Novo localizador de activos russo detalha as mansões e iates dos oligarcas

É "a base de dados pública mais completa sobre os bens dos oligarcas até à data", de acordo com o Projeto de Reportagem sobre Crime Organizado e Corrupção, que colaborou com 27 meios de comunicação social para lançar o rastreador. A ferramenta é interactiva e mostra a "vasta riqueza detida fora da Rússia por oligarcas e figuras-chave próximas" do presidente russo.

O projeto de investigação revelou mais de 150 bens no valor total de cerca de 17 mil milhões de dólares, incluindo propriedades, aviões privados, acções de empresas, iates, mansões e muito mais. Os jornalistas descobriram estes bens vasculhando registos de propriedade, registos de empresas e fugas para o estrangeiro.

"A Rússia de Vladimir Putin tem sido controlada por um grupo muito restrito de pessoas, facilitadores que o mantêm no poder e que beneficiam do seu sistema de clientelismo à custa do povo russo", afirmou o editor do OCCRP, Drew Sullivan, num comunicado de imprensa.

Esse sistema tem estado sob novo escrutínio desde a invasão da Ucrânia por Putin, uma vez que os governos ocidentais têm procurado congelar os activos de Putin e dos oligarcas no estrangeiro - e impedi-los de viajar. O objetivo tem duas vertentes: as sanções funcionam como um castigo para a classe dirigente russa e como um instrumento para tentar forçar Putin a recuar.

A ideia foi concebida em fevereiro, pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, segundo o Guardian, que faz parte do projeto. O projeto foi lançado com "uma lista de 35 indivíduos nomeados no ano passado pelo líder da oposição preso Alexei Navalny como 'principais facilitadores e beneficiários da cleptocracia do Kremlin'".

Apenas três semanas após a invasão, "27 desses indivíduos estão sujeitos a sanções nos EUA e na Europa. Outros sete foram colocados numa lista negra no Canadá", escreveu o Guardian.

Uma das pessoas que consta dessa lista de 35 é Roman Abramovich, um homem de 55 anos com um património estimado em 13,5 mil milhões de dólares. Embora não tenha sido sancionado pelo Reino Unido e tenha negado ligações a Putin, Abramovich anunciou recentemente que está a vender o Chelsea Football Club, que adquiriu em 2003. A base de dados do OCCRP mostra que Abramovich possui pelo menos 7 mil milhões de dólares em activos, incluindo uma propriedade à beira-mar na elegante Riviera Francesa, um jato privado Bombardier e várias propriedades espalhadas por Londres.

Outros incluídos na base de dados são o empresário Alisher Usmanov, Igor Sechin (diretor executivo do gigante petrolífero russo Rosneft) e Oleg Deripaska, um bilionário que fez fortuna no negócio do alumínio.

O OCCRP já publicou outros relatórios reveladores no passado, incluindo um relatório condenatório sobre o Credit Suisse que descrevia em pormenor clientes que incluíam criminosos, alegados violadores dos direitos humanos e partidos que enfrentavam sanções. O banco suíço não aceitou o relatório.

Fonte: edition.cnn.com