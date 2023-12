O ADN do polvo pode conter uma pista sobre a futura subida do nível do mar

A investigação inovadora centrou-se na história genética do polvo de Turquet (Pareledone turqueti), que vive no fundo do mar em toda a Antárctida, e no que esta pode revelar sobre a geologia da região ao longo do tempo.

O rastreio de encontros passados entre as várias populações da espécie sugere que o colapso mais recente da camada de gelo ocorreu há mais de 100 000 anos, durante um período conhecido como o Último Interglaciar - algo que os geocientistas suspeitavam mas que não tinham conseguido confirmar definitivamente, de acordo com o estudo publicado na quinta-feira narevista Science.

"Este projeto foi empolgante porque oferece uma perspetiva totalmente nova para resolver uma questão de longa data na comunidade geocientífica", disse a autora principal do estudo, Sally Lau, investigadora de pós-doutoramento na Universidade James Cook, na Austrália.

"O ADN dos animais vivos de hoje contém toda a informação sobre os seus antepassados (no) passado, por isso é como uma cápsula do tempo", disse.

A equipa de investigação chegou às suas conclusões sequenciando o ADN de 96 polvos de Turquet que tinham sido recolhidos por instituições de todo o mundo e através de capturas acessórias de pesca ao longo dos anos. As amostras mais antigas datavam da década de 1990, mas quando sequenciadas, os seus genes forneceram o que era essencialmente uma árvore genealógica pormenorizada que remontava a milhões de anos.

Árvore genealógica do polvo

A análise do ADN permitiu aos investigadores compreender se as diferentes populações de polvos de Turquet se tinham cruzado e em que momento esse cruzamento tinha ocorrido.

"É como fazer um 23andMe no polvo", disse Lau, referindo-se à empresa de testes genéticos. "Esta informação é transmitida de pais para filhos e netos e assim por diante."

Atualmente, as populações de polvo de Turquet nos mares de Weddell, Amundsen e Ross estão separadas pelas plataformas de gelo da Antárctida Ocidental, de dimensões continentais, e não se podem misturar.

No entanto, o estudo sugere que houve uma última conetividade genética entre estas populações há cerca de 125 000 anos, durante o Último Interglaciar, quando as temperaturas globais eram semelhantes às actuais.

Esta descoberta indica que o manto de gelo da Antárctida Ocidental se desmoronou durante este período - um evento que teria inundado as regiões costeiras, mas que abriu áreas geladas no fundo do mar que os polvos poderiam ocupar, acabando por encontrar e reproduzir-se com membros das populações de Turquet que outrora estavam geograficamente separados uns dos outros.

"O que torna o WAIS importante é o facto de ser também o maior contribuinte atual da Antárctida para a subida global do nível do mar. Um colapso completo poderia aumentar o nível global do mar entre 3 e 5 metros", afirmou o autor do estudo, Jan Strugnell, professor e diretor do Centro de Pescas Tropicais Sustentáveis e Aquacultura da Universidade James Cook, num comunicado. Strugnell foi o primeiro a ter a ideia de utilizar métodos genómicos para investigar se o manto de gelo tinha entrado em colapso durante o Último Interglaciar.

"Compreender a configuração do WAIS num passado recente, quando as temperaturas globais eram semelhantes às actuais, ajudar-nos-á a melhorar as futuras projecções da subida do nível do mar", afirmou.

Porquê polvos?

A equipa escolheu esta espécie de polvo para o estudo porque os animais são relativamente imóveis - só podem rastejar ao longo do fundo do mar, o que significa que é mais provável que se reproduzam dentro das suas populações locais geneticamente distintas. Em contrapartida, uma espécie marinha que se movimenta rapidamente, como o krill, teria um ADN mais homogéneo, o que tornaria as ligações genéticas históricas menos evidentes, disse Lau.

Além disso, a biologia do polvo de Turquet foi relativamente bem estudada e os cientistas conhecem a sua taxa de mutação do ADN e o tempo de geração, que são cruciais para uma datação molecular precisa, acrescentou Lau.

Estudos anteriores envolvendo espécies de crustáceos e moluscos marinhos tinham detectado uma assinatura biológica do colapso da plataforma de gelo com conetividade direta entre os mares de Ross e de Weddell, observou Lau. Mas o novo estudo sobre o polvo de Turquet foi o primeiro com dados de alta resolução suficientes e uma dimensão de amostra adequada para perceber se essa conetividade genética foi provocada pelo colapso da camada de gelo ou por um movimento muito mais gradual dos polvos em torno das suas margens.

Lau disse que a abordagem genética da sua equipa não podia revelar exatamente quando o manto de gelo entrou em colapso ou quanto tempo demorou esse evento. No entanto, com amostras frescas de polvo e técnicas de análise de ADN mais avançadas, poderá ser possível resolver estas questões no futuro.

"Gostaríamos de continuar a utilizar o ADN como indicador para explorar outras partes da Antárctida com uma história climática pouco conhecida", afirmou. "Estamos constantemente à procura de novas espécies para testar estas questões científicas".

Estudo "pioneiro

Num comentário publicado juntamente com o estudo, Andrea Dutton, professora do departamento de geociências da Universidade de Wisconsin-Madison, e Robert M. DeConto, professor da Escola da Terra e Sustentabilidade da Universidade de Massachusetts Amherst, classificaram a nova investigação como "pioneira".

Observaram que, apesar de se terem acumulado provas geológicas de que a extensão gelada do manto de gelo da Antárctida Ocidental pode ter entrado em colapso durante o último período interglaciar, "as conclusões de cada estudo foram acompanhadas de advertências".

A utilização de um conjunto de dados totalmente diferente para abordar esta questão urgente "coloca algumas questões intrigantes, incluindo se esta história se repetirá, dada a atual trajetória da temperatura da Terra", acrescentaram.

A utilização da genómica do polvo foi "uma forma inovadora e excitante" de abordar uma questão importante sobre as alterações climáticas históricas, afirmou Douglas Crawford, professor de biologia marinha e ecologia na Universidade de Miami, que não esteve envolvido na investigação.

"Trata-se de um estudo cuidadoso, com uma amostra de tamanho suficiente e um conjunto de marcadores genéticos cuidadosamente seleccionados", acrescentou.

"É uma hipótese difícil e utiliza um conjunto de dados totalmente independente que (em última análise) apoia o colapso do WAIS", disse ele por correio eletrónico.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com