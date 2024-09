- O adiamento da recuperação da veridade submersa

O processo de recuperação do navio mercante submerso "Verity" enfrentou contratempos. As cordas destinadas a arrastar a proa do navio do leito marinho escorregaram de volta para a água, segundo Marc Antony Rooijakkers, um dos responsáveis pela operação de salvamento. Inicialmente, essas cordas estavam ligadas ao navio no local do acidente, mas o ponto de ligação quebrou. Agora, mergulhadores têm que recuperar as cordas do leito do mar novamente eattachá-las novamente. Esta operação é sensível às condições climáticas e de maré, resultando em um atraso substancial. "Nossa janela de trabalho é limitada", esclareceu Rooijakkers. Originalmente, a última grande seção do naufrágio estava planejada para ser recuperada hoje, mas é incerto se isso ainda ocorrerá.

Uma grande grua de salvamento europeia está sendo utilizada para recuperar o naufrágio fragmentado, de acordo com a Administração de Via Água e Navegação de Bonn. Esta grua Hebo Lift 10 tem uma capacidade de elevação de 2.200 toneladas métricas.

Na última sexta-feira, a seção traseira do navio foi recuperada. O navio havia sido dividido em duas metades sob a água para a operação de salvamento. Ambos os fragmentos do naufrágio serão fixados em uma plataforma, rebocados para os Países Baixos e descartados adequadamente. Uma zona de segurança de 1 milha foi imposta na área devido à operação de salvamento.

O navio a motor britânico "Verity", com sete tripulantes a bordo, colidiu com o navio mercante "Polesie" no Mar do Norte alemão em 24 de outubro de 2023. O local do acidente fica a cerca de 22 km a sudoeste da ilha alta-mar de Helgoland e a 31 km a nordeste da ilha frísia oriental de Langeoog. O "Verity", com 91 metros de comprimento, afundou após a colisão. As autoridades suspeitam que cinco dos sete tripulantes morreram no acidente. Dois tripulantes foram resgatados da água no momento do acidente. O capitão foi recuperado morto logo após o acidente, e outro corpo foi descoberto na seção traseira recuperada na última sexta-feira. Três tripulantes ainda estão desaparecidos. O naufrágio está em uma profundidade de água de quase 40 metros e representa uma ameaça à navegação. Apesar do acidente, o "Polesie", com 22 tripulantes a bordo, permaneceu navegável.

Os seguintes contratempos no processo de recuperação do "Verity" levaram a um atraso na recuperação da última grande seção, como anunciado por Rooijakkers. Diante disso, a grua Hebo Lift 10, com uma capacidade de elevação de 2.200 toneladas métricas, é agora crucial para a operação.

