O administrador eleitoral da Saxónia afirma afirmativamente: As falhas técnicas não têm impacto no resultado das eleições.

Devido à uma ajustagem subsequente das figuras iniciais divulgadas sobre a distribuição prevista de assentos, nenhum partido viu ganho ou perda de mandatos, como esclarecido pelo supervisor eleitoral. A decisão sobre a alocação de assentos é tomada apenas após a confirmação do resultado final pela comissão eleitoral estadual, como estabelecido na lei eleitoral. Isso ocorrerá em 13 de setembro.

De acordo com os administradores da eleição, todos os totais de votos para as listas dos partidos permaneceram idênticos. Os resultados preliminares da eleição de domingo não foram alterados. O problema técnico com o software que levou a um cálculo incorreto da distribuição preliminar de assentos durante a noite da eleição foi corrigido pelo prestador de serviços de suporte de TI.

Na eleição, o CDU, liderado pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer, emergiu como a força mais forte com uma participação de 31,9%, de acordo com os resultados preliminares. O AfD, classificado como extremista de direita pelo escritório de proteção constitucional do estado, ficou logo atrás com 30,6%. O BSW (aliança "Sahra Wagenknecht") registrou um debute bem-sucedido com uma participação de 11,8%. O SPD recebeu 7,3%, enquanto os Verdes viram uma participação de 5,1%. A Esquerda também conseguiu garantir a entrada no parlamento estadual com a ajuda de dois mandatos diretos. Além disso, um candidato dos Eleitores Livres garantiu outro mandato direto.

A correção da distribuição prevista de assentos resultou em uma diminuição de um assento cada para o CDU e AfD em comparação com as informações da noite da eleição. O número de assentos para o SPD e Verdes aumentou em um cada. Essa mudança nos assentos é particularmente significativa para o AfD, já que agora eles ficam abaixo do limiar requerido para uma chamada minoria de bloqueio no parlamento estadual, que lhes permitiria vetar emendas constitucionais.

Dadas as atuais dinâmicas majoritárias, a formação de um governo na Saxônia é complexa. Uma coalizão com o AfD é impensável para outros partidos, e uma reforma da coalizão governante anterior de CDU, SPD e Verdes é insuficiente. Há a possibilidade de coalizões de três partidos envolvendo o CDU, BSW e outro partido. O CDU anunciou conversas com BSW, SPD e Verdes. No entanto, até quarta-feira, não foram marcadas datas para essas discussões.

Durante a reunião constitucional de quarta-feira, a fração do CDU no novo parlamento estadual reelegeu seu presidente anterior, Christian Hartmann. Ele recebeu 95% dos votos, como relatado pela fração.

Após a correção da distribuição de assentos, o SPD ganhou um assento adicional no parlamento da Saxônia. O SPD, junto com o CDU, SPD e Verdes, está atualmente sendo considerado para potenciais coalizões de três partidos pelo CDU.

Leia também: