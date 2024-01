Nuno Espírito Santo demitido pelo Tottenham Hotspur

O último jogo do português no comando do clube foi uma triste derrota por 3-0 em casa, na Premier League, frente ao Manchester United, no sábado.

Espírito Santo deixa o clube do norte de Londres no oitavo lugar da tabela, a 10 pontos do atual líder Chelsea.

Fabio Paratici, Diretor-Geral do Futebol, afirmou: "Sei o quanto o Nuno e a sua equipa técnica queriam ser bem sucedidos e lamento que tenhamos de tomar esta decisão.

"O Nuno é um verdadeiro cavalheiro e será sempre bem-vindo aqui. Gostaríamos de lhe agradecer a ele e à sua equipa técnica e desejar-lhes felicidades para o futuro."

O clube acrescentou que uma atualização sobre a situação do treinador será feita no devido tempo.

O treinador de 47 anos foi nomeado substituto permanente de José Mourinho por um contrato de dois anos em junho.

Espírito Santo começou a época do campeonato de forma impressionante, guiando o Tottenham para três vitórias consecutivas - contra o Manchester City, Wolves e Watford - que levaram o clube a sentar-se no topo da tabela.

Desde então, os resultados caíram a pique, com os Spurs a somarem apenas duas vitórias em sete jogos no campeonato.

O estilo de jogo do clube também tem sido criticado, com a equipa a marcar apenas nove golos em 10 jogos da liga - o segundo pior resultado da liga.

Além disso, a equipa não conseguiu registar um remate à baliza na liga em duas horas e 16 minutos. O último foi o remate de cabeça de Harry Kane, aos 44 minutos, na derrota para o West Ham United, no domingo, 24 de outubro.

O Tottenham Hotspur, que chegou à final da Liga dos Campeões da UEFA em 2019, também teve dificuldades na recém-criada Liga da Conferência Europa da UEFA desta temporada.

O clube ocupa o terceiro lugar do seu grupo, atrás do Rennes e do Vitesse, após três jogos.

Os Spurs vão procurar o seu quarto treinador permanente nos últimos três anos, após o despedimento de Mauricio Pochettino em novembro de 2019.

O argentino foi substituído por José Mourinho, mas o "Special One" durou apenas 17 meses antes de ser demitido.

O ex-jogador Ryan Mason supervisionou a equipa durante sete jogos após a saída de Mourinho, antes de Espírito Santo ser nomeado após uma longa procura de treinador.

No próximo jogo, o Tottenham defronta o Vitesse Arnhem em casa, na quinta-feira, pela UEFA Europa Conference League, antes de se deslocar a casa do Everton, na Premier League, no domingo.

