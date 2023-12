Novak Djokovic está a ser "tratado como um prisioneiro" pelas autoridades australianas, segundo a sua mãe

Djokovic, número 1 do mundo, terá sido transferido para o Park Hotel, em Melbourne, depois de o seu visto de entrada no país ter sido bloqueado antes do Open da Austrália, segundo as afiliadas da CNN Seven Network e Nine News.

O hotel, anteriormente utilizado pelo governo australiano como centro de quarentena para a Covid-19, está agora a ser utilizado como Local Alternativo de Detenção (APOD) para refugiados e requerentes de asilo.

A mãe disse que tinha falado brevemente com o filho na quinta-feira, acrescentando que ele lhe tinha dito que não conseguia dormir.

"Sinto-me muito mal desde ontem, nas últimas 24 horas, por o estarem a manter como prisioneiro. Não é justo. Não é humano", disse Dijana. Dijana considera o alojamento atual "terrível", descrevendo-o como "um pequeno hotel de imigração".

"É tão sujo e a comida é tão má", acrescentou. "As autoridades não lhe querem dar qualquer hipótese de mudar para um hotel melhor ou para uma casa que ele já tenha alugado.

O astro sérvio não revelou publicamente seu status de vacinação, mas em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison disse que o jogador de 34 anos "não tinha uma isenção médica válida" para a exigência de vacinação para quem chega ao país.

De acordo com o Our World In Data, 46,76% da população da Sérvia foi totalmente vacinada contra a Covid-19.

A equipa jurídica de Djokovic solicitou uma providência cautelar urgente contra a decisão das forças fronteiriças australianas de revogar o seu visto. O Tribunal Federal do país adiou para segunda-feira a decisão sobre se Djokovic será autorizado a permanecer na Austrália ou se será deportado, segundo a Reuters e a emissora pública ABC.

A CNN contactou os advogados que se pensa estarem a representar Djokovic e o seu agente.

"Em última análise, Greg (Hunt), Ministro da Saúde, foi absolutamente claro com o Sr. Djokovic sobre quais eram as suas responsabilidades e as expectativas", disse o vice-primeiro-ministro Barnaby Joyce à Seven Network, afiliada da CNN.

Joyce disse que Djokovic foi instruído a vacinar-se duas vezes para entrar no país.

"Não é suficiente dizer apenas que 'Bem, eu tive Covid'".

Djokovic testou positivo para o vírus em junho de 2020, mas desde então não houve relatos de que ele tenha sido reinfectado.

O seu irmão, Djordje, descreveu a ação das autoridades australianas como uma "grave violação diplomática", contando como a comunicação foi abruptamente cortada entre o jogador e a sua família.

"Nos primeiros 45 minutos, penso eu, ele estava a comunicar com a família e a equipa, e isso parou abruptamente", disse Djordje durante uma conferência de imprensa em Belgrado.

"Não teve qualquer contacto, pois o telefone foi-lhe retirado durante três horas e meia."

Djokovic acabou por receber de volta o telemóvel e foi levado para outra sala de isolamento, acrescentou o irmão.

Depois de o seu visto ter sido revogado, Djokovic foi levado através dos detectores de metais do aeroporto de Melbourne e todos os seus pertences e malas foram retirados, de acordo com o seu irmão.

"A carteira e a muda de roupa foram-lhe retiradas", disse Djordje. "Foi levado para o hotel dos migrantes, para um quarto sujo e disseram-lhe que todos os seus pertences lhe seriam devolvidos quando partisse para a Europa."

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Sérvia expressou um "protesto verbal" ao embaixador da Austrália na Sérvia, Daniel Emery, segundo o tweet do ministério.

O Ministério classificou o que o tenista está a viver em Melbourne como um "tratamento inapropriado e desumano".

Djokovic vai ficar na Austrália enquanto a providência cautelar corre nos tribunais, informou a ABC.

Este mês, Djokovic espera ganhar o seu 10º título do Open da Austrália e o 21º título recorde do Grand Slam. O torneio começa em 17 de janeiro e termina em 30 de janeiro.

AnneClaire Stapleton, Philip Wang e Jessie Yeung, da CNN, contribuíram com reportagens. Reportagem adicional da Reuters.

Fonte: edition.cnn.com