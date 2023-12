Novak Djokovic vai defender o seu título do Open da Austrália depois de lhe ter sido concedida uma isenção médica da obrigação de vacinação

A participação de Djokovic era incerta, depois de os jogadores terem sido informados de que teriam de estar totalmente vacinados para poderem participar ou de terem uma isenção médica concedida por um painel independente de peritos.

Djokovic, que está empatado com Roger Federer e Rafael Nadal em 20 títulos de Grand Slam de singulares, não revelou publicamente o seu estado de vacinação.

No entanto, os organizadores do Open da Austrália confirmaram num comunicado na terça-feira que Djokovic vai competir depois de ter solicitado uma isenção médica "que foi concedida após um rigoroso processo de revisão envolvendo dois painéis independentes de especialistas médicos".

Na terça-feira, o sérvio publicou uma fotografia sua num aeroporto com uma legenda a dizer que estava "a caminho de Down Under".

"Feliz Ano Novo a todos! Desejo a todos saúde, amor e felicidade em cada momento presente e que sintam amor e respeito por todos os seres deste maravilhoso planeta", escreveu no Instagram.

"Passei um tempo fantástico e de qualidade com os meus entes queridos durante as férias e hoje estou a ir para a Austrália com uma autorização de isenção. Vamos lá 2022".

O diretor do torneio, Craig Tiley, disse anteriormente que os jogadores do evento deste ano devem ser totalmente vacinados, a menos que haja uma razão genuína para que seja concedida uma isenção.

"Protocolos justos e independentes foram estabelecidos para avaliar os pedidos de isenção médica que nos permitirão garantir que o Australian Open 2022 seja seguro e agradável para todos", disse ele.

"O ponto central desse processo foi que as decisões foram tomadas por especialistas médicos independentes e que cada candidato recebeu a devida consideração."

O torneio deste ano está programado para acontecer de 17 a 30 de janeiro.

Fonte: edition.cnn.com