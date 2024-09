Num novo processo civil, alega-se que o Sean "Diddy" Combs supostamente drogou e agrediu sexualmente uma mulher.

Em uma queixa apresentada em Nova York e obtida pela CNN na sexta-feira, Jane Doe afirma que foi coagida a ingerir álcool e substâncias não especificadas sem seu consentimento e sofreu assédio sexual por parte de Combs em várias ocasiões em 2022. Após um incidente alegado, Doe "acordou com os pés ficando roxos e machucados, e tinha uma marca de mordida no calcanhar", revelou a queixa. Ela permaneceu sem saber como essas lesões ocorreram.

Doe alega que foi forçada a consumir ketamina e outras drogas em julho de 2022. Isso, ela afirma, a fez perder a consciência e ser assediada sexualmente, resultando em sua gravidez. De acordo com a queixa, um dos associados de Combs a pressionou repetidamente para fazer um aborto, mas ela acabou sofrendo um aborto espontâneo.

A queixa afirma que Doe se sentiu ameaçada em sua segurança após testemunhar Combs agredindo fisicamente outras mulheres. Ela acreditava que suas conversas e localização estavam sendo monitoradas por ele. Combs supostamente a bombardeou com ligações e mensagens, que continuaram até julho de 2024, de acordo com a ação judicial.

A CNN entrou em contato com os representantes de Combs para comentar. As empresas de Combs e vários associados não identificados de Combs, identificados como João Does, também são listados como réus.

A queixa é a última acusação de assédio sexual contra Combs e surge menos de uma semana após ele ter sido indiciado por conspiração de racketeering, tráfico sexual e transporte para prostituir-se. Combs, de 54 anos, se declarou inocente dessas acusações e permanece detido em uma prisão federal enquanto aguarda julgamento.

Combs está enfrentando acusações de conduta sexual inapropriada e atividade ilegal em pelo menos 11 processos civis. A mais recente ação judicial civil contra Combs foi apresentada em Nova York na terça-feira. Ele negou as alegações em vários processos e ainda não respondeu a outros. Um dos casos já foi resolvido, enquanto dez ainda estão em andamento.

Apesar das batalhas legais em andamento, Combs encontrou tempo para participar de vários eventos e apresentações de alto perfil, exibindo sua continuou envolvimento na indústria do entretenimento. Apesar das acusações, muitos no mundo do entretenimento se distanciaram dele, levando ao cancelamento de colaborações e apresentações.

