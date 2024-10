O abuso de substâncias por parte dos adolescentes é significativamente afetado pelo comportamento dos pais.

Adolescentes anseiam por independência e escolhas, às vezes levando-os a experimentar com substâncias como álcool ou drogas. Mas como os pais podem orientar seus filhos sem empurrá-los para longe? Um estudo oferece insights intrigantes.

Pais de adolescentes frequentemente perguntam: Como podemos impedir que nosso filho beba, fume ou use drogas? Esperar até eles terem 15 ou 16 anos é tarde demais, sugere o coach de puberdade Matthias Jung. "Quando eles têm 13 anos, o destino já está traçado, e impor regras rigorosas de repente tem eficácia limitada."

Uma equipe de pesquisadores americanos encontrou benefícios em deixar claro para as crianças que estão sendo observadas. Adolescentes muitas vezes evitam álcool ou drogas se acreditam que há chance de serem pegos. "Alguns pais pensam que os filhos vão beber ou usar drogas independentemente do que fizerem", explicou o líder do estudo William Pelham, da Universidade da Califórnia em San Diego. "Mas isso não é verdade. Os pais fazem diferença."

Então, os pais devem instilar medo de serem pegos? Tradicionalmente, a ideia era que a vigilância funcionava porque os pais podiam detectar o uso de substâncias e impor punições como detenção ou retirada de privilégios. No entanto, uma análise publicada no "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" revela que é principalmente o medo de ser pego que impede crianças de usar drogas.

Consciência supera o medo

A equipe liderada por Pelham pesquisou 4500 crianças e adolescentes americanos com idades entre 11 e 15 anos sobre o uso de drogas nos últimos meses e se seus pais descobriram. Algumas crianças relataram ter considerado ou planejado o uso de drogas, mas decidiram não fazê-lo devido ao medo de serem pegas. Se tais preocupações não tivessem existido, o uso de drogas no grupo de estudo teria sido 40% maior, de acordo com os pesquisadores.

Matthias Jung, um educador, não rejeita que os pais desempenham um papel crucial - mas questiona a recomendação americana. "O medo também é uma forma de punição", afirmou. "Pode ser eficaz a curto prazo, mas não fomenta a autoconsciência nas pessoas jovens." Idealmente, as discussões sobre drogas deveriam ter ocorrido dentro da família antes do início da puberdade.

"Nesse ponto, também se pode discutir suas próprias experiências negativas ou o tio Heinz que teve que ir para a reabilitação", disse Jung. Tentar alcançar isso aos 15 anos é tarde demais. "A pressão sempre desperta resistência nessa idade." Esse princípio se aplica ao tema das drogas tanto quanto ao lavar a louça: "Se eu quiser que meu filho faça isso, deveria ter perguntado quando eles tinham 7 anos - começar aos 15 só resultará em máxima resistência."

Os adolescentes nem sempre são receptivos a argumentos lógicos, diz Jung. "Às vezes, pode ajudar lembrar os exercícios de respiração do curso de preparação para o parto."

A opinião dos pais importa

No entanto, não é verdade que os adolescentes automaticamente rejeitam a opinião e os conselhos dos pais. Mesmo durante a puberdade, os pais são significativos para seus filhos, de acordo com Jung. "Eles continuam sendo a fonte de conforto e uma fonte de orientação com opiniões claras."

Embora os adolescentes possam parecer rejeitar conselhos bem-intencionados, eles ainda os ajudam a navegar pelos problemas, de acordo com uma equipe liderada por Kelly Tu da Universidade de Illinois, no "Journal of Applied Developmental Psychology."

Navegando Desafios com a Orientação dos Pais

Pesquisadores estudaram conversas entre cem quintos-anos dos EUA e suas mães sobre problemas na escola, anotando as técnicas de aconselhamento e respostas das crianças típicas de 11 anos. Em seguida, analisaram como cada criança lidou com a transição para a próxima série no ano seguinte. "Nosso objetivo era entender o que realmente ocorre durante essas conversas pai-filho", explicou Tu.

Muitas vezes, as mães encorajavam seus filhos a considerar os problemas de diferentes ângulos, buscar estratégias inovadoras ou procurar ajuda ativamente. "Não encontramos que as crianças aceitassem facilmente as soluções propostas pelas mães", observou o estudo. Em vez disso, elas muitas vezes respondiam com declarações ambíguas como "talvez" ou "eu não sei". No entanto, o conselho das mães teve um impacto positivo em como as crianças lidaram com a transição para a próxima série meses depois.

Os pais muitas vezes descobrem que seus filhos parecem menos receptivos aos conselhos à medida que envelhecem. "As crianças se tornam mais maduras e querem tomar suas próprias decisões", explicou Tu. Sua reação imediata pode ser resistência ou relutância, mas os conselhos voltados para a abordagem pró-ativa dos problemas ainda ressoam com muitos adolescentes e têm um impacto positivo.

Cultivando a Confiança nos Momentos Difíceis

Jung acredita que os pais merecem mais crédito quando seu adolescente pede ajuda após cometer um erro. "É 1h da manhã, eles estão bêbados em uma festa - e então eles ligam para seus pais pedindo ajuda. É disso que se trata, então tudo está indo bem."

A base para isso é uma relação forte, respeitosa e amorosa. "A sensação de 'Eu sou ouvido, eu sou entendido'", disse Jung. Pais excessivamente protetores às vezes lutam com isso, tratando seus filhos mais como projetos e enfatizando o desempenho. Embora a relação possa parecer perfeita na superfície, as crianças não desenvolvem um senso de eficácia própria ou acreditam que podem realizar coisas independentemente.

Os problemas não se limitam ao uso de drogas, mas a superproteção abrange emoções - com quem se associar, de onde vem uma 'boa' família - e hobbies, como apenas atividades aprovadas pelos pais. "As crianças de pais excessivamente protetores não descobrem o que gostam", disse Jung. "Eles descobrem isso na terapia 20 anos depois."

Aceitar as imperfeições dos adolescentes é essencial. Como Jung colocou, "Cabelos desgrenhados e situações desafiadoras são todas parte do crescimento". Apesar de parecer que a Mãe Natureza errou quando os adolescentes anseiam pelo perigo e experimentam seu maior entusiasmo durante pulos arriscados, essa inclinação abre caminho para novos caminhos e revelações. Tome Mark Zuckerberg como exemplo. Ele lançou e dedicou-se ao Facebook durante seus anos de formação, "um zelo e inovação que ele poderia ter lacked como adulto".

