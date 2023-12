Novak Djokovic regressa a Belgrado depois de ter sido deportado da Austrália

Djokovic viajou de Melbourne para Belgrado, via Dubai, depois de ter perdido um recurso judicial no domingo contra a decisão do governo australiano de cancelar o seu visto por motivos de saúde e ordem pública.

Na segunda-feira, multidões reuniram-se no aeroporto para dar as boas-vindas ao sérvio de 34 anos, cantando o seu nome e segurando faixas e bandeiras de apoio. Na noite anterior, um edifício em Belgrado foi iluminado com as palavras "Nole [alcunha de Djokovic], és o orgulho da Sérvia".

O Comité Olímpico Sérvio disse estar "muito desapontado" com a "decisão escandalosa" da Austrália de deportar Djokovic, acrescentando que tinha sido cometida uma "enorme injustiça", enquanto a primeira-ministra sérvia Ana Brnabic disse que o cancelamento do visto era "escandaloso".

"Estou desiludida e penso que isto mostrou como funciona o Estado de direito noutros países, ou seja, como não funciona", disse Brnabic numa entrevista à Beta News Agency em Belgrado.

"Estou ansiosa por ver Djokovic no seu próprio país, na Sérvia, e por passar por isto juntamente com ele e dar-lhe o nosso apoio nesta altura difícil", acrescentou.

De acordo com a lei australiana, Djokovic pode ser proibido de entrar no país durante três anos, embora a Ministra dos Assuntos Internos, Karen Andrews, não tenha excluído uma exceção. "Qualquer pedido será analisado com base nos seus méritos", afirmou.

O Open da Austrália é o primeiro Grand Slam da temporada de ténis. O segundo é o Open de França em Roland Garros, que se realiza entre 22 de maio e 5 de junho.

Mas todos os atletas profissionais que desejem competir em França terão de ser vacinados contra a Covid-19, disse o Ministério do Desporto francês à CNN na segunda-feira.

A lei francesa de vacinação, aprovada pelo parlamento no domingo, exige que as pessoas tenham um certificado de vacina para entrar em locais públicos, como restaurantes, cafés, cinemas e estádios desportivos, entre outros.

"A regra é simples. O cartão de vacina será exigido a partir da entrada em vigor da lei nos estabelecimentos que já estavam sujeitos ao cartão de saúde (desportivos ou culturais). Isto aplicar-se-á a todos (espectadores, desportistas profissionais)", declarou à CNN uma porta-voz do Ministério do Desporto francês.

Esta nova legislação põe em risco as hipóteses de Djokovic, que não foi vacinado contra a Covid-19, competir no Open de França.

O Open de França permitia anteriormente que os jogadores não vacinados competissem, uma vez que operavam numa bolha à volta do torneio.

O jogador terá também de cumprir as regras sanitárias espanholas para poder competir no Open de Madrid, que terá início no final de abril, afirmou o Primeiro-Ministro espanhol, Pedro Sanchez, na segunda-feira.

Sanchez elogiou a decisão da Austrália de deportar Djokovic, dizendo que tem "total respeito pela decisão do governo australiano".

Atualmente, a Espanha exige que os visitantes apresentem um comprovativo de vacinação completa, um teste Covid negativo recente nas 72 horas anteriores à chegada ou um certificado de recuperação da Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde.

Os eventos desportivos internacionais no país podem acrescentar regras adicionais para os participantes, como a realização diária de testes à Covid-19 durante o torneio, disse um alto funcionário do governo à CNN na segunda-feira.

Djokovic é o atual campeão de singulares masculinos nos courts de saibro de Roland Garros. Juntamente com Roger Federer e Rafael Nadal, ganhou 20 títulos do Grand Slam.

"Quanto a Roland Garros, é em maio. A situação pode mudar até lá e espera-se que seja mais favorável. Veremos, mas agora é evidente que não é exceção [às regras]", acrescentou a porta-voz.

Al Goodman, Joseph Ataman, Aleks Klosok, Sharon Braithewaite, Biljana Brise e Stephanie Halasz contribuíram para este relatório

Fonte: edition.cnn.com