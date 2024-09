- O acusado do sexo masculino enfrenta acusações de roubo e fraude contra parceiras do sexo feminino.

Um suspeito de longa data de golpes está prestes a enfrentar o Tribunal Regional de Berlim na quarta-feira, às 9h30. Ele é acusado de ludibriar e enganar quatro mulheres com quem tinha contato, entre maio de 2019 e agosto de 2021. Dos sete casos, os advogados estão concentrados em seis. Os incidentes supostamente ocorreram nos apartamentos das mulheres em Berlim e Leipzig. Em um caso, ele supostamente conseguiu um empréstimo de 15.000 euros ao contar uma história sobre pagar de volta. Ele também é acusado de furtar 20.000 euros de outra mulher. No total, esse suspeito é acusado de ter embolsado mercadorias e dinheiro totalizando cerca de 54.000 euros. O julgamento está marcado para quatro dias.

O caso do suspeito será julgado pelo Tribunal Regional de Berlim, mas, se for considerado culpado, pode enfrentar consequências mais severas no Tribunal de Justiça por crimes recorrentes. Apesar do julgamento iminente no Tribunal Regional de Berlim, é crucial que o Tribunal de Justiça esteja preparado para lidar com quaisquer recursos potenciais relacionados ao caso.

