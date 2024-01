Novak Djokovic derrota Cameron Norrie e vai disputar a final de Wimbledon com Nick Kyrgios

Apesar de ter perdido o primeiro set - e com o público do Centre Court a clamar em apoio ao favorito da casa, Norrie - acabou por ser uma vitória confortável para Djokovic, depois de ter quebrado a resistência de Norrie no segundo set.

Significa que o jogador de 35 anos vai disputar o seu sétimo título de Wimbledon e o quarto consecutivo, não tendo perdido no SW19 desde os quartos de final em 2017.

"Não comecei bem, ele foi o melhor jogador no primeiro set", disse Djokovic na sua entrevista no court após o jogo de sexta-feira.

"As meias-finais de um Grand Slam, claro que já tive muitas meias-finais de Grand Slams no passado, mas nunca é fácil entrar no court. Há muita pressão, expectativas sobre nós próprios e, claro, sobre os outros também."

Com o sol a bater e o céu azul a pairar sobre o Centre Court, a competição teve um início de sonho para os adeptos da casa que torciam por Norrie, com o britânico a quebrar Djokovic no primeiro jogo da partida.

Djokovic respondeu com uma quebra de serviço, mas isso pouco dissuadiu Norrie, que estava a disputar a sua primeira semifinal de Grand Slam; o nono cabeça de série fez mais duas quebras e fechou o primeiro set em 32 minutos.

LER: A estrela do ténis Nick Kyrgios achou "difícil" concentrar-se no jogo, no meio de alegações de agressão

Djokovic, por sua vez, teve poucos motivos para comemorar no primeiro set, exceto por um lob audacioso, entre as pernas, que passou por cima de Norrie e caiu perfeitamente dentro da linha de base.

Voltou ao court com um boné no segundo set e aguentou o primeiro jogo a zero. Surgiram várias oportunidades para quebrar Norrie - primeiro em 2-1, depois novamente em 3-2 - antes de o 20 vezes campeão do Grand Slam finalmente conseguir a vantagem ao quebrar Norrie para uma vantagem de 5-3.

Depois de fechar o set, Djokovic foi rápido no terceiro e garantiu uma quebra precoce quando Norrie desviou um forehand para longe.

Nesta altura, os golpes de terra batida de Djokovic tinham mais veneno e precisão e ele começou a exercer o seu domínio no encontro - mesmo quando o público continuava a apoiar Norrie. Seguiu-se mais uma quebra de serviço e o set foi encerrado em 38 minutos.

O quarto set seguiu um padrão semelhante ao do terceiro, com Djokovic a quebrar logo no primeiro jogo. Norrie lutou, ganhando todos os seus restantes jogos de serviço, mas foi em vão. O sérvio completou a vitória quando bateu um serviço fora do alcance de Norrie.

No domingo, Djokovic chegará à sua 32ª final em 68 participações no Grand Slam - mais uma final do que os rivais Rafael Nadal e Roger Federer.

Vai defrontar Kyrgios - um jogador com quem perdeu nos dois encontros anteriores - depois de Nadal se ter retirado da semifinal contra o australiano com uma distensão abdominal.

"Penso que uma final entre Kyrgios e Djokovic seria de fazer crescer água na boca", foi assim que Kyrgios - que, com o número 40 do mundo, é o finalista masculino de Wimbledon menos cotado desde 2003 - descreveu a perspetiva de enfrentar Djokovic na sexta-feira.

O tenista de 27 anos tem jogado um ténis emocionante até agora neste torneio, ao mesmo tempo que irrita os seus adversários - nomeadamente Stefanos Tsitsipas - com as suas palhaçadas no campo.

Quanto a Djokovic, prometeu que haveria "muito fogo de artifício emocional" quando os dois se defrontassem.

"Vai ser a sua primeira final de Grand Slam, é óbvio que ele está muito entusiasmado", disse. "Ele não tem muito a perder e está sempre a jogar assim. Está a jogar tão livremente, tem um dos maiores saques do jogo.

"Foi um grande jogo no geral, com muita potência nos seus remates. Já não jogamos há algum tempo, nunca ganhei um set contra ele, por isso espero que desta vez possa ser diferente."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com