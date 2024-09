Numa recente reviravolta dos acontecimentos, o Google triunfa ao anular a multa inicial de 1,7 mil milhões de dólares da UE imposta contra ele.

Google saiu vitorioso de uma batalha judicial na quarta-feira contra uma multa antitruste de €1,49 bilhão (US$1,66 bilhão) da União Europeia, enquanto a Qualcomm sofreu um revés em sua tentativa de reverter uma penalidade.

As decisões judiciais destacam a taxa de sucesso conflitante da chefe saindo da UE de antitruste, Margrethe Vestager, em manter sua posição dura contra a Big Tech no tribunal. Na semana passada, ela conseguiu duas vitórias significativas: uma contra o Google em uma questão separada e outra contra a acordo fiscal da Apple com as autoridades irlandesas.

Em uma decisão de 2019, a Comissão Europeia acusou o Google, uma subsidiária da Alphabet (GOOGL), de abusar de sua dominância de mercado ao limitar sites de usar corretores de anúncios de terceiros além de sua plataforma AdSense, que fornecia anúncios de pesquisa. As práticas supostamente ilegais ocorreram de 2006 a 2016.

O Tribunal Geral da UE, parte do Tribunal de Justiça da UE, concordou em grande parte com a avaliação do regulador de concorrência da UE, mas invalidou a multa, argumentando que a Comissão não levou em consideração todos os fatores relevantes.

"A Comissão não demonstrou que os cláusulas em questão poderiam, primeiro, ter desencorajado inovação, em seguida, ter ajudado o Google a preservar e ampliar sua posição dominante nos mercados nacionais de publicidade online de busca em questão, e, finalmente, ter prejudicado os consumidores", afirmaram os juízes.

O Google atribuiu o caso a uma categoria específica de anúncios de pesquisa baseados em texto exibidos em uma seleção limitada de sites de editores.

"Implementamos modificações em nossos contratos em 2016 para eliminar as disposições relevantes, mesmo antes da decisão da Comissão. Estamos satisfeitos que o tribunal tenha reconhecido falhas na decisão inicial e tenha revogado a multa", disse o Google em um resposta por e-mail.

A Comissão, com a opção de recorrer ao Tribunal de Justiça da UE em pontos de direito, planeja avaliar a decisão e considerar potenciais passos subsequentes.

A multa AdSense, uma das três multas totalizando €8,25 bilhões (US$9,18 bilhões) impostas ao Google, foi motivada por uma queixa de 2010 da Microsoft.

Quanto à Qualcomm, o fabricante de chips dos EUA só conseguiu reduzir sua multa antitruste da UE em €3,3 milhões, de €242 milhões para €238,7 milhões.

Os juízes rejeitaram todos os seus argumentos. A Comissão impôs a multa em 2019, alegando que a Qualcomm vendeu seus conjuntos de chips abaixo do custo entre 2009 e 2011, uma prática conhecida como preço predatório, para prejudicar o desenvolvedor de software de telefone britânico Icera, atualmente parte da Nvidia.

A Comissão reconheceu a decisão também.

A Qualcomm, que pode recorrer em pontos de direito ao Tribunal de Justiça da UE, não reagiu imediatamente a um pedido de comentário.

No campo das empresas de tecnologia, o Google recentemente conseguiu reverter uma multa antitruste de €1,49 bilhão da União Europeia, apesar de o Tribunal Geral da UE ter concordado principalmente com a avaliação do regulador do caso. Por outro lado, a Qualcomm enfrentou um revés em sua tentativa de reverter uma multa menor de €238,7 milhões, destacando os sucessos variados em batalhas antitruste dentro do setor de tecnologia.

