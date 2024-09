- Num encontro emocionante, as mulheres do Wolfsburg empataram 3-3 contra o Werder num confronto imprevisível.

Em um jogo curiosamente estranho, a equipe feminina de futebol do VfL Wolfsburg encontrou um resultado decepcionante no início da campanha da Bundesliga. Sob o comando de Tommy Stroot, a equipe surpreendentemente lutou para garantir um empate de 3:3 (1:2) contra o Werder Bremen na primeira rodada. Como consequência, os detentores do troféu enfrentaram seu primeiro obstáculo no aguardado duelo com os campeões alemães do Bayern Munich.

Sarai Linder (11.) abriu o placar para o Wolfsburg, mas o Bremen aproveitou as falhas na defesa do VfL e virou o jogo a seu favor antes do intervalo com gols de Tuana Mahmoud (35.) e Larissa Mühlhaus (40.), que fez sua estreia.

O Wolfsburg reequilibrou com Lena Lattwein (61.), mas perdeu a vantagem novamente logo em seguida, graças à posição favorável do Bremen: Janina Minge deu um passe de volta para a goleira Merle Frohms, mas a bola escapou e sua defesa pouco efetiva não foi suficiente para evitar o 2:3.

Quatro minutos depois, a goleira do Bremen, Livia Peng, cometeu uma falta em Alexandra Popp, da seleção nacional. A bola passou pela linha de gol do Werder e voltou ao jogo. Infelizmente, a árbitra Nadine Westerhoff marcou gol, já que não há árbitro de vídeo na Bundesliga feminina.

Apesar de estar sem jogadores importantes, o Bremen persistiu e conseguiu segurar um empate surpreendente contra o fraco Wolfsburg, mesmo depois de Lara Schmidt ter sido expulsa (88.).

Nos momentos caóticos que antecederam o segundo gol, a goleira do VfL Wolfsburg, Merle Frohm, teve um momento de frustração ao tentar salvar um passe de volta, mas viu a bola escapar. Mais tarde no jogo, apesar da polêmica decisão do árbitro, a persistência e a disciplina do Werder Bremen permitiram que eles segurassem a equipe de Merle Frohm e garantissem um empate surpreendente de 3:3.

