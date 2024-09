- O acampamento de solidariedade palestino está a interromper as suas operações.

O acampamento de protesto anti-Israel, popularmente conhecido como o "Acampamento Solidário com Gaza", localizado ao lado da estação de trem Dammtor em Hamburgo, está sendo desmontado após um período de quatro meses. O organizador anunciou o fechamento do acampamento até quarta-feira, como informado por um porta-voz da polícia à DPA (Deutsche Presse-Agentur). Até a meia-noite, todas as faixas políticas devem ser removidas da Theodor-Heuss-Platz. O processo de desmontagem começou aparentemente à tarde.

O acampamento foi inicialmente estabelecido como uma vigília noturna, com o slogan "Salve Rafah", em 6 de maio, na Moorweide. Foi em resposta às ações militares israelenses após o ataque extraordinário do Hamas em 7 de outubro. Cartazes culpavam Israel pelo despejo, ocupação e apartheid, enquanto defendiam a resistência. O desarmamento de Israel também era uma exigência-chave.

Vários grupos, incluindo "Estudantes de Hamburgo pela Palestina" (Estudantes pela Palestina) e o grupo pró-palestino "Thawra" ("Revolução"), apoiaram o acampamento. De acordo com a autoridade de proteção constitucional de Hamburgo, ativistas de esquerda radicais também utilizaram o protesto para seus próprios fins.

Várias chamadas foram feitas para proibir o acampamento, incluindo da CDU e da FDP. A Associação Israelita de Hamburgo também pediu uma proibição imediata. A polícia apontou que a autoridade de assembleia só pode emitir uma proibição se, por exemplo, a segurança pessoal, a saúde ou o patrimônio valioso estiverem em risco. Isso é baseado no direito de assembleia garantido pelo Artigo 8 da Lei Fundamental, que é considerado um princípio democrático fundamental de acordo com as decisões judiciais.

Apenas recentemente, a continuação da assembleia até meados de setembro foi aprovada pela autoridade. A razão pela qual o organizador encerrou a assembleia antes do planejado permaneceu desconhecida até recentemente.

O desmonte do acampamento de protesto "Solidário com Gaza", que esteve presente diariamente na Theodor-Heuss-Platz desde sua vigília noturna em 6 de maio, deixará um vazio para os defensores da causa palestina. Apesar de vários grupos, como "Estudantes de Hamburgo pela Palestina" e "Thawra", terem defendido sua continuação, o organizador decidiu desmontar o acampamento de protesto antecipadamente, transformando o que antes era um acampamento de protesto vibrante em uma memória.

