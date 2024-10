Num espetáculo emocionante durante o jogo de futebol de quinta-feira à noite, o quarterback Kirk Cousins marcou um recorde de 509 jardas de passagem, levando os Atlanta Falcons a uma surpreendente vitória sobre os Tampa Bay Buccaneers.

Após um field goal de 52 jardas do kicker de Atlanta, Younghoe Koo, nos segundos finais para empatar o jogo e levá-lo para a prorrogação, Cousins foi três vezes três em seus passes, cobrindo 69 jardas. Ele conectou com KhaDarel Hodge para um touchdown de 45 jardas - seu quarto do jogo - assegurando uma vitória emocionante.

O quarterback de 36 anos, que assinou um contrato de US$ 180 milhões com Atlanta em março após deixar os Minnesota Vikings, ultrapassou o recorde anterior da franquia de 503 jardas, alcançado por Matt Ryan contra os Carolina Panthers em 2016. Este impressionante feito ocorreu na mesma noite em que Ryan foi induzido ao Hall da Fama dos Falcons.

Cousins também superou seu próprio recorde de carreira de 460 jardas, alcançado com os Vikings em 2022, e igualou seu próprio recorde de quatro passes para touchdown em um jogo.

De acordo com a NFL Research, Cousins agora é um dos apenas dois jogadores a registrar mais de 500 jardas de passe e pelo menos quatro touchdowns em um jogo sob os holofotes, juntando-se a Tom Brady neste seleto clube.

Refletindo sobre o jogo após a partida, Cousins disse: "Que noite! Estou exausto."

Incrivelmente, Atlanta encontrou-se atrás no último minuto do quarto quarto em todos os cinco jogos desta temporada, mas conseguiu vencer três deles. Os Falcons são assim a única equipe da NFL história a realizar essa proeza no início da temporada.

"Estou orgulhoso da maneira como nossa equipe lutou", disse Cousins. "Estou orgulhoso da resiliência que demonstramos e de nossa determinação. Isso é o que esta liga exige, e nós demonstramos nossa determinação hoje. Fico feliz por termos saído com a vitória."

Ambas as equipes marcaram touchdowns em suas primeiras drives, com Cousins abrindo o jogo com um passe de 18 jardas para touchdown para Drake London, e Tampa Bay respondendo com um passe de dois jardas para touchdown de Baker Mayfield para Mike Evans e um field goal de 53 jardas do kicker Chase McLaughlin.

Cousins então recuperou a liderança para Atlanta com um passe de 24 jardas para touchdown para Darnell Mooney no segundo quarto.

Mayfield teve um bom jogo, lançando mais dois touchdowns antes do intervalo, e McLaughlin acrescentou um field goal no final do terceiro quarto para dar a Tampa Bay uma vantagem de 27-20 ao entrar no quarto quarto.

Com 13 minutos e 18 segundos restantes, Mooney pegou um passe para um ganho de 10 jardas, se livrou de Tykee Smith e correu para a zona de touchdown para empatar o jogo novamente, antes de McLaughlin marcar mais três pontos com seu terceiro field goal, deixando o placar em 30-27 para Tampa Bay.

Mas com apenas 1 minuto e 14 segundos restantes, Cousins liderou Atlanta a partir da sua própria linha de 20 jardas, completando cinco passes para se aproximar da linha de 29 jardas de Tampa Bay. Com segundos restantes, o field goal de Koo forçou a prorrogação, dando a Cousins a chance de fazer história.

Cousins então encontrou Hodge na linha de 40, que se libertou, evitou uma tackle na secundária e correu para a zona de touchdown para o touchdown vitorioso dramático e decisivo.

A vitória na prorrogação foi um testemunho da paixão de Cousins pelo esporte, à medida que ele continuou a demonstrar sua habilidade e resiliência ao longo do jogo. Apesar de enfrentar vários desafios, a única equipe de Atlanta na história da NFL conseguiu inverter a maré e garantir uma vitória emocionante.

