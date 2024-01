Novak Djokovic vence o quarto título consecutivo em Wimbledon, 21º título de Grand Slam no total

A estrela sérvia derrotou Nick Kyrgios numa final cativante no Centre Court, vencendo por 4-6 6-3 6-4 6-6 (7-3).

Djokovic ficou em desvantagem logo no início, quando Kyrgios começou a jogar rapidamente. Mas o experiente jogador de 35 anos lutou para recuperar o seu sétimo título de Wimbledon - venceu em 2018, 2019 e 2021, depois de 2020 ter sido cancelado devido à pandemia de Covid-19.

Está agora a um título de Grand Slam do recorde de todos os tempos estabelecido por Rafael Nadal, com 22.

Depois, Djokovic - que disse que Kyrgios é um "talento incrível" e que estará de volta a uma final de Grand Slam - disse que "perdeu as palavras para o que este torneio e este troféu significam para mim".

"Sempre foi e será o mais especial no meu coração. Motivou-me a jogar na minha pequena estância de montanha e vi o Pete Sampras ganhar e pedi aos meus pais para me comprarem uma raquete", disse ele a Sue Barker no Centre Court, segurando o troféu de Wimbledon.

"Foi a minha primeira imagem do ténis - cada vez tem mais significado e sinto-me abençoado por estar aqui com o troféu.

"É o campo de ténis mais especial do mundo e quando se caminha sobre a relva intocada e tudo está tão direcionado para o ténis, para a bola e para a raquete dos jogadores, é o mais reconhecido do mundo."

Fogo de artifício

Era a batalha de um dos maiores contra o rebelde do ténis.

E sob o sol escaldante de Londres, sem uma única nuvem à vista, não desiludiu.

Apesar de estar a disputar a sua primeira final de um Grand Slam, Kyrgios - que se qualificou para a final depois de Nadal se ter retirado devido a uma lesão - não mostrou quaisquer sinais de estar intimidado. Perante o n.º 3 do mundo, o seu potente serviço foi muito forte desde o início.

Os dois trocaram jogadas a um ritmo acelerado, com ambos a mostrarem uma precisão e perícia supremas para se manterem atentos.

A meio do primeiro set, Kyrgios fez a primeira grande quebra. O australiano quebrou o jogo de serviço de Djokovic e, graças ao seu serviço quase irrecuperável, conquistou o primeiro set para acalmar os nervos - se é que os tinha.

Djokovic, que está a disputar a sua 32ª final de Grand Slam, tem sido muitas vezes o menos favorecido dos jogadores quando joga em Wimbledon, enfrentando frequentemente Nadal e Roger Federer, e o mesmo aconteceu na final de domingo.

O estilo de jogo único de Kyrgios, incluindo a sua ocasional conversa com a sua caixa, conquistou o público e foi o mesmo na final, com o jogador de 27 anos a receber grande parte do apoio.

No entanto, no segundo set, Djokovic encontrou o seu lugar lentamente, mas com firmeza.

Conseguiu prolongar os rallies, usando a sua destreza e resiliência para se manter no jogo e acabar por desgastar Kyrgios.

E no quarto jogo do set, quebrou Kyrgios para assumir uma vantagem de dois jogos - a primeira vez que quebrou o australiano nos seus três encontros.

Kyrgios lutou para se manter no set, ganhando três pontos de break quando Djokovic serviu para empatar os sets. Mas, apesar de algumas queixas na direção da sua caixa, não conseguiu converter nenhum deles, com Djokovic a voltar a empatar o jogo.

O terceiro set foi o mais equilibrado até à data. Com ambos os jogadores a exibirem um serviço forte, mostraram extrema qualidade na troca de jogos.

A meio do set, Kyrgios começou a mostrar alguma da petulância que tem atormentado a sua carreira. Um ruído do público entre um primeiro e um segundo serviço levou-o a reclamar com o árbitro. Depois de encerrar o jogo, o microfone da televisão captou Kyrgios a pedir ao árbitro que o infrator fosse expulso.

"Não há outra ocasião maior e eles voltaram a fazê-lo e quase me custou o ponto", indignou-se. "Ela está completamente bêbeda, por isso expulsem-na. Sei exatamente quem é - é aquela que parece ter bebido uns 700 copos."

No jogo seguinte, a pressão começou a fazer-se sentir sobre Kyrgios quando Djokovic quebrou o jogador de 27 anos, o que resultou numa repreensão na direção do seu camarote no intervalo entre jogos.

E, ao servir para o set, Djokovic não cometeu qualquer erro, recuperando de um set de desvantagem para ficar em vantagem.

Com o fim à vista, Djokovic fixou-se e começou a dar a volta por cima. Mas, apesar de estar em terreno novo, Kyrgios manteve-se firme.

Nada conseguiu separar os dois, que se defrontaram, acabando por necessitar de um tie break para decidir se Kyrgios conseguiria forçar um último set ou se Djokovic voltaria a pôr as mãos no famoso troféu.

Na situação de maior pressão do encontro, a experiência de Djokovic mostrou-se ao abrir uma grande vantagem, não desistindo e conquistando um extraordinário sétimo título de Wimbledon.

Depois, Kyrgios elogiou Djokovic, apesar das suas diferenças passadas, chamando-lhe "um pouco de Deus".

No entanto, quando lhe perguntaram se o facto de ter chegado à sua primeira final de Grand Slam o tinha deixado com fome de mais, Kyrgios foi enfático.

"Absolutamente não! Sinceramente, estou muito cansado. Eu próprio, a minha equipa, estamos todos exaustos. Jogámos tanto ténis", disse ele a Sue Barker no Centre Court.

"Estou muito feliz com este resultado e talvez um dia volte a estar aqui, mas não tenho a certeza disso".

Fonte: edition.cnn.com