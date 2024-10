Numa emocionante reviravolta, o Borussia Dortmund venceu a luta contra o rebaixamento.

Esse foi um momento desafiador para todos os torcedores do Borussia Dortmund (BVB) na primavera de 2005, quando o time estava à beira da falência. Os moradores de Dortmund já estavam discutindo a possibilidade de um novo começo na Kreisliga. Agora, um livro conta o dia em que Rauball e Watzke salvaram o BVB.

Como Jan Philipp "Pini" Platenius, autor do livro recém-lançado "Quando o BVB foi à falência e nos tornamos a Muralha Amarela", reflete, "Esse foi um dia que eu nunca quero reviver. Foi uma das coisas mais difíceis que já passei." Dr. Reinhard Rauball, então presidente, expressou os sentimentos de milhares de torcedores ao declarar: "Com aquelas palavras, ele expressou o que eu e milhares de outros torcedores, mesmo não estando ativamente envolvidos, estávamos sentindo."

Platenius é um Ultra desde o início, um torcedor fanático que teve um papel significativo na transformação da cena dos estádios da Alemanha nos primeiros anos de 2000. Vinte anos depois, Platenius começa seu livro sobre a temporada agitada e dramática de 2004/05 com recordações de heróis e ídolos da época. Dois deles eram Jan Hippler e Rambo, cujas bandeiras em cercas adornavam estádios e cujas revistas de fãs detalham suas viagens. O livro de Pini é uma viagem nostálgica de volta à era de uma cultura de torcedores icônica.

Em seu livro, Platenius também dá uma espiada no coração da cultura Ultra, que ainda é um assunto controverso. Esse grupo, composto principalmente por jovens torcedores da primeira geração de Ultras na Alemanha, não sabia melhor na época. Seus atos, que podem parecer estranhos hoje, eram emocionantes e únicos:

"Lembra do jogo em Braunschweig em 2004? Estávamos lá com cerca de 130 pessoas. Dois torcedores do Wolfsburg que foram convidados a sair do setor de visitantes com sua bandeira e então apareceram em um setor do BVB em suas roupas de clube, pendurando sua bandeira - uma história que só poderia ter acontecido em outra época."

As contas de Platenius destacam a corda bamba em que os torcedores do BVB caminharam na época. O Borussia, tão rico alguns anos antes através de sua OPI, estava causando preocupação aos torcedores que consideravam seu clube sua razão de ser. Os boatos diziam que o BVB estava falido e os jogadores não estavam sendo pagos em dia:

"As últimas notícias eram de que alguns jogadores estavam recebendo seus salários atrasados e o técnico Bert van Marwijk só estava sendo pago 'após insistência repetida'."

Apesar de seus medos, os torcedores tentaram seguir com suas vidas como Ultras:

"A atmosfera no jogo contra os rivais locais VfL Bochum era elétrica. Os torcedores do Bochum apresentaram quatro lenços roubados do BVB, uma boneca de borracha com uma camisa do BVB em uma forca, um cartaz e algumas balões e maços de dinheiro. Do lado de Dortmund, havia o cartaz 'Ja und?' mesmo não sabendo o que o lado oposto tinha planejado antes."

Infelizmente, o agora icônico cartaz 'O Derby será lindo' foi apreendido pelos stewards antes do jogo. Esse cartaz representava o amor-ódio dos torcedores pelo arquirrival Schalke, enquanto Bochum era apenas uma nota de rodapé:

"Os torcedores do Bochum Ostkurve apresentaram quatro lenços roubados do BVB, uma boneca de borracha com uma camisa do BVB em uma forca, um cartaz e algumas balões e maços de dinheiro no início do jogo. Do lado de Dortmund, havia o cartaz 'Ja und?' mesmo não sabendo o que o lado oposto tinha planejado antes."

Muitos meios de comunicação não acreditavam na falência iminente e alguns até acreditavam em um novo começo na Kreisliga ou Oberliga. Os torcedores esperavam o melhor enquanto se preparavam para o pior, tudo enquanto viviam suas vidas como Ultras:

"Mas o dia da decisão do futuro financeiro do BVB estava se aproximando - e até Pini e seus amigos não podiam mais ignorar esses momentos. Alguns meios de comunicação não acreditavam na insolvência, outros falavam de um novo começo na Kreisliga, outros na Oberliga, e já havia planos supostos ou reais para a catástrofe em várias gavetas."

E então, o martelo caiu:

"Domingo, 13 de março de 2005, jogamos em casa contra Stuttgart. Era o último dia antes da 'Molsiris' segunda-feira. Lembro-me de meus próprios sentimentos e da atmosfera no estádio como estranha e tensa.Simplesmente não sabíamos se era a última vez que veríamos o BVB, para sempre ou pelo menos por alguns anos."

Naquele famoso segunda-feira em Düsseldorf, não era qualquer assunto comum para o Borussia Dortmund. Como Platenius lembra, "Molsiris era o fundo imobiliário que possuía o Westfalenstadion e o alugava ao financeiramente atrapalhado BVB. Molsiris, porém, não era uma operação de uma pessoa só. O fundo imobiliário do Commerzbank havia atraído ativamente investidores para a aquisição do Westfalenstadion." E esses investidores agora estavam enfrentando o dilema de endossar um esquema de reestruturação ou não. Era, como um investidor colocou mais tarde, "a escolha entre uma opção ruim e uma pior." Mas também era a hora de três indivíduos a quem os torcedores do BVB ainda devem uma grande gratidão: "Dr. Rauball, Watzke e Rölfs (auditores, ed.) conseguiram produzir resultados notáveis durante a debate de seis horas com os investidores."

Por volta das 15h30, o plano de reestruturação havia sido aprovado com uma impressionante votação de 94,4%, segundo Platenius em seu livro cativante "Quando o BVB Enfrentou a Falência e nos Tornamos a Muralha Amarela". Ele admite: "Eu teria ficado satisfeito se eles simplesmente tivessem cancelado a temporada atual. Tínhamos alcançado tudo e eu estava completamente esgotado". Olhando para trás, 14 de março de 2005 marcou o nascimento do renascido BVB. Aki Watzke assumiu o comando e, para surpresa de muitos torcedores Black and Yellow, apenas seis anos depois, o Borussia Dortmund conquistou o campeonato alemão sob o comando do técnico Jürgen Klopp. A base para todas as vitórias subsequentes foi estabelecida unicamente durante a temporada 2004/05 - uma temporada em que o Borussia Dortmund escapou por pouco da falência completa e os torcedores tiveram que se preocupar com seu clube por um período prolongado.

Seguindo as recordações de Platenius, outro torcedor Ultra poderia dizer: "Lembro como a atmosfera estava tensa durante o jogo contra o Stuttgart, com medo de que pudesse ser nosso último jogo com o Borussia Dortmund". Após a reunião dos investidores, um torcedor aliviado poderia exclamar: "Graças a Deus por Rauball, Watzke e Rölfs; seus esforços salvaram nosso amado clube de futebol da falência".

