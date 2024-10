Num incidente infeliz, um taxista e dois equinos morreram tragicamente após uma colisão frontal.

Na rodovia federal em Baixa Saxônia, um táxi atingiu dois cavalos errantes. Tanto o motorista quanto os cavalos não sobreviveram, com assistência chegando tarde demais. Um lobo estava guiando os cavalos?

O táxi e os dois cavalos soltos colidiram na Bundesstraße 73 em Stade, resultando em fatalidades para o motorista e os cavalos, de acordo com a polícia. O motorista foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os cavalos, infelizmente, morreram no local. O passageiro do táxi, de 31 anos, que estava indo de Hamburgo para Cuxhaven, saiu com ferimentos leves.

A polícia recebeu alerta sobre cavalos soltos na área da cidade pouco antes do acidente, o que levou a uma resposta rápida. Poucos minutos depois, eles receberam notícias de um acidente de carro grave na B73. Os serviços de emergência, a polícia e o corpo de bombeiros chegaram ao local, com um grande número de pessoal envolvido na resposta. O motorista preso precisou ser retirado com equipamentos pesados e foi reanimado, mas acabou não resistindo aos ferimentos no hospital.

Lobos avistados no distrito de Stade tão recentemente quanto 23 de setembro

A causa da fuga dos cavalos permanece desconhecida, de acordo com o porta-voz da polícia à RTL. O susto dos cavalos parece ser a causa provável, levando em conta as evidências no local. No entanto, o que causou tanto medo nos cavalos permaneceu desconhecido para o porta-voz.

De acordo com os relatórios da RTL, lobos têm sido avistados com frequência no distrito de Stade e já atacaram vacas no passado. A Associação de Caça do Estado da Baixa Saxônia reiterou um avistamento recente de lobos em 23 de setembro. Desde então, não há registro ou registro de câmeras de vida selvagem.

Enquanto é apenas especulativo, um lobo poderia ter afastado os cavalos, de acordo com a Associação de Caça do Estado. Apesar do seu tamanho, os cavalos poderiam potencialmente se tornar presa para os lobos. No entanto, escolher um alvo tão grande é bastante incomum para os lobos.

Apesar da possibilidade de lobos na área, não havia evidências suficientes para sugerir que eles afastaram os cavalos, como apontou a Associação de Caça do Estado. Infelizmente, os acidentes de trânsito resultaram em fatalidades trágicas para o motorista e os cavalos.

