folga, as autoridades aeroportuárias aproveitaram a pausa para a importante tarefa de dar aos aviões uma bênção festiva de Deus.

Graeme McQueen, responsável pelas relações com os meios de comunicação social da daa, que gere o aeroporto de Dublin, disse à CNN que a cerimónia anual de bênção remonta a 1947.

"Originalmente, a bênção envolvia os aviões da Aer Lingus, todos eles com nomes de santos", disse.

"Nessa altura [em 1947], a bênção tinha lugar todos os verões, mas a partir de 1967, com o aeroporto cada vez mais movimentado, passou a ter lugar no dia de Natal, que é o único dia do ano em que o aeroporto de Dublin está encerrado".

Atualmente, a bênção não se limita apenas à Aer Lingus - até os aviões da transportadora económica Ryanair recebem alguma atenção sagrada.

"Hoje em dia, a bênção anual é ecuménica e abrange a frota em geral", diz McQueen.

A Irlanda, como é óbvio, é um país predominantemente católico. Cerca de 69% da população, segundo o recenseamento de 2022, descreveu-se como católica.

A bênção é efectuada, nos últimos anos, pelo Padre Desmond "Des" Doyle, capelão residente na igreja do aeroporto, Nossa Senhora Rainha do Céu. A igreja está situada entre os dois terminais. O aeroporto tem também uma sala de oração multi-fé no Terminal 2.

Em fotografias publicadas nas redes sociais, Doyle foi mostrado a transportar um cálice de água benta para o aeródromo, acompanhado por outro padre, bem como pela polícia do aeroporto.

No passado, os aviões eram abençoados individualmente, mas atualmente o aeroporto está demasiado ocupado para que isso seja possível. Em 2022, passaram pelo aeroporto 30,2 milhões de passageiros, o que representa um aumento de quase 250% em relação ao ano anterior. Em vez disso, o padre efectua uma bênção geral a partir do aeródromo, disse o porta-voz.

O Padre Doyle não é um estranho às viagens - ou ao próprio Aeroporto de Dublin. Nascido em Rush, 12 milhas a nordeste do aeroporto, estava a trabalhar em Newport Beach, na Califórnia, quando foi chamado para servir como capelão do aeroporto em 2008, segundo um relatório da altura.

