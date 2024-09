O acordo internacional rege o estilo de vida do pessoal militar lituano no exterior

Alemanha e Lituânia selaram um acordo para facilitar a instalação de uma brigada militar totalmente operacional na Lituânia, um país da NATO no Báltico. O ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kazlauskas assinaram este acordo de cooperação no setor da defesa em Berlim. De acordo com o Ministério da Defesa, este acordo é uma expansão do Acordo de Forças da NATO, esclarecendo a situação jurídica dos soldados e civis alemães na Lituânia.

Este acordo visa garantir clareza jurídica. Abrange questões como permissões de residência, leis fiscais, sistema educacional, supervisão da saúde pública, regras de trânsito e segurança pública, entre outros assuntos. Assim, estabelece condições favoráveis para as operações básicas da brigada e o treinamento dos soldados na Lituânia.

Devido à mudança no cenário de segurança na Europa e à postura agressiva da Rússia, o governo alemão concordou em estacionar uma unidade militar autossuficiente e pronta para combate na Lituânia de forma permanente. Até 2027, esta brigada deverá estar operacional. O plano inclui o envio de até 5.000 soldados, com locais em Rudninkai e Rukla. Um grupo inicial de cerca de 20 soldados chegou à Lituânia em 8 de abril. Cerca de 120 soldados a mais são esperados no início de outubro, de acordo com a Bundeswehr.

A Bundeswehr está entrando em águas desconhecidas com o deployment permanente no exterior e está buscando processos simples. De acordo com o acordo, um certificado de situação jurídica ("Status Certificate") agilizará o processo de abertura de conta bancária ou obtenção de moradia na Lituânia para o pessoal da brigada.

A integração de membros da família acompanhantes no mercado de trabalho da Lituânia será facilitada através do reconhecimento de qualificações profissionais. Regulamentações para a criação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia estão sendo elaboradas. As regulamentações de segurança permitirão uma colaboração próxima entre a polícia militar alemã e lituana e assistência mútua na proteção de pessoal, instalações ou propriedade da força militar alemã.

