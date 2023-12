Novas imagens mostram que a polícia estava ciente das preocupações sobre a saúde mental e o acesso a armas do atirador do Maine antes do tiroteio

As imagens da câmara do carro do Gabinete do Xerife do Condado de Sagadahoc revelam pormenores que mostram que as forças da ordem estavam cientes dos problemas do atirador Robert Card e tinham preocupações quanto ao seu acesso a armas de fogo em setembro. Na altura, as autoridades tomaram medidas para confrontar Card numa residência, mas ele não atendeu a porta.

Card, que era um reservista do exército americano, foi acusado de matar 18 pessoas e ferir outras 13 num tiroteio numa pista de bowling e num restaurante em Lewiston, Maine, na noite de 25 de outubro. Foi encontrado morto perto de Lewiston dois dias mais tarde, com um tiro auto-infligido, após uma intensa caça ao homem.

Antes do tiroteio, a família de Card contactou o Gabinete do Xerife do Condado de Sagadahoc em maio, informando a polícia de que a sua "saúde mental tinha começado a deteriorar-se em janeiro" e que estavam "preocupados com o seu bem-estar", acrescentando que "Card tinha acesso a armas de fogo", de acordo com o comunicado de imprensa do xerife de 30 de outubro.

Alguns meses mais tarde, em setembro, o gabinete do xerife recebeu um e-mail da unidade da Reserva do Exército de Card em Saco, Maine, pedindo às forças da ordem que fizessem uma verificação do bem-estar de Card, acrescentou o comunicado de imprensa.

A CNN contactou a família de Card para comentar o assunto.

Depois de ouvir estas preocupações repetidas, tanto dos membros da sua família como dos membros da sua unidade de reserva do exército, os agentes do xerife do condado de Sagadahoc tentaram entrar em contacto com Card em setembro, indo à sua residência onde "bateram repetidamente à porta", não o viram mas "ouviram alguém a mexer-se na caravana", segundo o comunicado de imprensa.

Autoridades preocupadas com as armas de Card

Num dos dois vídeos de câmara de traço datados de 16 de setembro que a CNN obteve do Gabinete do Xerife do Condado de Sagadahoc na sexta-feira, ouve-se um delegado a falar com o Capitão da Reserva do Exército dos EUA Jeremy Reamer no que parece ser uma chamada telefónica feita no seu carro-patrulha.

O delegado diz a Reamer que não quer parecer "um alarmista", mas que está "apenas a tentar obter algumas respostas" do capitão da Reserva do Exército sobre a posição de Card na unidade de reserva.

"Eles (a família de Card) estão preocupados com a possibilidade de ele fazer um tiroteio em massa, e ele está a ter alucinações, esteve internado durante algumas semanas no verão passado e não mostra sinais de melhoria", ouve-se o delegado dizer a Reamer.

O delegado pergunta então a Reamer se ele sabe se Card tem em casa alguma arma da reserva do exército emitida pelo governo.

Reamer diz ao delegado que não sabe ao certo qual o acesso de Card às armas, mas que lhe foi dito, mas não pôde verificar, que as "armas de Card foram transferidas para casa de um familiar".

"Se ele tem acesso às armas dos familiares, não sei", disse Reamer.

A CNN contactou Reamer para comentar o assunto.

Em outro vídeo da câmera do painel divulgado pelo Gabinete do Xerife do Condado de Sagadahoc, o deputado é ouvido falando com o pai de Card, Robert Card Sr., perguntando se ele viu seu filho ou sabe alguma coisa sobre o acesso de seu filho a armas.

"Pelo que sei, o Ryan (Card) tem as suas armas, e só quero ter a certeza de que é esse o caso. Está familiarizado com isso?"

O pai de Card diz que não sabe nada sobre o acesso do filho a armas e diz ao delegado para falar com o seu outro filho, Ryan Card, acrescentando que não tem falado com Robert nos últimos dias.

Card tinha um historial de fuga ao confronto com as autoridades

O capitão da reserva do exército Jeremy Reamer avisou um delegado do xerife do condado de Sagadahoc que a reserva do exército já tinha lidado com o comportamento evasivo de Card no passado.

"Ele pode não cooperar ou o que quer que seja, mas não faz sentido que vocês se intrometam", disse Reamer ao delegado. "Parece que ele não quer lidar connosco, com ninguém. Ele fecha-se lá dentro... acabou por não acontecer nada. Ele não tinha nenhuma arma".

Reamer diz ao delegado que também é polícia, mas em New Hampshire, e que lá as leis são diferentes para lidar com pessoas como Card.

O delegado responde que é um pouco mais complicado no Maine e faz referência à lei da "bandeira amarela" do estado, dizendo: "Quando há alguém que é um perigo para si próprio ou para os outros, há um processo pelo qual é suposto passarmos para apreender as suas armas se forem consideradas um perigo para si próprios ou para os outros".

"Obviamente, é um obstáculo com que temos de lidar, mas, ao mesmo tempo, também não queremos atirar um pau de dinamite para uma poça de gás e piorar as coisas", diz o delegado a Reamer.

O delegado diz então ao capitão reservista do Exército que a polícia foi à caravana de Card para tentar saber como ele estava e verificou que estava em casa, mas "ele não atende a porta".

Na semana passada, uma análise efectuada por terceiros concluiu que os funcionários do Xerife responderam "razoavelmente" às preocupações sobre a saúde mental de Card nos meses que antecederam o tiroteio em massa, mas foram recomendadas melhorias na estratégia do Gabinete do Xerife do Condado de Sagadahoc.

"Após uma análise objetiva, o revisor concluiu que as respostas do Gabinete do Xerife do Condado de Sagadahoc às preocupações com a saúde mental do Sr. Card em maio e setembro de 2023 foram razoáveis sob a totalidade das circunstâncias", diz o relatório de 97 páginas.

Fonte: edition.cnn.com