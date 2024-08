- Num caso de rapto mal sucedido, foram inocentemente cortados membros e um gato que lutava contra a diabetes estava envolvido.

2 de 5 estrelasUm Incidente de Kidnapping Humorístico que Virou Sério

Sinopse

Em plena luz do dia, Frederick Seibold (Helgi Schmid) é sequestrado em um campo de golfe. Quatro indivíduos mascarados, usando máscaras de animais, o arrastam para um van e o prendem em um porão escuro. Logo após, notas de resgate aparecem na residência de seu ex-parceiro e de seu rico advogado corporativo pai. As notas incluem um dedo decepado. No entanto, os membros do corpo não pertencem à pessoa sequestrada, deixando os detetives de homicídios de Frankfurt, Anna Janneke (Margarita Broich) e Paul Brix (Wolfram Koch), à procura de um corpo sem dedos e do paradeiro de Frederick Seibold.

Por que Assistir "Tatort: Quem Hesita Está Morto"?

O título estabelece altas expectativas, e, felizmente, entrega um começo decente. Além disso, ele aborda questões atuais, como a escassez de moradias urbanas em Frankfurt e as dificuldades financeiras de muitas mães solteiras que trabalham longas horas ainda vivendo abaixo da linha da pobreza, como a Comissária Janneke pontua em uma cena. O filme apresenta personagens femininos fortes e leais, enquanto os personagens masculinos parecem egoístas e chorões. Notavelmente, várias mulheres tiveram papéis instrumentais na produção do filme, tanto na frente quanto atrás das câmeras.

Crítica

O filme luta para decidir se quer ser um filme de assalto cômico ou um drama criminal sério. A escritora e diretora Petra Lüschow destaca esse conflito ao dizer: "No coração de minhas histórias estão figuras ambíguas, vulneráveis, que lutam bravamente, mas nem sempre têm sucesso. Estou interessada no porquê permanecemos presos e no que nos mantém presos, mas os elementos trágicos que estão por baixo disso podem ser transmitidos de forma mais eficaz através do humor." A falta de foco em um único gênero pode tornar difícil para o espectador se manter envolvido. Além disso, a identidade do sequestrador de Frederick Seibold é revelada na marca de 30 minutos.

Detectives

O Inspetor Brix está lidando com dois desafios: resolver o caso com a parceira Janneke e encontrar um novo apartamento para si e sua roommate emocionalmente perturbada, Fanny (Zazie de Paris), que se tornou agorafóbica após um assalto. No final, o medo de Fanny leva ao avanço crucial.

Assistir ou Não Assistir?

Se ainda não viu, dê uma chance.

O episódio "Tatort" "Quem Hesita Está Morto" foi ao ar em 29 de agosto de 2021. A ARD está programada para exibir o filme novamente em 30 de agosto de 2024, às 23h20.

As notas de resgate foram descobertas na residência do ex-parceiro e do rico advogado corporativo pai de Frederick, ambos sendo potenciais lugares de interesse na busca por Frederick. O sequestro ocorreu no campo de golfe, tornando-o o local inicial do crime.

Leia também: