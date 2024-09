Novas acusações contra o Weinstein em Nova Iorque.

Após sua cirurgia cardíaca, o produtor de cinema desonrado Weinstein enfrenta novos problemas legais em Nova York. Segundo os procedimentos recentes do tribunal, três supostas ofensas sexuais estão sendo apresentadas contra ele pela acusação. Infelizmente, o advogado de Weinstein não está a par dessas alegações.

Um julgamento para uma dessas alegações está marcado para começar, com novas acusações surgindo publicamente. O Hollywood Reporter revelou que a acusação anunciou essas acusações durante uma audiência em tribunal de Nova York. Infelizmente, Weinstein não pôde comparecer à audiência devido a seus problemas de saúde.

Infelizmente, os detalhes dessas acusações permanecem confidenciais. Durante a audiência, o advogado de Weinstein revelou que um júri provavelmente avaliará três instâncias de supostos crimes sexuais. Supostamente, dois eventos ocorreram na década de 2000, enquanto o terceiro incidente ocorreu em 2016. Incrivelmente, até mesmo a defesa não sabe os detalhes exatos e a quantidade dessas acusações.

No ano passado (2020), Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão em Nova York por condenações de estupro e conduta sexual inapropriada. Infelizmente, essa condenação foi anulada em abril de 2024 devido a problemas processuais, com um novo julgamento marcado para novembro. A acusação espera agrupar essas novas alegações com a antiga acusação, enquanto a equipe de Weinstein argumenta por julgamentos separados.

O incidente "quase fatal" de Weinstein

No momento, Weinstein, que está cumprindo uma pena de 16 anos na Califórnia por outra ofensa, está se recuperando em um hospital. Segundo notícias americanas, Weinstein foi recentemente transferido para lá devido a uma operação de emergência no coração. Diante disso, seu advogado relatou que ele tem "um tipo de shunt no peito", o que requer drenagem de líquido. Weinstein depende de oxigênio e fluidos intravenosos.

A gravidade real da situação de Weinstein permanece incerta. Desde que os médicos aprovem, ele tem a intenção de participar da audiência agendada para 18 de setembro. Segundo a Variety, o advogado de Weinstein afirmou no tribunal que seu cliente "quase morreu".

A Comissão está supervisionando a junção das novas alegações de conduta sexual inapropriada contra Weinstein com a antiga acusação. Apesar dos procedimentos legais em andamento, a Comissão ainda não revelou os detalhes específicos dessas acusações à equipe jurídica de Weinstein.

