Nus, puritanos e swingers. Hedonismo II adapta-se à era pandémica

A passear a partir da casa que o patrão do meu marido Javier lhe alugou no paraíso de férias de Negril, rodeado de coqueiros, esquivávamo-nos deles na Seven Mile Beach, em frente à estância, jogando uma partida de boccia antes do meio-dia ou entrando na água azul-turquesa para dar um mergulho.

Por vezes, encontrávamo-los a entrar a bordo de um catamarã de mergulho a partir da praia, sem um único pedaço de roupa à vista.

Os aplausos que por vezes ouvia dos hóspedes da estância quando eu passava na praia durante aquilo a que mais tarde vim a saber que se chamava "lavagem de carros" - imagine uma versão em que os humanos são simultaneamente os carros e os lavadores, basta acrescentar sabão - tinham o efeito de fazer com que a minha vida parecesse bastante inibida em comparação.

E uma vez, quando passámos a noite no Hedonism II depois de termos sido evacuados para os seus edifícios mais seguros pela empresa do meu marido durante o susto de um furacão, eu, grávida e consciente de mim própria, fiquei surpreendida com o quão "normais" todos pareciam, apesar de estarem vestidos de raparigas de escola sensuais e de directores de escola marotos para o tema da noite. ("Hedo baby?", perguntou-me uma rapariga marota na fila do buffet, apontando para a minha barriga de sete meses, quebrando o gelo e fazendo-me rir).

De facto, o Hedonism II - onde o mantra é "Be Wicked for a Week" - não é uma estância comum. Um íman para nudistas, swingers e pessoas à procura de sol que procuram umas férias tropicais descontraídas onde o julgamento não faz parte do pacote, é uma das mais antigas e populares estâncias com tudo incluído na Jamaica.

Por isso, quando soube que ia reabrir a 1 de julho (a estância fechou a 21 de março, quando a Jamaica fechou as suas fronteiras aos viajantes que chegavam), no meio de uma pandemia em que o distanciamento social se tornou a norma, tinha de saber como é que isso ia acontecer.

Deixei a Jamaica em 2016 e agora vivo na Flórida, por isso não podia simplesmente passear pelo resort para descobrir. As novas políticas "Party Safely" do hotel estão publicadas no seu sítio Web e incluem "medidas preventivas", tais como "aplicação do distanciamento social obrigatório em todas as áreas comuns", "medição da temperatura através de sensores de infravermelhos" e "saneamento constante".

Mas eu queria saber mais.

Por isso, falei ao telefone e por correio eletrónico com o proprietário do Hedonism II, Harry Lange, que comprou a propriedade em 2013 e esteve no hotel em Negril, para saber como é que o local onde as pessoas podem ser perversas durante uma semana estava a reabrir nestes tempos de mudança.

Novos protocolos numa das estâncias com tudo incluído originais da Jamaica

Muitas das novas medidas da estância estão em linha com os novos protocolos hoteleiros da era da pandemia em todo o mundo.

"Damos a toda a gente frascos de desinfetante para as mãos da marca Hedo e uma máscara no quarto quando chegam", disse Lange, 68 anos, um antigo gestor de fundos mútuos que cresceu no Michigan e visitou o resort pela primeira vez como hóspede oito anos antes de o comprar. A estância também mede a temperatura de todos os empregados diariamente e de todos os hóspedes à chegada, disse ele.

A linha de buffet do restaurante principal, que costumava ser self-service, explicou, tem agora marcadores de distanciamento social no chão para ajudar a garantir um espaço seguro, e o pessoal da estância serve a comida aos hóspedes.

A maior parte dos espaços públicos da propriedade são ao ar livre e as máscaras só são necessárias no átrio do hotel e no interior da boutique da estância, disse ele, onde estão à venda uma variedade de brinquedos sexuais e disfarces.

Até agora, nenhum hóspede do Hedonism II testou positivo enquanto estava na propriedade ou foi obrigado a ficar em quarentena no local, de acordo com Lange.

"Todas as pessoas com quem falei foram testadas negativamente em casa e algumas também foram testadas à chegada ao aeroporto. Pessoalmente, tive cinco testes negativos. Toda a gente aqui tem consciência da sua saúde", afirmou Lange.

A estância reservou 20 quartos na extremidade da propriedade para efeitos de quarentena, disse ele, caso alguém adoeça ou tenha sintomas enquanto estiver na estância.

"Tivemos inspectores do governo que vieram duas vezes durante a segunda metade de junho e estabeleceram os protocolos", disse-me Lange. "Nesse sentido, não somos diferentes das outras estâncias."

Mas o Hedonism II, que abriu em 1976 como Negril Beach Village (onde o lema era "Seja hedonista por uma semana", de acordo com Lange) como uma das primeiras propriedades com tudo incluído da ilha, difere de outros resorts caribenhos padrão de algumas maneiras dignas de nota.

Uma estância tropical de "estilo de vida

Com uma vertente "nudista" e uma vertente "puritana" dedicadas à propriedade (esta última é, na verdade, opcional), o Hedonism II é um hotel à beira-mar com 280 quartos com tudo incluído que atrai hóspedes de todo o mundo, sendo os americanos e os canadianos os mais numerosos, seguidos dos europeus, segundo Lange.

"É uma estância de estilo de vida", disse Lange, utilizando a gíria preferida para swinger ou "consensualmente não monogâmico", que o Psychology Today refere como "um termo genérico que abrange o poliamor, o swing e várias outras formas de relações eticamente 'abertas'".

"Pensamos que cerca de um terço dos convidados se identificaria como swingers, um terço poderia ser exibicionista ou voyeur e um terço não o é - são mais nudistas que querem bronzear-se em geral", disse Lange.

Lange, que se identifica como swinger e reconhece que o sexo em público ocorre em locais como a área da piscina de nudismo e alguns outros locais sancionados para PDA na estância, disse que o pessoal da estância não está a verificar as relações entre os hóspedes para garantir que as pessoas que podem ter acabado de se conhecer não estão a ficar demasiado próximas na era do distanciamento social.

"Tenho estado na piscina todos os dias desde 11 de julho e não vi nenhum casal a juntar-se a casais que acabaram de conhecer. É claro que podem estar a frequentar os quartos uns dos outros", afirma Lange.

Antes da pandemia, a maioria dos hóspedes vinha como casais em grupos organizados - muitas vezes com pessoas com quem já tinham passado férias na estância antes. A maioria dos grupos foi cancelada desde o surto de Covid-19, e as pessoas estão a visitar o resort sobretudo como um único casal ou dois casais juntos, disse Lange.

"A maior parte do sexo é com os próprios parceiros", disse ele. "Não estou mais preocupado com isso do que com o facto de as pessoas dançarem juntas ou fazerem uma festa na piscina juntas."

Acabaram-se as festas de espuma e as "lavagens de carros

Mas o resort tem muitos novos protocolos - e atividades canceladas - em vigor para garantir a segurança dos hóspedes e funcionários durante a pandemia de coronavírus. Certos eventos que eram marcas registadas da estância antes da pandemia foram suspensos em tempos de Covid-19.

Por enquanto, segundo Lange, as festas de espuma regulares da estância - festas de dança com muita água - já não estão a acontecer devido à aglomeração e à proximidade. Do mesmo modo, a "lavagem de carros" "não é uma boa atividade para o distanciamento social", disse.

"Não queremos que as pessoas sejam obrigadas a aproximar-se de alguém contra a sua vontade", disse Lange. "Por isso, se quiserem estar a dois metros de distância, é fácil fazê-lo."

As pessoas "no estilo de vida" referem-se frequentemente aos actos sexuais como "brincadeira". E atualmente, a principal "sala de jogos" do Hedonism II - completa com colchões e sofás, um chuveiro de vidro de estilo exibicionista no seu centro, um dispensador com preservativos gratuitos numa área chamada masmorra e cubículos onde os hóspedes podem guardar as suas roupas quando entram (a nudez é exigida no interior, e um segurança assegura que apenas casais ou solteiros acompanhados por um casal são autorizados a entrar) - está fechada, disse Lange.

Uma área de lazer mais pequena, não monitorizada, junto à piscina, que os hóspedes apelidaram de "Happening Hut", é ao ar livre, acomoda apenas algumas pessoas e permanece aberta, disse ele.

A trupe de animadores da casa, que faziam de tudo, desde cabaret a espectáculos de fetiche, continua a fazê-lo, disse ele, mas com máscaras a tapar o nariz e a boca. E a piscina de nudismo da estância continua a ser o local onde os hóspedes se reúnem para jogos ou cocktails à beira da piscina.

As marcações e os protocolos da estância encorajam o distanciamento social, mas cabe em grande parte aos hóspedes manter a distância, disse Lange.

Quando lhe perguntaram se não estaria a ser irresponsável ao permitir o contacto próximo na sua estância, potencialmente espalhando o vírus, Lange disse que o Hedonism II está a seguir os mesmos protocolos de segurança exigidos pelos inspectores governamentais que as outras estâncias da Jamaica e que passou em todas as inspecções. Todas as áreas de assento são espaçadas com segurança, todos os quartos têm limites de capacidade e "não há lugares onde haja grupos de pessoas em espaços pequenos", disse ele.

"Estou muito confiante de que estamos mais seguros do que em qualquer outro lugar onde estive nos dois meses em que viajei pelos EUA, de 9 de maio a 10 de julho", afirmou.

Como a Jamaica reabriu em tempos de Covid-19

A Jamaica reabriu as suas fronteiras a 15 de junho, depois de ter fechado em março, e o governo jamaicano exige atualmente que todos os potenciais visitantes se registem no sítio Web Visit Jamaica para obterem uma autorização de viagem obrigatória.

A ilha actualizou recentemente as suas regras em matéria de testes de despistagem da Covid-19 para as chegadas de locais com infeção generalizada. A partir de 20 de agosto, as pessoas com 12 anos ou mais provenientes dos Estados Unidos, Brasil, República Dominicana e México são obrigadas a apresentar prova de um teste PCR Covid-19 negativo de um laboratório acreditado, encomendado no prazo de 10 dias antes da chegada à ilha, para receberem autorização de viagem e mostrarem novamente a documentação do teste à chegada.

Esta lista está sujeita a revisão e alteração. Atualmente, as pessoas que chegam do Arizona, da Florida, de Nova Iorque e do Texas são obrigadas a apresentar os resultados dos testes.

Nos três aeroportos internacionais da Jamaica em Montego Bay, Ocho Rios e Kingston, os rastreios de saúde, as avaliações de risco e as verificações de temperatura à chegada determinam se os visitantes necessitam de um teste Covid-19 no local ou se podem seguir diretamente para o hotel.

Os visitantes alojados em hotéis e estâncias turísticas situados nos dois "corredores turísticos" da Jamaica identificados pelo Governo são obrigados a permanecer na propriedade durante a sua estadia.

"Ao reabrir a nossa indústria do turismo, tivemos de nos certificar de que o fazíamos de uma forma segura, não só para os turistas que chegavam, mas para todos os jamaicanos e, em particular, para os trabalhadores da indústria do turismo", afirmou Donovan White, diretor de turismo do Jamaica Tourist Board, numa entrevista telefónica.

O turismo é a indústria número um da Jamaica, disse ele, e representa 9,5% do PIB direto do país e cerca de 34% indiretamente.

"Todos os nossos produtos turísticos [hotéis, restaurantes, transportes, atracções, etc.] tiveram de ser avaliados, revistos e certificados de acordo com os protocolos da Covid antes de reabrirem", confirmou White, quando questionado sobre o Hedonism II. White não respondeu diretamente a perguntas sobre o contacto próximo numa estância conhecida por atrair swingers.

"Temos um produto turístico muito diversificado, todos os operadores do nosso espaço turístico são obrigados a implementar os nossos protocolos nacionais para o turismo", disse. "Estes protocolos foram desenvolvidos em mais de 20 países como referência. Conseguimos assegurar que todos os nossos trabalhadores do sector recebem formação adequada sobre o protocolo."

A Jamaica registou mais de 56.000 chegadas de visitantes internacionais desde a reabertura do país a 15 de junho, de acordo com as métricas de turismo partilhadas com a CNN.

A ilha, que tem uma população de quase três milhões de pessoas, registou 14 mortes por Covid no total, com 1.106 casos positivos confirmados até 16 de agosto, de acordo com os números da Universidade Johns Hopkins que a CNN utiliza para rastrear infecções.

Alguns hóspedes repetentes do Hedonismo II estão a repensar os seus planos

Para compreender melhor como os hóspedes que estavam a pensar visitar a estância durante a pandemia em curso estavam a ponderar as suas opções, juntei-me a um grupo fechado do Facebook com quase 15 000 membros para pedir a opinião de pessoas que tinham visitado o Hedonism II desde a reabertura ou que tinham planeado viagens futuras. Falei com 10 hóspedes, quatro dos quais visitaram a estância desde 1 de julho.

O consenso geral das pessoas com quem falei e que visitaram a estância desde a sua reabertura foi que, embora as coisas tenham mudado, de acordo com os tempos de Covid, os hóspedes estão a ser deixados a tomar as suas próprias decisões sobre como jogar em segurança, se assim o desejarem.

"A estância está a fornecer máscaras com a marca Hedonism... e para onde quer que se olhe, alguém está a higienizar alguma coisa", disse Mickey Gordon, 44 anos, de Orlando, Florida. Gordon, que está a usar um pseudónimo (todos os hóspedes com quem falei concordaram em usar pseudónimos ou apenas o primeiro nome), estava na propriedade no dia da inauguração e é amigo de Lange.

Juntamente com a sua mulher, Mallory (que também não é o seu nome verdadeiro), de 36 anos, Gordon apresenta um podcast, Casual Swinger (os dois passaram a lua de mel no Hedonism II há 10 anos e estão "no estilo de vida").

"Há menos pessoas (agora), por isso é mais fácil manter a distância social", disse Gordon, acrescentando que o verão, a época dos furacões nas Caraíbas, é normalmente a época baixa.

"Quando a estância estiver cheia, surgirão alguns desafios únicos", afirmou. "Será muito difícil afastar as pessoas."

Lange disse que a ocupação no resort no início de agosto era de cerca de 30%, mas poderia subir para perto de 80% em outubro.

Cheryl, 59 anos, uma massagista do noroeste do Pacífico, disse-me que planeia visitar a estância novamente em dezembro deste ano com um homem que conheceu no ano passado durante as férias da sua primeira visita ao Hedonism II.

E apesar de dizer que se sente muito confortável com a nudez e o sexo em público que são comuns na estância, Cheryl disse que "não está despreocupada com as implicações de passar férias no meio de uma pandemia".

"Uso uma máscara e tenho sido bastante rígida quanto ao isolamento social desde o início de março, por isso, meter-me num avião e ir para outro país está muito fora da minha zona de conforto atual", afirmou. "A minha maior preocupação é com a saúde dos jamaicanos. Não quero potencialmente importar Covid-19 para passar uma semana em Hedo".

Alguns visitantes procuram mais garantias antes de "brincar com os outros

Muitos dos hóspedes habituais da estância com quem estive em contacto - sejam eles adeptos do estilo de vida, nudistas ou simplesmente pessoas que procuram um tipo diferente de férias tropicais - disseram-me que o ambiente sem julgamentos e a diversidade de pessoas de todos os quadrantes da vida os incentiva a considerar férias no Hedonism II, mesmo durante uma pandemia global.

Os momentos mais transformadores que partilharam, ao que parece, raramente tiveram a ver com sexo - mas tiveram tudo a ver com o facto de as pessoas se aceitarem a si próprias e aos outros exatamente como são, ao mesmo tempo que talvez também tenham ultrapassado um pouco os seus próprios limites pessoais.

Os hóspedes anteriores mencionaram os bons amigos que fizeram nas férias, muitos dos quais mantêm contacto muitos anos depois.

"Conheci estudantes, contínuos, técnicos, professores, um vice-presidente de uma grande empresa", diz Brent, um empresário de Otava na casa dos 40 anos que já visitou a estância nove vezes com a sua mulher.

Relativamente à próxima viagem do casal, Brent disse: "Estamos a adiar a reserva até nos sentirmos confortáveis com os protocolos no que diz respeito a testes, rastreio e aplicação".

"Se nos sentirmos razoavelmente confortáveis com estes três parâmetros, então provavelmente reservaríamos e sentir-nos-íamos seguros a jogar com outras pessoas", afirmou. "No entanto, sem um nível de conforto (para essas coisas), decidimos praticamente que vamos esperar."

Mais concretamente, gostaria de ver testes com resultados imediatos "para poder chegar à Jamaica e entrar novamente na estância", ou um "tratamento e/ou vacina viáveis" que reduzam substancialmente os riscos do vírus.

Vibe de festa moderada

Para um hóspede que deixou recentemente a estância, os bons momentos pelos quais Hedo é conhecido ainda estavam a fluir, mas de uma forma mais moderada.

A maior parte das "brincadeiras" acontecia nos quartos dos hóspedes ou no jacuzzi para nudistas, tarde da noite, disse Jim, um hóspede da Pensilvânia que ficou 31 dias.

"As pessoas brincam com discrição", disse ele. "É menos movimentado. Todos os empregados estão a usar máscaras".

Quanto a Lange, disse que está empenhado em proporcionar "a experiência completa do Hedo" aos hóspedes que estão a pagar o preço total, mesmo em tempos de pandemia.

Mas alguns clientes vão esperar para visitar até que as coisas voltem a algo mais próximo do normal.

Kim, 59 anos, que tem o seu próprio negócio no Wisconsin, já visitou a estância 26 vezes, mas ela e o marido estão a adiar a sua viagem planeada para outubro de 2021. Ela não quer ficar doente no avião ou ser rejeitada ao chegar à Jamaica, e muitos dos amigos que o casal costuma ver no resort cancelaram a viagem.

Kim visitou o Hedonism II pela primeira vez em 2000, quando ganhou uma viagem surpresa através do SuperClubs (uma coleção de resorts com tudo incluído nas Caraíbas que já teve uma participação no Hedonism II).

Só lhe disseram onde ficaria alojada quando aterrou na Jamaica, disse ela.

"O meu marido estava entusiasmado por causa de todas as histórias e eu pensei que o meu casamento estava acabado", recorda, dizendo-se uma "rapariga muito forte e católica".

O casal acabou por se divertir ao máximo, disse ela, acrescentando que se mantém no lado puritano do Hedonismo II e não "brinca", mas que faz sempre imensos amigos novos.

Para Kim, é uma liberdade "que é difícil de explicar" que a faz voltar.

"É a liberdade de decidir o que queremos , não o que esperam de nós."

Escritora freelancer baseada na Flórida, Terry Ward foi evacuada uma vez durante um furacão para o Hedonism II. Para ver mais do seu trabalho, visite terry-ward.com.

