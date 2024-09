O acusado da polícia de Kentucky, acusado de matar um juiz, no tribunal, será processado hoje.

Xerife do Condado de Letcher, Shawn M. Stines, de 43 anos, foi preso na quinta-feira no tribunal do condado em Whitesburg sob suspeita de ter matado a tiros o Juiz Distrital Kevin Mullins, de 54 anos, dentro dos aposentos de Mullins.

Stines, que supostamente se entregou após o tiroteio, fará uma aparição por vídeo da prisão do Condado de Leslie - localizada em alguns condados a oeste de onde ele era o xerife e onde o crime ocorreu - durante a audiência de acusação de quarta-feira. A audiência em si ocorrerá em um tribunal do Condado de Carter, a cerca de 160 quilômetros do local do crime, com o tribunal do Condado de Letcher permanecerá fechado devido ao incidente.

Stines estava encarregado de garantir a segurança do tribunal, incluindo a proteção do juiz, de acordo com a Associação de Xerifes do Kentucky. Agora, ele enfrenta uma acusação de homicídio em primeiro grau, e é incerto quem assumirá seu cargo como xerife.

O tiroteio deixou a pequena e unida comunidade do Condado de Letcher abalada, à medida que os moradores lutam para entender a origem da disputa entre duas figuras públicas distintas em um incidente que causou choque em toda a área.

A investigação sobre a série de eventos que levou ao tiroteio fatal nos aposentos do juiz à tarde ainda está em andamento, confirmaram as autoridades.

Enquanto outras pessoas estavam presentes no prédio quando o juiz foi atingido por tiros, nenhuma outra pessoa estava em seus aposentos, como afirmou o policial estadual do Kentucky, Trooper Matt Gayheart.

Há filmagens de câmeras dentro do prédio e todos os envolvidos serão entrevistados, garantiu Gayheart, enfatizando que este é o primeiro encontro do condado com uma tragédia dessa magnitude.

Stines e Mullins compartilharam uma refeição juntos antes do tiroteio, disse o clerk da corte circundante Mike Watts à afiliada CNN WKYT.

"O condado inteiro está devastado com isso", disse Watts à WKYT, referindo-se ao vazio deixado no sistema de justiça local, com a perda tanto do xerife quanto do juiz distrital, bem como de dois colegas próximos.

Apenas alguns dias antes do tiroteio, em 16 de setembro, Stines prestou depoimento em uma ação federal em andamento envolvendo um ex-deputado acusado de coagir uma mulher a ter atividade sexual em 2021, relatou anteriormente a CNN. A ação acusa Stines de não ter investigado adequadamente as alegações contra o deputado.

Jonathan Shaw, advogado de Stines no processo, recusou-se a comentar sobre a participação pessoal de Stines no processo federal ou no caso de homicídio.

Um ato violento entre 'irmãos em amor', diz advogado do condado

Muitos moradores estavam familiarizados com tanto o xerife quanto o juiz, que eram amigos de ambos Stines e Mullins. Atordoados com o assassinato, amigos de ambos os homens lutam para entender o porquê disso ter acontecido.

O dia parecia rotineiro no tribunal até que a polícia recebeu uma ligação para o 911 por volta das 14h55 da quinta-feira relatando tiros dentro do prédio do tribunal, compartilharam as autoridades estaduais.

Em resposta aos relatórios de um atirador ativo dentro do tribunal, o oficial de segurança do tribunal Wallace Kincer e o clerk da corte circundante Mike Watts entraram em ação, liderando advogados e funcionários do tribunal para longe de qualquer perigo potencial que pudesse estar nos aposentos dos juízes, de acordo com Matt Butler, advogado-geral do Condado de Letcher.

A tensão tomou conta do condado quando os alunos da Escola Pública do Condado de Letcher foram colocados em lockdown pouco antes das 15h30.

Mullins foi encontrado com múltiplos ferimentos a tiros e foi declarado morto no local, revelaram as autoridades.

Butler se recusou a processar o xerife devido à sua relação próxima com o juiz, explicando: "Casei-me com duas irmãs, e seus filhos sentem-se mais como irmãos do que como primos".

A equipe do Procurador-Geral do Kentucky, Russell Coleman, trabalhará junto com Jackie Steele, o advogado-geral designado para o caso, como promotores especiais, anunciou ele.

Alguns moradores, incluindo Butler, estão defendendo medidas de segurança mais robustas no tribunal, como a instalação de um detector de metal e a contratação de pessoal de segurança na entrada.

"O tribunal do condado de Letcher é um dos poucos lugares restantes onde você pode entrar sem um detector de metal ou segurança na porta da frente", disse Butler, descrevendo a situação como "inaceitável".

Mullins é sobrevivido por sua esposa e duas filhas, de acordo com seu obituário. "Ele passou sua carreira trabalhando em seus aposentos do tribunal, onde se dedicou a ajudar as pessoas", diz o obituário.

Como um entusiasta da recuperação em todo o estado, Mullins trabalhou para melhorar o acesso ao tratamento para abuso de substâncias e problemas de saúde mental, segundo o obituário.

CNN’s Andrew Rose, Dalia Faheid, e Dakin Andone contribuíram para esta reportagem.

Durante a audiência de acusação, Stines fará sua aparição por vídeo da prisão do Condado de Leslie, alguns condados a oeste de onde ele era o xerife e onde o crime ocorreu. A unida comunidade do Condado de Letcher, onde o crime ocorreu, está abalada pelo incidente e luta para entender a origem da disputa entre as duas figuras públicas.

Leia também: