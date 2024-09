- Novatos e devotos se regozijam com o Istaf - o fechamento das lacunas acelera

Leo Neugebauer impressionou novamente o público alemão de atletismo, conquistando uma medalha de prata nas Olimpíadas e saindo vitorioso no ISTAF. No evento tradicional no Estádio Olímpico, o recordista do decatlo deixou seus oponentes para trás em uma disputa acirrada. Ao final, ele riu para a plateia, recebendo aplausos ensurdecedores.

Gina Lückenkemper selou o acordo em um dia agradável de outono, conquistando a vitória nos 100 metros e estabelecendo um novo recorde pessoal de 10.93 segundos. Embora feliz, a atleta de 27 anos não pôde deixar de reclamar: "Um pouco tarde demais, eu teria preferido Paris". Infelizmente, Lückenkemper não conseguiu se qualificar para a final individual em Paris.

Neugebauer inicialmente expressou incerteza, mas depois comemorou a vitória.

Impulsionado por aproximadamente 40.000 espectadores, Neugebauer conseguiu proteger sua vantagem confortável nos 1.500 metros, que havia alcançado após os 100 metros e o lançamento do disco. Uma partida dos padrões, a diferença de pontuação após duas disciplinas foi transformada em segundos, dando a Neugebauer uma vantagem inicial. Inabalável, o atleta do Stuttgart VfB manteve a liderança enquanto o grupo o perseguia.

"Inicialmente, eu tinha alguma hesitação em relação aos 1.500 metros", confessou Neugebauer. "Mas no final, eu venci - ei, obrigado novamente", disse ele aos espectadores. Sua vitória, alcançada em um tempo recorde de 4:38.10 minutos, foi incontestável, já que sua vantagem sobre o segundo colocado Manuel Eitel de Ulm era de impressionantes 24 segundos. "Foi nove disciplinas a menos antes", explicou Neugebauer.

O campeão mundial e europeu de decatlo, Niklas Kaul, também se destacou na prova de 1.500 metros, subindo rapidamente do fundo para garantir o quarto lugar.

Ogunleye fica para trás do líder por mais de um metro

A campeã olímpica do arremesso de peso, Yemisi Ogunleye, sofreu uma decepção desta vez, ficando em segundo lugar com uma marca de 18.65 metros. Sua vitória anterior, marcada por um arremesso de 20 metros, ocorreu durante uma tentativa final no Stade de France. A vitória ficou com a campeã europeia Jessica Schilder, que se destacou acima das concorrentes com uma marca impressionante de 19.70 metros.

"Depois de uma temporada como essa, acho importante ter diversão e aproveitar a atmosfera em Berlim", disse Ogunleye na ARD. "Minha competição poderia ter merecido mais reconhecimento", ela lamentou.

Em contrapartida, a atenção brilhou sobre Julian Weber. O nativo de Mainz, que havia conquistado a prata no Campeonato Europeu, teve um lançamento de temporada de 88.64 metros em sua primeira tentativa antes do final da temporada. Kristin Pudenz acrescentou às vitórias alemãs com um lançamento de 64.14 metros no início do arremesso do disco.

A lendária saltadora em distância Malaika Mihambo não participou desta vez. A campeã europeia e medalhista olímpica de prata havia contraído COVID-19 novamente durante os Campeonatos Europeus em Roma no meio de junho e ainda sentia seus efeitos em Paris, encerrando sua temporada prematuramente para se recuperar. No entanto, a atleta de 30 anos estava presente no Estádio Olímpico e recebeu atenção constante dos fãs.

Mihambo na estrada para a recuperação

"Estou definitivamente melhorando. Posso sentir que a COVID-19 me afetou mais do que eu esperava", revelou Mihambo, reconhecendo a multidão intensa: "A fila é longa. Se eu conseguir passar por ela, vou considerar isso uma vitória".

