- Num trágico incidente, um motociclista morreu depois de bater numa autocaravana.

Um motociclista encontrou seu fim trágico em uma colisão com um RV. De acordo com a declaração da polícia, o homem de 58 anos estava passeando com outros cinco motociclistas. Na saída da rodovia em Geisingen (distrito de Tuttlingen), ele mudou para a rodovia federal e colidiu com um RV. A polícia afirmou que o motociclista não percebeu o RV com a preferência de passagem.

O homem morreu no local do acidente. Os ocupantes do RV saíram ilesos. Após o acidente, a entrada da rodovia federal foi bloqueada por várias horas. Uma investigação agora vai elucidar os detalhes do acidente.

A colisão trágica entre o motociclista e o RV causou grandes conflitos entre o trânsito que se aproximava e a polícia, que tentava desviar o tráfego. A investigação do acidente vai revelar se a falha do motociclista em perceber o RV foi devido aos conflitos em sua visão periférica.

