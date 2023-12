Novak Djokovic diz que as "boas intenções" foram "mal interpretadas" na sequência da reação à lista de propostas

As sugestões do sérvio teriam aliviado as restrições impostas aos tenistas em quarentena antes do Open da Austrália, no próximo mês, e facilitariam a sua aclimatação ao jogo em campo, uma vez terminados os períodos de auto-isolamento.

Estas medidas incluíam equipamento de fitness e de treino em todos os quartos, alimentos que correspondessem ao nível dos servidos no Open da Austrália, redução do número de dias de quarentena dos jogadores, autorização para visitar os treinadores, desde que ambos tivessem feito testes negativos à Covid-19, e transferência do maior número possível de jogadores para casas particulares com campos de ténis.

Atualmente, 72 jogadores estão em isolamento, depois de três voos charter para Melbourne, na semana passada, terem tido passageiros que testaram positivo para a Covid-19, o que significa que todos a bordo dos três aviões tiveram de se isolar à chegada.

Os pedidos de Djokovic foram categoricamente negados pelo primeiro-ministro de Victoria, Daniel Andrews.

"As minhas boas intenções para com os meus colegas concorrentes em Melbourne foram mal interpretadas como sendo egoístas, difíceis e ingratas", afirmou o oito vezes campeão do Open da Austrália numa declaração no Twitter. "Isto não podia estar mais longe da verdade.

"Preocupo-me genuinamente com os meus colegas jogadores e também compreendo muito bem como o mundo é gerido e quem se torna maior e melhor e porquê. Ganhei os meus privilégios da maneira mais difícil e, por isso, é-me muito difícil ser um mero espetador, sabendo o quanto cada ajuda, gesto e boa palavra foram importantes para mim quando eu era pequeno e insignificante na hierarquia mundial.

"Por isso, utilizo a minha posição de privilégio para prestar o máximo de serviço possível, onde e quando necessário. "Houve algumas sugestões e ideias que recolhi de outros jogadores do nosso grupo de chat e não houve qualquer intenção de tentar ajudar."

Sloane Stephens lamenta a morte de três membros da família

Enquanto se adapta à vida em quarentena antes do Open da Austrália, a estrela do ténis Sloane Stephens revelou que está de luto pela morte do avô, menos de uma semana depois de ter anunciado que a avó e a tia tinham falecido devido à Covid-19.

A campeã do US Open de 2017 está atualmente a cumprir uma quarentena rigorosa de 14 dias num hotel de Melbourne, antes do Grand Slam do próximo mês.

Numa publicação nas redes sociais na semana passada, Stephens revelou que a sua tia Anna tinha falecido a 26 de dezembro e a sua avó a 10 de janeiro.

"Vi este vídeo de Nova Iorque cerca de 100 vezes hoje", escreveu Stephens no Twitter na terça-feira, acompanhado de um vídeo dela a falar com o avô por telefone após o triunfo no Open dos Estados Unidos. "O meu avô foi ter com o Senhor e com o amor da sua vida. Uma semana de separação da minha avó. Perdê-la foi demasiado para o seu coração.

"O meu avô era uma alma muito bondosa e vou sentir a sua falta para sempre. Só posso esperar encher tantas vidas com o amor e a felicidade que ele encheu. Ele é a definição de amor, bondade, generosidade e um verdadeiro exemplo de família.

"Tudo o que eu sempre quis foi deixar os meus avós orgulhosos! Estou muito orgulhoso por eles terem testemunhado a realização e concretização dos meus sonhos no ténis. Estou grato pelo tempo que passei com ambos e grato por poder ver muito deles na minha mãe, que continua a ser a minha rocha. Contar-se-ão histórias do seu grande amor. Que descansem juntos na paz eterna".

Stephens é um dos 72 jogadores que vão competir no Open da Austrália e que estão atualmente sujeitos a um rigoroso período de quarentena no hotel.

Na quarta-feira, a Ministra da Polícia de Victoria, Lisa Neville, anunciou que mais três pessoas - duas das quais são jogadores - que iam participar no Open da Austrália tinham testado positivo para a Covid-19, elevando o número total para 10.

Neville disse que as autoridades estavam "muito confiantes" de que uma das duas novas infecções de jogadores era um caso de transmissão viral.

"Um deles é um jogador que acreditamos absolutamente que está a propagar-se, mas que, de qualquer forma, tem estado em confinamento rígido porque chegou num dos voos em que tivemos resultados positivos", disse Neville. "Um é outro jogador. O outro é uma pessoa que dá apoio a esse jogador.

"Entretanto, o jogador, a pessoa de apoio e a sua bolha, ou seja, a outra pessoa de apoio e o jogador com quem está, não vão treinar até termos uma confirmação final de que estão a perder peso ou de que são positivos. Se o resultado for positivo, esses dois jogadores irão para um hotel de saúde e os dois acompanhantes serão considerados contactos próximos e ficarão em confinamento durante os 14 dias".

A disseminação viral é a libertação do vírus do corpo para o ambiente e pode ocorrer mesmo que uma pessoa tenha testado negativo para a Covid-19.

Tratamento preferencial

Os jogadores atualmente em quarentena têm sido criativos com formas de praticar enquanto estão confinados aos seus quartos de hotel, com alguns a recorrerem à utilização das suas camas como parceiros de batida improvisados.

No entanto, normalmente habituados a treinar num court durante várias horas por dia antes de um Grand Slam, alguns jogadores sugeriram que aqueles que estiveram em quarentena estarão em desvantagem física quando o Open da Austrália começar, a 8 de fevereiro.

Daniel Vallverdu, treinador do tricampeão de Grand Slam Stan Wawrinka, propôs que os jogadores que ficaram retidos nos seus quartos de hotel recebam tratamento preferencial quando o torneio começar, incluindo mais tempo de treino e jogos a horas mais frescas do dia.

"Tudo o que pudermos fazer para tornar as coisas um pouco mais justas para eles, nunca será completamente justo", disse à Reuters. "Quando saírem da quarentena, só terão um ou dois dias, no máximo, para entrar em campo antes do primeiro jogo.

"Por isso, qualquer dia extra que possam ter, e preferência e alguns privilégios no que diz respeito à programação, penso que seria mais do que justo e espero que o resto do campo de jogo sinta o mesmo. Programação, treinos extra, tratamento preferencial no que diz respeito aos treinos, tempo extra no campo.

"Programação dos jogos, não jogar na altura do sol, jogar quando arrefece um pouco, começar o torneio mais tarde, começar o torneio um ou dois dias mais tarde, se possível".

Fonte: edition.cnn.com