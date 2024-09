- Numerosas actividades ilegais relatadas nos processos de votação locais e internacionais

Durante as eleições municipais e europeias de 9 de junho, a polícia no estado de Brandemburgo registrou provisoriamente 1,099 incidentes. Em 83 casos, potenciais responsáveis foram identificados, segundo o Ministério do Interior em Potsdam, em resposta a consultas da fração parlamentar estadual da AfD. O número de incidentes pode aumentar devido a relatatórios tardios. Incidentes relacionados à eleição estadual de 22 de setembro são contabilizados separadamente.

Principalmente, cartazes eleitorais, especialmente os do Partido Verde, foram vandalizados e furtados. Muitos voluntários eleitorais, segundo a AfD, enfrentaram incidentes que iam de insultos a agressões físicas. No entanto, não há registro de ofensas físicas nos dados policiais.

A polícia categorizou incidentes que ocorreram entre 1º de janeiro e 5 de agosto como crimes motivados por política. Não há atualizações sobre o status das investigações, já que os escritórios do promotor público não mantêm um registro separado desses casos, de acordo com fontes. Os detalhes dos 83 casos com informações sobre suspeitos vieram das investigações policiais.

No final de agosto, as investigações estavam em andamento em 70 casos, oito casos foram encerrados temporária ou definitivamente. Em dois casos, um tribunal juvenil ainda não havia emitido uma decisão sobre as denúncias, e em um caso adicional, uma advertência escrita foi emitida por um promotor público juvenil.

A AfD criticou a baixa relatatórios de incidentes relacionados à eleição, especialmente aqueles enfrentados por seus voluntários. Devido à eleição estadual em andamento em setembro, o número total de incidentes registrados pode ultrapassar o atual 1,099 durante as eleições municipais e europeias.

