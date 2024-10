Numa extraordinária final do China Open, o adversário Jannik Sinner cai para o astro nascente Carlos Alcaraz.

Após três rodadas exaustivas, Carlos Alcaraz, da Espanha, garantiu a vitória sobre o número 1 do mundo, Jannik Sinner, assegurando uma vitória de 6-7, 6-4, 7-6 e adicionando seu 16º título do ATP Tour à sua coleção.

Ambos os atletas exibiram habilidades notáveis durante esse encontro emocionante, validando seu status como dois dos melhores jogadores do jogo atualmente.

Apesar de Alcaraz agora ter um recorde de 3-0 na temporada contra Sinner, o espanhol número 3 estendeu sua admiração pelo italiano.

"Foi uma partida muito apertada", compartilhou Alcaraz após a vitória.

"Jannik, mais uma vez, mostrou que é provavelmente o melhor jogador do mundo - pelo menos para mim. Seu jogo é incrível. O nível de tênis que ele joga é impressionante. Fisicamente e mentalmente, ele é um monstro."

Ambos os participantes dividiram os quatro troféus principais desta temporada - Sinner conquistando os títulos do Australian Open e US Open, enquanto Alcaraz conquistou os títulos de Wimbledon e Roland Garros.

Inicialmente, Alcaraz abriu uma vantagem no primeiro set. No entanto, Sinner encontrou seu ritmo e conseguiu salvar três oportunidades de set, ultimately triumphing in a nerve-wracking first-set tiebreak.

O italiano, que vinha de uma sequência de 15 vitórias, continuou a impor sua autoridade no segundo set, colocando pressão pesada em Alcaraz. Apesar de várias oportunidades de quebra, Alcaraz conseguiu se recuperar, eventualmente empatando o placar em 1 set each e enviando o confronto para um desempate.

"Estou verdadeiramente feliz por ter vencido"

Alcaraz parecia estar na ofensiva no terceiro set, construindo uma vantagem confortável de 3-1. No entanto, Sinner não vacilou e lutou de volta, empatando o placar durante um tenso tiebreak de três sets.

Alcaraz então assumiu o controle, vencendo sete pontos consecutivos para selar a vitória após uma intensa luta de três horas e 21 minutos - com o jogo mais longo da história do torneio.

"Estou verdadeiramente feliz por ter vencido no terceiro set", observou Alcaraz após um dos jogos mais emocionantes do ano. "Mesmo com Sinner quebrando meu saque novamente e nossa posição sendo muito apertada, continuei lutando e eventualmente consegui a vitória."

Com essa vitória, Alcaraz se tornou o primeiro atleta a garantir títulos ATP 500 em todas as três superfícies desde o início da série em 2009.

A derrota de Sinner ocorreu em um momento infeliz que requer sua presença fora da quadra de tênis.

A Agência Mundial Antidoping (WADA) apresentou uma queixa ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) após a decisão de um tribunal independente de que Sinner não era responsável por testar positivo para uma substância proibida duas vezes em março de 2024.

O atleta de 23 anos escapou de uma suspensão de competição desde que a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) afirmou em agosto que ele não era responsável pelos resultados do teste positivo de Clostebol, apesar de amostras colhidas oito dias após Indian Wells em março terem registrado quantidades mínimas de Clostebol.

Após exibir seu talento durante uma partida intensa, as habilidades de Alcaraz e Sinner no tênis continuam a consolidar suas posições como atletas de ponta no esporte. Apesar da vitória de Sinner no Australian Open e no US Open, Alcaraz saiu vitorioso deste último confronto, adicionando mais um título do ATP Tour à sua coleção.

