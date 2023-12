"Nunca visto desde o Vietname": Israel lançou centenas de bombas de 2.000 libras em Gaza, revela análise

As imagens de satélite dos primeiros dias da guerra revelam mais de 500 crateras de impacto com mais de 12 metros de diâmetro, consistentes com as deixadas por bombas de 2.000 libras. Estas são quatro vezes mais pesadas do que as maiores bombas que os Estados Unidos lançaram sobre o ISIS em Mossul, no Iraque, durante a guerra contra o grupo extremista naquele país.

Especialistas em armas e guerra culpam o uso extensivo de munições pesadas, como a bomba de 2.000 libras, pelo aumento do número de mortos. A população de Gaza está muito mais apertada do que em qualquer outro lugar do mundo, pelo que a utilização de munições tão pesadas tem um efeito profundo.

"O uso de bombas de 2.000 libras numa área tão densamente povoada como Gaza significa que levará décadas para que as comunidades se recuperem", disse John Chappell, defensor e jurista da CIVIC, um grupo sediado em Washington que se dedica a minimizar os danos a civis em conflitos.

Israel tem estado sob pressão a nível internacional devido à escala da devastação em Gaza, tendo mesmo o seu fiel aliado, o Presidente dos EUA, Joe Biden, acusado Israel de "bombardeamento indiscriminado" da faixa costeira.

Os responsáveis israelitas argumentam que as suas munições pesadas são necessárias para eliminar o Hamas, cujos combatentes mataram mais de 1.200 pessoas e fizeram mais de 240 reféns a 7 de outubro. Afirmam também que Israel está a fazer tudo o que pode para minimizar o número de vítimas civis.

"Em resposta aos ataques bárbaros do Hamas, as FDI estão a operar para desmantelar as capacidades militares e administrativas do Hamas", afirmaram as Forças de Defesa de Israel (FDI) num comunicado em resposta à reportagem da CNN. "Em contraste com os ataques intencionais do Hamas contra homens, mulheres e crianças israelitas, as FDI seguem o direito internacional e tomam as devidas precauções para mitigar os danos aos civis".

O Hamas conta com uma vasta rede de túneis que se crê atravessar a Faixa de Gaza. Os defensores da campanha de Israel em Gaza argumentam que as munições pesadas actuam como destruidoras de bunkers, ajudando a destruir a infraestrutura subterrânea do Hamas.

Mas as bombas de 2.000 libras são normalmente usadas com moderação pelas forças armadas ocidentais, dizem os especialistas, devido ao seu potencial impacto em áreas densamente povoadas como Gaza. O direito humanitário internacional proíbe os bombardeamentos indiscriminados.

Marc Garlasco, antigo analista dos serviços secretos de defesa dos EUA e antigo investigador de crimes de guerra da ONU, disse que a densidade do primeiro mês de bombardeamentos de Israel em Gaza "não era vista desde o Vietname".

Garlasco, atualmente conselheiro militar da PAX, uma organização não governamental holandesa que defende a paz, analisou todos os incidentes analisados neste relatório para a CNN.

"Teríamos de voltar à guerra do Vietname para fazer uma comparação", disse Garlasco. "Mesmo nas duas guerras do Iraque, a densidade nunca foi tão grande".

As munições pesadas, maioritariamente fabricadas pelos EUA, podem causar um elevado número de baixas e podem ter um raio de fragmentação letal - uma área de exposição a ferimentos ou morte à volta do alvo - de até 365 metros (cerca de 1.198 pés), ou o equivalente a 58 campos de futebol em área.

Especialistas em armamento e guerra responsabilizam o uso extensivo de armamento pesado, como a bomba de 2.000 libras, pelo aumento do número de mortos. De acordo com as autoridades da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, cerca de 20.000 pessoas foram mortas desde 7 de outubro.

A maioria dos mortos são mulheres e crianças, de acordo com esses números.

A CNN fez uma parceria com a empresa norte-americana de IA Synthetaic, que utilizou a Categorização Automática Rápida de Imagens (RAIC) para detetar crateras, nuvens de fumo e edifícios danificados em imagens de satélite sobre a Faixa de Gaza. Os resultados foram revistos manualmente por um membro da Synthetaic, bem como por jornalistas da CNN.

As conclusões da CNN e da Synthetaic "revelam e sublinham a grande intensidade dos bombardeamentos num período de tempo muito curto", segundo Annie Shiel, directora da CIVIC nos EUA.

Uma ofensiva de alta intensidade

Durante mais de dois meses, Israel conduziu uma guerra de alta intensidade em Gaza, combinando bombardeamentos aéreos pesados com disparos incessantes de artilharia, bem como uma invasão terrestre que começou a 27 de outubro.

A operação provocou uma devastação que se estende por vastas áreas do enclave sitiado, como mostram as imagens de satélite e os vídeos.

"Em dois meses, tivemos nesta pequena área de Gaza um nível de ataques equivalente ao que vimos em Mossul e Raqqa juntos", disse Larry Lewis, diretor de investigação do Center for Naval Analyses (CNA) e antigo conselheiro sénior do Departamento de Estado dos EUA para os danos civis, referindo-se às operações da coligação liderada pelos EUA contra dois redutos do ISIS. "É uma quantidade incrível de ataques, em termos de período".

Os Estados Unidos só lançaram uma bomba de 2.000 libras uma vez durante a sua luta contra o ISIS - a mais recente guerra ocidental contra um grupo militante no Médio Oriente. A bomba caiu sobre a capital autodeclarada do chamado califado, Raqqa, na Síria.

Em 6 de novembro - o último dia do conjunto de dados da CNN e da Synthetaic - o número de mortos em Gaza ultrapassou as 10 000 pessoas, segundo o Ministério da Saúde palestiniano em Ramallah, citando as autoridades de Gaza, controlada pelo Hamas.

No final dessa semana, a Secretária de Estado Adjunta para os Assuntos do Próximo Oriente, Barbara Leaf - a mais importante diplomata americana no Médio Oriente - afirmou que o número de mortos poderia ser "ainda maior".

"Neste período de conflito e nas condições de guerra, é muito difícil para qualquer um de nós avaliar qual é a taxa de baixas", disse Barbara Leaf durante uma audiência perante a Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes. "Pensamos que são muito elevadas, francamente. Poderão ser ainda mais elevadas do que as que estão a ser citadas".

Na semana passada, fontes dos serviços secretos americanos disseram à CNN que 40-45% das 29.000 munições ar-superfície lançadas em Gaza até então eram as chamadas bombas burras, munições não guiadas que podem representar uma ameaça maior para os civis, especialmente em territórios densamente povoados como Gaza.

É provável que algumas delas sejam as bombas de 2.000 libras detectadas nas imagens de satélite das crateras. Israel possui um grande arsenal de bombas grandes, conhecidas como MK-84. Quando um kit guiado por GPS é acoplado à MK-84, a bomba passa a ser conhecida como GBU-31.

De acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, os EUA forneceram a Israel mais de 5.400 MK-84 desde 7 de outubro.

"A devastação a que temos assistido nas comunidades de Gaza é, infelizmente, co-assinada pelos Estados Unidos", disse Chappell, do CIVIC. "Grande parte da devastação é causada por bombas fabricadas nos Estados Unidos".

Grandes ataques bombistas em redor da cidade de Gaza

As bombas de 2.000 libras aparecem com destaque em ataques no perímetro da Cidade de Gaza, o epicentro da operação militar israelita em outubro e grande parte de novembro.

As forças terrestres de Israel acabaram por cercar a cidade no início de novembro. O padrão de bombardeamento observado nas imagens de satélite sugere que o pesado bombardeamento em torno da Cidade de Gaza pode ter aberto caminho para o seu cerco pelas tropas israelitas.

No campo de refugiados de Jabalya, no norte da Faixa de Gaza, as imagens de satélite mostram duas grandes crateras que correspondem ao bombardeamento israelita de 31 de outubro, considerado pela ONU como um "ataque desproporcionado que pode constituir um crime de guerra". O ataque causou mais de 100 mortes, de acordo com a Airwars, uma organização de vigilância de danos a civis, e provocou danos catastróficos na zona densamente povoada.

Um empregado da Al Jazeera perdeu 19 membros da sua família no bombardeamento, que Israel alegou ter como alvo o comandante do Hamas, Ibrahim Biari, matando-o e destruindo a sua base.

As duas crateras deixadas pelo ataque, que os especialistas descreveram como um impacto "semelhante a um terramoto", tinham 24 metros de largura e 13 metros de largura, respetivamente, de acordo com imagens de satélite.

O ex-conselheiro do Departamento de Estado Lewis disse que o ataque de 31 de outubro em Jabalya foi "algo que nunca veríamos os EUA a fazer".

"Parece certamente que a tolerância (de Israel) em relação aos danos a civis, comparada com os benefícios operacionais esperados, é significativamente diferente da que aceitaríamos como EUA", disse Lewis.

Uma grande cratera consistente com uma bomba de 2.000 libras é vista na autoestrada costeira que atravessa o Al Shati', ou campo de praia. Num bairro a norte do campo, 14 crateras indicando bombas de 2.000 libras aparecem num quilómetro quadrado.

O campo de Beach é uma das primeiras zonas de Gaza onde as tropas terrestres israelitas estabeleceram uma posição firme. Imagens de satélite do campo de refugiados de 6 de novembro mostram que foi praticamente arrasado pelos bombardeamentos.

"De repente, ouvimos dois ataques aéreos. Foi muito alto. Parecia um terramoto. Vimos pedras a voar por todo o lado", disse um homem a um repórter da CNN, imediatamente a seguir a um aparente ataque bombista de grandes dimensões ao campo de Beach, a 6 de novembro. "Viemos aqui para ver 10 casas atingidas".

A zona de fragmentação letal

O grande raio de fragmentação letal de 365 metros da bomba de 2.000 libras é evidente em muitos vídeos analisados pela CNN, onde se vê que vários edifícios foram arrasados num único ataque.

Em 24 de outubro, Israel atingiu um local a menos de 100 metros do Hospital Wafa. Numa entrevista à al-Jazeera quase imediatamente após o ataque, o diretor do hospital, Fouad Najm, disse que o ataque tinha "aterrorizado os pacientes e os médicos". Desde então, o hospital ficou fora de serviço devido aos ataques contínuos nas proximidades e à falta de combustível.

Não é claro se a explosão de 24 de outubro causou danos significativos ao hospital.

A CNN localizou geograficamente o vídeo da explosão e comparou-o com crateras de 12 e 15 metros, consistentes com bombas de 2.000 libras, em imagens de satélite.

"É evidente que o hospital está dentro do raio de fragmentação letal de uma bomba de 2.000 libras. Provavelmente teria causado danos", disse Garlasco, da PAX.

Numa área perto do acampamento de Beach, sete escolas estavam dentro da zona de fragmentação letal de pelo menos cinco crateras. Imagens de satélite captadas a 6 de novembro mostraram uma destruição em grande escala na zona. Essas imagens de satélite também mostraram veículos blindados israelitas dentro e à volta das escolas.

"Quando se utiliza uma arma tão perto de um edifício civil, é impossível eliminar a possibilidade de danos provocados pela arma. Vai ser atingido por alguma coisa", disse Garlasco.

No sexto dia da sua ofensiva, as Forças Aéreas Israelitas disseram num tweet que tinham lançado 6.000 munições desde o início da guerra, com uma média de 1.000 bombas por dia. A 10 de dezembro, os militares israelitas afirmaram que tinham atacado mais de 22.000 alvos em Gaza.

Como o fizemos

A análise para esta investigação foi possível graças à RAIC, uma plataforma de deteção de dados de imagem, vídeo e geoespaciais. Desenvolvida pela Synthetaic, a RAIC utiliza uma IA não supervisionada para pesquisar instantaneamente dados não rotulados sem modelos. Em colaboração com a CNN, a Synthetaic utilizou a RAIC para detetar crateras, nuvens de fumo e edifícios danificados em imagens de satélite sobre a Faixa de Gaza. Um membro da equipa da Synthetaic e dois jornalistas da CNN especializados em informações de fonte aberta analisaram os resultados.

