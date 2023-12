Novak Djokovic defronta Miomir Kecmanovic no Open da Austrália, num momento de incerteza quanto ao visto

Djokovic, que procura ganhar o seu 10º título do Open da Austrália em Melbourne este mês, está à espera que o ministro australiano da imigração, Alex Hawke, decida se vai revogar o seu visto reintegrado antes do torneio.

Djokovic, de 34 anos, viu o seu visto cancelado depois de ter entrado na Austrália sem uma isenção válida para os requisitos de vacinação do país, mas um juiz decidiu na segunda-feira que ele podia ficar.

Rafael Nadal, que está empatado com Djokovic e Roger Federer em 20 títulos de Grand Slam de singulares, está em sexto lugar e deverá defrontar o americano Marcos Giron na primeira ronda.

Nadal está na mesma metade do sorteio que Djokovic, mas os dois só se encontrarão nas semifinais se chegarem até lá.

Daniiel Medvedev, campeão do Open dos Estados Unidos no ano passado, enfrenta Henri Laaksonen na primeira ronda, enquanto Alexander Zverev, número 3, enfrenta o alemão Daniel Altmaier.

No sorteio de singulares femininos, há um potencial confronto na quarta ronda entre Ashleigh Barty , número 1 do mundo, e a atual campeã Naomi Osaka.

Osaka, 13ª cabeça de série, iniciará a defesa do seu título contra Camila Osorio, enquanto a adversária de Barty na primeira ronda será uma qualifier.

Duas vezes campeã do Grand Slam, o melhor desempenho de Barty em seu Grand Slam em casa veio em 2020, quando ela chegou às semifinais.

Outros campeões do Grand Slam no sorteio deste ano incluem Iga Swiatek, Garbine Muguruza e Simona Halep; Emma Raducanu e Sloane Stephens, vencedores do US Open de 2021 e 2017, respetivamente, foram sorteados um contra o outro na primeira rodada.

Entrada limitada

O estado de Victoria anunciou na quinta-feira que a venda de bilhetes para o torneio deste ano será limitada a 50%, caso ainda não tenham sido vendidos a esse nível.

A alteração está a ser feita "para garantir a saúde e a segurança dos adeptos que vão ao Melbourne Park", segundo um comunicado.

Os bilhetes já adquiridos permanecem válidos e não serão cancelados ou alterados, e não há alterações no acesso ao passe de acesso ao recinto.

As máscaras faciais serão obrigatórias, exceto quando se come ou bebe, e serão impostas medidas de distanciamento social em recintos fechados, de acordo com as definições estatais de COVIDSafe.

"Como as hospitalizações e os casos de COVID-19 continuam a aumentar em Victoria, essas estratégias de mitigação são proporcionais e projetadas para ajudar a limitar a disseminação do COVID-19", acrescentou o comunicado.

No ano passado, o Open da Austrália foi adiado para fevereiro devido à pandemia. Um confinamento no estado de Vitória implicou que os jogos fossem disputados sem adeptos durante cinco dias. Uma vez levantado, a capacidade foi limitada a 30.000 espectadores por dia.

A CNN entrou em contato com a Tennis Australia para comentar, mas ainda não obteve resposta.

O Open da Austrália de 2022 começa na segunda-feira, 17 de janeiro, e termina a 30 de janeiro.

