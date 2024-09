- O acampamento de protesto 3.0 da subcultura punk concluiu formalmente em Sylt

A Reunião de Protesto Punk em Sylt chegou ao fim. Sob a bandeira "Reunião de Protesto pela Coexistência Simpática - Justiça Climática e Progresso Rumo a um Futuro Comum Sem Gentrificação", indivíduos de todo o Alemanha têm expressado suas críticas ao capitalismo desde 22 de julho, de acordo com o grupo "Aktion Sylt".

Os participantes montaram uma espécie de mini-festival - com concertos, workshops, leituras e atividades políticas. Embora a reunião tenha chegado ao fim, não necessariamente significa que todos os punks partirão imediatamente do local e da ilha: os organizadores têm até 6 de setembro para limpar e arrumar o local do festival na área industrial perto do aeroporto em Tinnum.

Se o local não for limpo até essa data, "pediremos ao organizador que isso seja feito imediatamente", afirmou o Kreis Nordfriesland. De acordo com os ocorrências do ano passado, espera-se que não haja problemas significativos.

As reuniões de protesto começaram no verão de 2022.

Na sexta-feira, a reunião de protesto ainda abrigava cerca de 80 participantes, de acordo com as estatísticas da polícia. "O número de participantes vem diminuindo gradualmente. A reunião atingiu seu pico no meio de agosto", disse um representante da polícia. O número de intervenções está na casa dos três dígitos. Os principais motivos para intervenção são perturbações da paz e pedidos agressivos. Além disso, há casos menores de lesões físicas e danos à propriedade por pichação.

Essa é a terceira reunião de punks na ilha turística. Tudo começou com o Nine-Euro-Ticket na ilha do Mar do Norte no verão de 2022. Na época, cerca de 100 punks acamparam em barracas na frente da prefeitura em Westerland, causando descontentamento entre muitos moradores e turistas de Sylt. A terceira edição, localizada fora do centro turístico da ilha, foi mais organizada: há banheiros, uma tenda de cozinha e um palco.

De acordo com o Kreis Nordfriesland, os organizadores cumpriram os requisitos, como a instalação de banheiros químicos, lixeiras e fiscais com braçadeiras brancas ou coletes refletivos.

Petição contra novas reuniões de protesto de punks iniciada

No entanto, a terceira reunião e seus participantes continuam a causar preocupação entre alguns moradores de Sylt. No meio de agosto, um morador de Sylt iniciou uma petição on-line endereçada ao administrador do distrito de Nordfriesland, Florian Lorenzen, pedindo "um ban imediato de novas reuniões de punks em Sylt, especialmente em áreas de proteção da natureza e paisagem". Até 1º de setembro, às 13h30, 1.365 pessoas haviam assinado a petição, 803 das quais moram na ilha. A petição ainda pode ser assinada por mais cerca de cinco meses. O limite necessário para consideração já foi alcançado.

O distrito afirmou que o estado só pode proibir assembleias protegidas pelo Artigo 8 da Lei Fundamental em condições rigorosas, como se a liberdade e a ordem básica democrática forem violadas ou se houver risco de violência ou cometimento de crimes, colocando em risco imediato a segurança pública.

No entanto, com base nas experiências com as três reuniões anteriores de protesto de punks em Sylt, não se espera que isso ocorra, disse um porta-voz. "As reuniões de protesto até agora tiveram um caráter demonstrativo." Não é viável fazer uma avaliação abrangente de

