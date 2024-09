- O acampamento não autorizado em Harz cessa de existir

Aldeia Ilegal no Harz é Desativada

Os distritos de Göttingen e Goslar, junto com as Florestas Estatais da Baixa Saxônia, publicam em comunicado conjunto que a aldeia ilegal no Harz foi desativada. A aldeia, que abrigava mais de 1.500 indivíduos de 63 nacionalidades no seu auge, declarou a sua dissolução em 3 de setembro.

Durante quase três semanas, os membros do chamado "Família Arco-Íris" habitaram uma área de cerca de 200 hectares de uma região paisagística protegida perto de Bad Grund e Clausthal-Zellerfeld. A localização cai sob a jurisdição dos territórios não incorporados dos condados de Göttingen e Goslar. Os participantes afirmaram que a aldeia era um símbolo de paz e comunhão com a natureza. As autoridades implementaram uma proibição de entrada na área, rebocaram veículos das estradas florestais com frequência e apreenderam barracas.

Em uma avaliação inicial do ocorrido, conhecido como Encontro Arco-Íris, o administrador distrital de Goslar, Alexander Saipa (SPD), expressou frustração. A Família Arco-Íris desconsiderou as regulamentações legais e se comportou de uma maneira "extremamente desrespeitosa e descuidada", afirmou ele. Também expressou dúvidas em relação à operação de limpeza declarada, citando a quantidade considerável de lixo gerado pelos acampantes e o perigo incontrolável para a vida e a integridade física causado por fogueiras ilegais.

Condados Louvam as Próprias Ações como Vitoriosas

No entanto, uma remoção forçada da aldeia nunca foi considerada. Uma operação policial teria sido financeiramente impraticável devido ao tamanho e à inaccessible do terreno, disse o administrador distrital de Göttingen, Marlies Dornieden (CDU), em uma conferência de imprensa há algumas semanas. Em vez disso, foram realizadas várias operações maiores e menores, envolvendo tanto a polícia quanto o corpo de bombeiros. Os custos totais para essas intervenções permanecem indeterminados.

Durante essas operações, foram apreendidas 70 barracas, 97 veículos foram rebocados e vários incêndios foram apagados, de acordo com o comunicado. Além disso, houve alguns conflitos isolados entre os acampantes e as forças da lei. Como resultado, o teor de nitrato no solo aumentou significativamente devido à defecação ao ar livre em buracos cavados na floresta.

Os condados consideram suas ações como um sucesso, já que o perigo foi evitado. "No entanto, breve entrarei em discussão com o governo estadual para explorar outras alternativas viáveis", anunciou Saipa.

Em seu tempo livre, alguns membros da Família Arco-Íris desfrutaram da comunhão com a natureza dentro da aldeia ilegal. Apesar das preocupações do administrador distrital de Goslar sobre o desrespeito às regulamentações e ao lixo, os participantes viam a aldeia como um símbolo de paz.

Após a dissolução da aldeia, os condados de Göttingen e Goslar agora podem alocar seus recursos para manter a paz e preservar a região paisagística protegida.

Leia também: