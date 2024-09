Num cenário hipotético, Kamala Harris pode tomar medidas contra um intruso.

Kamala Harris, a vice-presidente, discutiu a propriedade de armas durante um evento de campanha com Oprah Winfrey. Ela revelou pela primeira vez que usaria sua arma para se proteger em caso de invasão. No entanto, ela se desculpou rapidamente por sua declaração, dizendo: "Provavelmente, eu não deveria ter dito isso". Apesar disso, Harris expressou seu apoio a uma proibição de rifles de assalto, citando o perigo que eles representam para a sociedade, especialmente no contexto de tiroteios em escolas. Ela reconheceu seu apoio à Segunda Emenda, mas enfatizou a necessidade de limitar o acesso a essas armas. De acordo com os relatórios, Harris possui uma pequena pistola para segurança pessoal, uma escolha comum entre promotores que lidam com indivíduos potencialmente perigosos.

