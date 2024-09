O advogado deve ser punido por expor a identidade confidencial do agente de polícia, advogados da cidade.

O centro urbano de Fontana está exigindo que o representante legal Jerry Steering seja penalizado por desobediência, vários meses após a divulgação de um acordo de quase $900,000. De acordo com a cidade, Steering violou uma ordem de restrição ao divulgar imagens confidenciais de oficiais, obtidas durante um processo que acusava detetives de coagir uma confissão de assassinato de um homem inocente após 17 horas de interrogatório, o que eles insistem não ter infringido nenhuma lei.

Após sua publicação no San Bernardino Sun no final de maio, várias mídias nos EUA e na Europa divulgaram a história, utilizando vídeos e fotografias ainda da interrogatório de Tom Perez por Dets. David Janusz e Kyle Guthrie. Pelo menos uma publicação também utilizou uma foto de Janusz em seu uniforme policial e outra imagem de Guthrie de uma audiência no caso.

No entanto, quando a CNN falou com Perez para uma matéria aprofundada e procurou comentários de autoridades de Fontana, a cidade acusou Steering de revelar a identidade de um oficial disfarçado e liberar informações em violação a uma ordem judicial, que pretendia proteger a "Operações e segurança do Departamento de Polícia de Fontana" de potenciais ameaças.

A cidade, através de seu advogado Shel Harrell, pediu que Steering enfrentasse sanções e fosse considerado em desacato ao tribunal, alegando que a suposta liberação da imagem de Guthrie prejudicou sua "promissora carreira" como supervisor de operações sob disfarce.

"O DPF agora foi obrigado a retirar seu oficial disfarçado-chave do campo para protegê-lo dos elementos do submundo criminal que ele havia infiltrado com sucesso", afirmou o movimento.

"(D)e acordo com a ameaça de assassinato após sua exposição, o Sgt. Guthrie não pode mais ser utilizado como oficial disfarçado em campo. O Sgt. Guthrie foi rapidamente removido de suas atribuições sob disfarce, e suas valiosas operações sob disfarce, consequentemente, desintegraram-se. A comunidade de Fontana inevitavelmente sofrerá como resultado", continuou.

Guthrie não era parte do processo civil em que Perez acusou a polícia de prisão ilegal e violações do devido processo, entre outras acusações, embora tenha sido um dos principais interrogadores de Perez.

Cidade libera fotografia, mas com 'barba completamente diferente'

Steering, em resposta, argumentou que a aparência de Guthrie não era segredo. A própria cidade havia divulgado a imagem de Guthrie, apresentando-o em uma fotografia da cerimônia de funcionário do ano de 2019.

"(Q)ando em 2020 o oficial Kyle Guthrie recebeu o prêmio de Funcionário do Ano do Departamento de Polícia de Fontana de 2019, ele já tinha aquela barba longa", escreveu Steering em sua resposta às acusações contra ele.

Ele descreveu Guthrie como "o interrogador mais cruel" de Perez.

A cidade contra-argumentou em um documento de 13 de setembro: "Mas a imagem do Sgt. Guthrie que Steering liberou para a mídia é mais atual e mostra seu verdadeiro semblante durante as operações sob disfarce do DPF em 2024."

"A foto de Guthrie de 2020 mostra um homem mais pesado com uma barba completamente diferente daquela mostrada na imagem de Guthrie liberada por Steering", escreveu a cidade.

Em ambas as imagens, Guthrie tem a cabeça raspada.

Em 2020, a barba de Guthrie era arguably mais grossa e curta do que apareceu na audiência de 14 de fevereiro de 2023. Em 2023, os bigodes haviam sumido, e as bochechas de Guthrie estavam raspadas até o queixo. Uma faixa grisalha descendo do queixo era mais pronunciada na barba de cor avermelhada vista nas imagens posteriores.

Steering brincou na audiência que havia crescido a barba para distrair as pessoas de olhar para o topo de sua cabeça, ao que Guthrie respondeu: "Mesmo."

Quando perguntado se a barba fazia parte de seu trabalho, Guthrie respondeu: "Eu trabalho em uma atribuição sob disfarce. Então, eu não sou pessoal de uniforme. Então, eu posso escolher deixar meu cabelo crescer, uma barba - obviamente você pode ver que eu não tenho muito cabelo para deixar crescer. Então, esta é a única coisa que eu tenho."

A cidade reclama que a audiência mostra a "aparência atual sob disfarce" de Guthrie. E em um documento de apoio apresentado ao tribunal, o Capt. Brian Binks argumentou que as imagens da audiência "capturaram o Sgt. Guthrie enquanto ele estava vestido em sua roupa sob disfarce".

No entanto, o vídeo mostra Guthrie usando uma camisa com o logotipo do Inland Valley Special Weapons Team - um esquadrão tático regional.

Normalmente, oficiais de polícia disfarçados nunca usam nada que possa identificá-los como forças policiais, mesmo quando não estão conduzindo operações.

"Mr. Steering elegeu publicizar a aparência atual de Guthrie e destruir sua carreira sob disfarce em campo", escreveu a cidade.

Cidade reconhece sua equipe "sob disfarce" em reunião pública

A imagem ainda da audiência não estava coberta pela ordem de restrição, mas a cidade argumenta que não deveria ter sido liberada.

"(I)ria ser difícil conceber uma conduta mais 'irresponsável' do que a decisão de Mr. Steering de devastar valiosas operações sob disfarce do DPF e carreiras sob disfarce ao transmitir imagens de oficiais do DPF para o submundo criminal da cidade", escreveu ela.

No entanto, apenas quatro horas após o término da audiência de 14 de fevereiro de 2023, Guthrie, com sua barba proeminente, foi agradecido e homenageado publicamente junto com sua equipe como os funcionários do ano do departamento de polícia. Ele havia mudado para um terno e gravata para a cerimônia em uma reunião do conselho da cidade que foi transmitida e um artigo subsequente foi publicado no Fontana Herald News. O vídeo da reunião do conselho mostrando Guthrie e seus colegas ainda está disponível online.

Em nome de nossa incrível comunidade, gostaríamos de agradecê-lo por sua dedicação, disse a prefeita de Fontana, Acquanetta Warren. "Não posso lhe dizer o suficiente, eu amo sintonizar a TV e ver os oficiais de Fontana em ação novamente, então obrigado muito", ela acrescentou.

No encontro, o capitão Jim Burton da Polícia de Fontana homenageou Guthrie e seus colegas da equipe de "Resposta Rápida" da cidade por suas conquistas no combate a armas ilegais, drogas e outras tendências criminosas em ascensão.

Ele afirmou que, apenas nos primeiros seis semanas de 2023, a equipe havia apreendido 127.000 pílulas de fentanil e 25 armas de fogo não autorizadas.

No entanto, a cidade agora questiona se tais ações são seguras.

A situação agravou-se

A cidade também mantém que a ordem protetora da corte cobria um vídeo extensivo de interrogatório no qual a polícia questionou duramente Perez, utilizou seu cachorro e amigo para pressioná-lo e, eventualmente, assistiu-o desmoronar.

Steering declarou ter revisado documentos legais e estava convicto de que o vídeo não estava selado quando o forneceu ao jornalista local que expôs o assunto e "algumas outras fontes de mídia".

Os advogados discordam sobre se o vídeo estava sob a proteção da ordem.

No entanto, a corte não acusou Steering de contempt até a CNN começar a relatar a história, após outras publicações de mídia terem sido publicadas.

A cidade escreveu: “Mr. Steering agora agravou a situação ao fornecer os vídeos do oficial de Fontana à CNN, que exibiu-os em 5 de setembro de 2024 – contra os fortes protestos dos Defendentes de Fontana. Assim, a distribuição do vídeo protegido de Fontana agora atinge milhões de novos espectadores, alguns dos quais podem potencialmente ser elementos criminosos com intenções de causar dano aos oficiais de lei e ordem de Fontana”.

A CNN não revelou suas fontes para os materiais usados em sua reportagem.

Uma audiência sobre a ação contra Steering foi solicitada para 27 de setembro.

A cidade de Fontana exigiu que a parte de Steering no acordo de $898.000 seja devolvida e que eles sejam compensados por pelo menos $26.885 em honorários advocatícios gastos na investigação de sua conduta.

Fontana também argumentou que todos os materiais que consideram confidenciais, incluídos na história da CNN, deveriam ser considerados na ação de contempt e criticou a CNN pela publicação.

A CNN entrou em contato com Steering e Harrell, o advogado que representa a cidade de Fontana e seu empregado Guthrie, para comentar esta história. Não houve resposta de nenhuma das partes.

O Departamento de Polícia de Fontana não respondeu às perguntas da CNN antes ou depois da publicação da história.

"Não me lembro de ter recebido seus e-mails", disse o chefe Michael Dorsey quando conversamos com ele após uma reunião do conselho da cidade há algumas semanas.

Ele então não respondeu às perguntas sobre o tratamento a Perez, as ações de seus oficiais, como eles levaram um cachorro para a sala de interrogatório e se ele apoiava seus oficiais.

O Departamento de Polícia de Fontana permite e até parece endossar que seus oficiais uniformizados apareçam na TV. Guthrie, inclusive, apareceu brevemente uniformizado e foi nomeado em um episódio de "COPS" em 2018, antes do interrogatório de Perez. O departamento também se juntou ao programa "On Patrol: Live" neste ano, transmitindo imagens ao vivo de oficiais de polícia respondendo a situações.

A cidade expressou preocupação de que o lançamento de uma fotografia mais recente de Guthrie com sua verdadeira semelhança por Steering pudesse potencialmente colocar em risco a carreira de Guthrie como oficial disfarçado, afirmando que a imagem de Guthrie na nova fotografia era significativamente diferente daquela anteriormente usada pela cidade.

Após as acusações da cidade, Steering argumentou que a aparência de Guthrie nunca foi um segredo, já que a cidade havia publicamente exibido Guthrie em uma fotografia da cerimônia de funcionário do ano de 2019.

