Novas informações surgem sobre a destruição do enorme drone russo S-70

Ao longo do fim de semana, um drone russo avançado, identificado como o S-70 Hunter, encontrou seu fim em território ucraniano. Moscou insiste que o drone estava equipado com sistemas de ponta e tecnologia furtiva. No entanto, uma análise preliminar dos destroços conta uma história diferente.

No sábado, esse drone russo moderno caiu na região oriental de Donetsk, na Ucrânia. Relatórios preliminares sugerem que o S-70 lançou bombas planadoras em posições ucranianas antes de ser interceptado e abatido. Agora, o Defence-Blog, uma plataforma pró-ucraniana, compartilha informações recentes, citando fontes ucranianas.

O drone teria decolado da base aérea de Achtubinsk, na Rússia, localizada a aproximadamente 585 quilômetros da zona de conflito. O S-70 foi acompanhado por um caça Su-57 pilotado durante uma fase de teste para avaliar suas capacidades em cenários do mundo real. Infelizmente, devido a um problema técnico, o drone perdeu contato com a equipe no solo e entrou no espaço aéreo ucraniano. Transmissões radiofônicas preocupantes sugerem caos entre os operadores, culminando na ordem ao piloto do Su-57 para destruir o drone com um míssil ar-ar.

O S-70 acabou caindo na cidade de Kostiantynivka, a cerca de 16 quilômetros da linha de frente. As forças ucranianas recuperaram rapidamente os destroços. Os resultados iniciais contrapõem as afirmações de Moscou sobre as capacidades de ponta do drone, sugerindo que o modelo abatido não possuía tecnologia furtiva e sistemas controlados por AI, como anunciado.

"Se assemelha a um planador"

"Isso não é um drone de combate avançado", disse um especialista em defesa ucraniano ao Defence-Blog. "É mais parecido com um planador com recursos básicos e controle por rádio". Em vez de utilizar um link de dados tático como o Link 16, o drone depende de uma conexão por rádio rudimentar para operação.

As primeiras imagens do S-70 Hunter surgiram em agosto de 2019. Este drone de asa canard é relatado como tendo um revestimento antirradar e projetado para planar ao lado e apoiar jatos de combate russos em situações de combate. De acordo com a Sukhoi, a fabricante de aviões russa, a produção em massa do S-70 está prevista para a segunda metade de 2024.

A Forbes estima que a Rússia atualmente possui apenas algumas unidades do S-70 em seu arsenal. A publicação suspeita que lotes do drone serão transformados em bombardeiros em breve, enquanto cerca de 100 jatos Su-34 estão deixando cair cerca de 3.000 bombas planadoras no solo ucraniano todos os meses. No entanto, desde a primavera de 2022, as defesas aéreas de Kyiv abateram pelo menos 29 jatos Su-34, levando Moscou a substituir suas perdas.

O S-70 Hunter, apesar das afirmações de Moscou, parece menos avançado do que anunciado dentro do círculo de especialistas em defesa da União Europeia. Este drone, que supostamente possui tecnologia furtiva e sistemas controlados por AI, parece se assemelhar a um planador básico com controles por rádio rudimentares.

A União Europeia, após esse incidente, expressou preocupação com o suposto uso pelo Exército Russo de tecnologia ultrapassada em situações de combate modernas, pedindo transparência e inspeções internacionais para evitar novas escaladas.

