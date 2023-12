Novak Djokovic continua a ser um ídolo nacional na Sérvia, apesar da sua posição anti-vax

Ultimamente, isso não é uma hipérbole na pequena nação balcânica de sete milhões de habitantes, onde Djokovic é venerado como quase ninguém, exceto o próprio Jesus Cristo - embora Srdjan não tenha tido vergonha de o comparar ao filho de Deus.

Para muitos dos seus fãs, qualquer ataque a "Nole", como é conhecido, é um ataque a todo o país.

A decisão da Austrália de deter e depois deportar o desportista nas vésperas do Open da Austrália - privando-o da oportunidade de defender o seu título - foi recebida com fúria aqui.

"Eles espezinham o Novak e, por isso, espezinham a Sérvia e o povo sérvio", disse Srdjan Djokovic enquanto o seu filho estava detido pela imigração, acusando as autoridades australianas de manterem o seu filho em cativeiro.

"Queriam (...) pô-lo de joelhos, e não só a ele, mas também ao nosso país, à nossa bela Sérvia. Somos sérvios: um povo europeu orgulhoso e civilizado. Nunca atacámos ninguém, apenas nos defendemos".

O Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, classificou o tratamento dado ao número 1 do mundo como "uma literal caça às bruxas", enquanto a Primeira-Ministra Ana Brnabic e o Comité Olímpico do país classificaram as acções da Austrália como "escandalosas".

Um ídolo em casa

Djokovic regressou a Belgrado na segunda-feira, depois de ter perdido um recurso em tribunal contra a decisão do governo australiano de cancelar o seu visto por razões de saúde e ordem pública. Em causa? A sua posição sobre a vacinação contra a Covid-19, que as autoridades temiam que pudesse incitar os anti-vaxxers do país.

A estrela do ténis, que testou positivo duas vezes para a Covid-19, pronunciou-se contra as vacinas obrigatórias, dizendo aos jornalistas no Open da Sérvia, em abril passado: "Sempre acreditei na liberdade de escolha", segundo a Reuters.

Na altura, recusou-se a dizer se tencionava ou não ser vacinado: "É uma decisão íntima... Não quero ser rotulado como alguém que é contra ou a favor das vacinas. Não vou responder à pergunta".

Mas muitos na Sérvia - incluindo o Primeiro-Ministro Brnabic - não gostam de qualquer tentativa de pintar Djokovic como um anti-vaxxer.

"Não vejo Novak como um anti-vaxxer", disse ela à CNN esta semana. "Ele apoia a vacinação das pessoas que querem ser vacinadas.

"Ele é um ídolo e muitas pessoas admiram-no", disse à CNN um dos amigos mais próximos de Djokovic, o antigo tenista profissional Viktor Troicki. "Mas é a sua posição pessoal... O que ele decidir que é melhor para ele, é uma decisão dele".

Uma questão de escolha

A PM Brnabic encontra-se na estranha posição de promover as vacinas no seu país - onde menos de 60% da população adulta foi vacinada - ao mesmo tempo que defende a decisão de Djokovic de não ser vacinado.

Ela diz que não sabe porque é que ele está hesitante, mas insiste que ele não tem obrigação de explicar. "É uma decisão pessoal dele. Terá de perguntar ao Novak. Eu sei que a vacinação é a única forma de sair desta pandemia".

Na Sérvia, todo o episódio tem sido amplamente considerado como uma jogada política calculada, apesar de Brnabic ter dito à CNN que recebeu "garantias de que a política não estaria envolvida" por parte dos funcionários australianos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros australiano não respondeu quando questionado sobre a sua acusação.

Aqui, a posição de Djokovic sobre a vacina não é de todo notável - é partilhada por muitas pessoas que a CNN encontrou em Belgrado na semana passada.

"Ele foi julgado... porque pensou uma coisa e nem sequer a disse", disse um jovem fã que esperava para receber Djokovic no aeroporto.

E mesmo aqueles que acreditam firmemente na vacinação defendem o direito dos outros de recusarem a vacina.

"Não vivemos numa democracia?", diz Brnabic. "Nos tempos mais difíceis, é preciso defender as escolhas pessoais, não necessariamente concordando com essas escolhas".

"Eu nunca gostaria de ser a primeira-ministra de um país cuja polícia está a espancar brutalmente as pessoas nas ruas porque estão a protestar contra a vacinação", acrescentou.

Representar a Sérvia na cena mundial

A imagem de Djokovic pode ter sido afetada entre os fãs no estrangeiro na sequência da batalha dos vistos, mas no país, o episódio provocou um aumento do patriotismo sérvio.

Enquanto Djokovic estava detido no Park Hotel, em Melbourne, dezenas de fãs - muitos deles de grupos culturais sérvios - manifestaram-se na rua, agitando bandeiras, cantando e segurando cartazes.

No seu país, foi realizado um protesto de apoio ao número 1 do mundo em frente à Assembleia Nacional e, na noite anterior ao seu regresso à Sérvia, um edifício em Belgrado foi iluminado com as palavras: "Nole, és o orgulho da Sérvia".

A antiga diplomata sérvia Vladeta Jankovic, que se encontrou com Djokovic em várias ocasiões, chama-lhe "a melhor coisa que aconteceu à Sérvia neste século". Mas sobre o aumento do apoio patriótico à estrela, diz: "Não vamos confundir isto com nacionalismo, por favor".

Jankovic diz que a imagem da Sérvia no estrangeiro foi gravemente afetada - especialmente aos olhos do Ocidente - na sequência da guerra da década de 1990. "Era quase embaraçoso ser sérvio, quando se estava em Inglaterra ou nos EUA nessa altura", disse à CNN.

Depois apareceu Djokovic, um prodígio do ténis, humilde, frequentador da igreja e multilingue, que ajudou a reparar e a melhorar a imagem do país.

"Novak Djokovic é um fenómeno global e, se decidisse tomar uma vacina, provavelmente os números aumentariam em todo o mundo", disse Jankovic.

E ele diz que a popularidade de Djokovic em casa é tão sólida como sempre, mesmo depois da sua saída sem cerimónias de Melbourne.

"Não acho que isso tenha mudado nada. O seu direito de escolha é inquestionável. Acho que o que está errado é que ele veio para a Austrália e confiou neste convite... e tudo acabou muito infelizmente para ele."

O Presidente Vucic deixou bem claro na Austrália que não se trata apenas de um jogador de ténis, mas de "toda uma nação livre e orgulhosa". "Ele continuará a ser o melhor tenista de todos os tempos e estará sempre nos nossos corações".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com