Novos casos de subvariante Covid, gripe e RSV estão a aumentar. Um médico explica como manter-se saudável nestas férias

Entretanto, o CDC emitiu um alerta para os médicos sobre a necessidade de aumentar as vacinas contra a gripe, a Covid-19 e o vírus sincicial respiratório, ou RSV. A agência de saúde pública informou que, nas últimas quatro semanas, as hospitalizações em todos os grupos etários aumentaram 200% para a gripe, 60% para o RSV e 51% para a Covid-19.

Este aumento de infecções ocorre mesmo antes das férias, quando as famílias de todo o país estão a planear as suas reuniões. O que é que as pessoas devem saber sobre os vírus de inverno que estão a fazer com que os hospitais voltem a encher? Que precauções devem ser tomadas nesta época festiva? O que é que as pessoas devem ter em mente quando estão a viajar? E que medidas adicionais podem os organizadores de eventos tomar para ajudar a reduzir a possibilidade de propagação de vírus?

Para nos ajudar com estas questões, falei com a especialista médica da CNN Wellness, a Dra. Leana Wen, que é médica de emergência e professora de política e gestão de saúde na Escola de Saúde Pública do Instituto Milken da Universidade George Washington. Anteriormente, foi comissária de saúde de Baltimore.

CNN: Vamoscomeçar com o coronavírus. O que é que as pessoas devem saber sobre a subvariante JN.1?

Dra. Leana Wen: A subvariante JN.1 é uma descendente de outra subvariante, BA.2.86. Ambas fazem parte da estirpe Omicron que tem sido dominante desde 2022. A JN.1 já se espalhou por partes da Europa e da Ásia, e está agora a ganhar rapidamente terreno nos EUA.

A boa notícia é que as ferramentas de que dispomos devem continuar a ser eficazes contra a JN.1. E dispomos de muito mais ferramentas contra o coronavírus do que há dois Invernos atrás. A vacina actualizada contra o coronavírus está amplamente disponível, assim como os tratamentos antivirais, como o Paxlovid. O alerta do CDC para os médicos discutiu a importância de instar os pacientes a estarem actualizados sobre as suas vacinas, bem como a fazerem uso dos tratamentos disponíveis. Em conjunto, as vacinas e os tratamentos são altamente eficazes na redução das doenças graves, o que também ajudará a aliviar a pressão que muitos hospitais estão a enfrentar.

CNN: E quanto à gripe e ao VSR? Porque é que é importante que as pessoas também sejam vacinadas contra estes vírus?

Wen: As hospitalizações por gripe e VSR também estão a aumentar. Existem vacinas seguras e eficazes disponíveis para ambos, mas as taxas de vacinação continuam baixas.

De acordo com o alerta clínico do CDC, em 18 de novembro, havia 7,4 milhões de doses a menos de vacina contra a gripe administradas a adultos em farmácias e consultórios médicos em comparação com a temporada de gripe de 2022-2023. As taxas de vacinação contra a gripe infantil também estão atrasadas; eles estão abaixo de 36% este ano, em comparação com pouco mais de 39% nesta época do ano passado. Quanto ao RSV, apenas cerca de 15% dos idosos elegíveis receberam a vacina.

Todas as pessoas com 6 meses ou mais devem tomar a vacina contra a gripe. E a vacina contra o VSR está disponível para pessoas com 60 anos ou mais. A vacinação reduz a probabilidade de infeção e, sobretudo, reduz o risco de progressão para doença grave e morte.

CNN: Para além da vacinação, que precauções devem as pessoas tomar nesta época festiva?

Wen: O nível de precauções que as pessoas tomam depende da sua própria situação médica e da das pessoas com quem se vão reunir.

Se uma pessoa é geralmente saudável, tal como todas as pessoas com quem planeia passar tempo, as precauções gerais, como lavar bem as mãos e manter-se afastado de outras pessoas quando está doente, podem ser suficientes. Para estas pessoas, as suas reuniões festivas não serão provavelmente diferentes dos dias anteriores à pandemia.

Por outro lado, se alguém for idoso, imunocomprometido e/ou tiver problemas cardíacos, pulmonares ou outros graves subjacentes, pode optar por precauções adicionais. Estas pessoas podem querer usar uma máscara N95 ou equivalente quando se encontram em espaços públicos fechados. Quando se reunir com outras pessoas, tente manter-se ao ar livre ou, se estiver dentro de casa, em espaços bem ventilados e sem aglomerações.

Se é saudável mas vai estar com pessoas vulneráveis, é aconselhável falar com elas para saber que precauções gostariam que tomasse. Talvez lhe peçam que faça um teste rápido à Covid-19 antes de os ver. Talvez o seu ente querido prefira socializar consigo numa sala com apenas algumas pessoas e não numa festa grande e barulhenta, onde há muitas pessoas lado a lado e têm de gritar umas com as outras para serem ouvidas. Talvez peçam a todos os presentes que reduzam a sua exposição ao vírus nos dias anteriores à reunião. É melhor seguir as dicas das pessoas mais vulneráveis e mais cautelosas nestas situações.

CNN: O que é que as pessoas devem ter em mente quando estão a viajar?

Wen: Mais uma vez, isto dependerá do grau de cuidado que a pessoa está a tentar ter. Para as pessoas que dão prioridade à prevenção de vírus, devem considerar o uso de uma máscara bem ajustada e de alta qualidade quando se encontram em aeroportos e estações de comboios cheios de gente. Estas pessoas devem manter-se afastadas de restaurantes e bares com muita gente. Considere levar consigo testes de despistagem do coronavírus para casa quando estiver em viagem, para poder fazer o teste se desenvolver sintomas ou se for solicitado por alguém com quem esteja a reunir-se.

As pessoas que viajam para fora de casa também devem ter um plano para o caso de ficarem doentes. Têm direito a tratamento antiviral e, em caso afirmativo, onde e como o poderão obter? Se precisarem de procurar cuidados médicos urgentes, onde é que se dirigem? Se ficarem sintomáticos, onde é que se vão isolar? É melhor pensar em tudo isto com antecedência e certificar-se de que as pessoas à sua volta conhecem esses planos.

CNN: Que medidas adicionais podem os organizadores de eventos tomar para ajudar a reduzir as hipóteses de propagação do vírus?

Wen: As pessoas que organizam as festas de fim de ano podem torná-las mais seguras abrindo portas e janelas para melhorar a ventilação. Para aqueles que vivem em zonas do país onde isso é possível, ter uma opção ao ar livre permite que aqueles que estão a ser mais cautelosos possam participar e socializar.

Os buffets podem ser mais seguros pedindo às pessoas para irem em pequenos grupos, não se reunirem à volta da comida e da bebida e disponibilizarem desinfetante para as mãos.

Se houver pessoas presentes que tenham expressado que precisam de tomar precauções adicionais, considere pedir aos convidados que façam um teste rápido de coronavírus em casa no mesmo dia da reunião. O teste caseiro não detectará todos os casos de Covid-19, mas ajuda a identificar as pessoas com uma carga viral elevada.

Não se esqueça, no entanto, que o coronavírus não é o único vírus que pode ser perigoso para indivíduos vulneráveis. É por isso que é tão importante que as pessoas sejam vacinadas para se protegerem e reduzirem o risco de doença grave.

Fonte: edition.cnn.com