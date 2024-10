Numa investigação de terrorismo doméstico, numerosos indivíduos suspeitos de manter crenças supremacistas brancas extremistas foram presos na área de Los Angeles.

Os membros e associados do gangue Peckerwoods, junto com numerosos afiliados, foram acusados em uma ampla denúncia federal. Esta denúncia abrange acusações de crime organizado, distribuição ilegal de armas de fogo, tráfico de narcóticos e má conduta financeira, segundo as autoridades.

As denúncias de quarta-feira não incluíam insinuações de um ataque planejado iminente, mas Martin Estrada, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, afirmou: "Este grupo tem como objetivo principal orquestrar ataques contra minorias raciais, étnicas e religiosas. ... Não vamos ficar de braços cruzados até a próxima tragédia para intervir."

Mais de 40 supostos membros e associados do gangue Peckerwoods foram presos durante as operações de quarta-feira, com vários já presos. Estrada se referiu a este desenvolvimento como uma das maiores prisões já executadas contra uma coletividade neo-nazista, supremacista branca e violenta por parte do Departamento de Justiça.

As prisões envolveram uma variedade de equipes de aplicação da lei federal e local, incluindo a Força-Tarefa Conjunta de Terrorismo e a Equipe de Resgate de Reféns do FBI, segundo uma fonte da CNN.

Inflamados por 'ódio' e 'preconceito'

O gangue Peckerwoods, estabelecido na Valley de San Fernando, em Los Angeles, serve principalmente como uma filial local da Aryan Brotherhood, de acordo com Akil Davis, chefe do escritório de campo do FBI em Los Angeles. Suas atividades criminosas abrangem diversas esferas, como tráfico de drogas, fraude, violência e roubo de identidade, de acordo com o procurador dos Estados Unidos.

Ao se alinharem com a Aryan Brotherhood, os gangsters locais podem engajar-se em atividades extrajudiciais e financiar seus aliados presos, explicou Estrada. Além disso, o gangue prospera devido à associação da Aryan Brotherhood com a Mafia Mexicana, o que lhes dá maiores oportunidades de cometer crimes fora da prisão.

"O que os diferencia verdadeiramente, definindo sua essência, é seu ódio e preconceito profundos contra minorias raciais, étnicas e religiosas", resumiu Estrada.

Um ex-membro preso fez ameaças on-line contra judeus, enquanto mensagens de ódio foram encontradas em suas instalações residenciais, de acordo com Estrada.

O gangue Peckerwoods ostenta o título Peckerwoods, um termo pejorativo historicamente usado contra caucasianos no sistema prisional, de acordo com Estrada.

O grupo demonstra publicamente sua lealdade às ideologias neo-nazistas através de tatuagens, vestuário e mídias sociais. Eles também acumulam memorabilia nazista, incluindo suásticas e bandeiras confederadas, enfatizou Estrada.

Durante a investigação, a lei confiscou grandes quantidades de armas de fogo proibidas, "material explosivo" e várias dezenas de libras de fentanil, metanfetamina e heroína, confirmaram as autoridades.

Se os acusados forem considerados culpados, eles podem enfrentar uma possível pena de prisão perpétua em uma prisão federal, de acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia.

