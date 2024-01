Novak Djokovic chega às meias-finais do Open da Austrália com uma vitória esmagadora em sets directos sobre Andrey Rublev

Foi mais uma exibição de ténis quase perfeita do tenista de 35 anos, que continuou a sua marcha aparentemente inevitável em direção a um recorde de 22º Grand Slam, com uma vitória por 6-1 6-2 6-4 em apenas duas horas e três minutos.

Djokovic está agora a jogar o melhor ténis da sua carreira e perdeu apenas 12 jogos nos últimos dois encontros, aumentando a sua série de vitórias no Open da Austrália para 26, igualando o recorde de Andre Agassi.

Os primeiros sinais foram sinistros para Rublev, que parecia ainda estar a sentir os efeitos da sua epopeia de cinco sets contra Holger Rune, com o russo a ser quebrado apenas no seu terceiro jogo de serviço.

Foi um revés do qual nunca pareceu recuperar, com Djokovic a vencer o encontro e a dar um passo em frente para conquistar o 10º título do Open da Austrália, um recorde.

"Classificaria esta vitória como a nº 2 [deste ano], mas muito perto do desempenho de há duas noites", disse Djokovic na sua entrevista no court. "Não podia estar mais satisfeito com o meu ténis. Tenho jogado muito bem do fundo do court, adoro jogar nestas condições... este court, já o disse antes, é o mais especial para mim.

"O resultado dos dois primeiros sets não reflecte a realidade do encontro, houve alguns jogos muito disputados. O Andrey é um grande adversário e um grande jogador, tenho um grande respeito por ele. Eu sabia qual era o plano de jogo, mas uma coisa é imaginar como se quer jogar e outra coisa é executar no court. Nos momentos mais importantes, encontrei o meu melhor ténis.

"Experimentei quase todas as máquinas de feedback biológico do planeta para preparar a minha perna, funcionou e vou continuar. Sinto falta do ténis nos meus dias de folga, mas é importante ser inteligente e sensato com o corpo nestas circunstâncias particulares em que é mais importante estar pronto para o próximo desafio."

Djokovic vai agora defrontar o americano Tommy Paul, que joga a sua primeira meia-final de um Grand Slam, por um lugar na final de domingo do Open da Austrália.

"Obviamente, ele não tem muito a perder, é a primeira vez que está nas meias-finais de um Grand Slam", disse Djokovic. "Tem jogado um excelente ténis nos últimos 12 a 15 meses... por isso, tenho de estar preparado mentalmente e não abordar a partida de forma diferente dos últimos jogos.

"Se jogar desta forma, acho que tenho boas hipóteses de passar."

Será que "Nole" é imparável?

Vários comentadores comentaram, após a anterior vitória de Rublev sobre Rune, que o russo já tinha admitido mentalmente a derrota para Djokovic.

Quando questionado sobre a perspetiva de chegar à primeira semifinal de Grand Slam da sua carreira, Rublev brincou que teria sido bom se os quartos de final fossem contra outro jogador que não o sérvio.

Foi um comentário feito em tom de brincadeira, mas que, depois de um extenuante jogo de cinco sets, revelou provavelmente o medo genuíno que a maioria dos jogadores sente quando sabe que se aproxima um jogo contra Djokovic.

De facto, na fase inicial, Rublev já tinha começado a fazer uma figura exasperada, uma vez que o brilhantismo inicial de Djokovic o obrigou a lutar com tudo para tentar ganhar cada ponto.

A resistência de Rublev foi quebrada apenas no seu segundo jogo de serviço e já parecia um homem derrotado, com Djokovic a quebrar novamente pouco depois e a fugir para vencer o primeiro set por 6-1.

O segundo set foi, pelo menos, uma ligeira melhoria, com Rublev a segurar o serviço duas vezes antes de ser quebrado, mas parecia haver pouco que pudesse fazer para parar o ataque de Djokovic. Parecia sempre que era apenas uma questão de quando, e não se Rublev seria quebrado.

Apesar de estar a ganhar confortavelmente até agora, Djokovic ficou visivelmente frustrado no court e gritou para o seu camarote em algumas ocasiões durante o segundo set.

Não se sabia exatamente com o que estava irritado, mas o vento tinha soprado na Rod Laver Arena várias vezes durante as jogadas, forçando ambos os jogadores a cometer erros.

Ou, talvez, tão habituado à quase perfeição com que Djokovic tem estado ao longo deste torneio, que apenas uma pancada perdida foi um choque para o sistema.

"É preciso fazer ajustes e adaptarmo-nos às condições", disse Djokovic sobre o vento após o encontro. "Não estava tão ventoso por volta das seis horas, quando estava a aquecer, e começou no início do jogo.

"Quando se tem um vento forte nas costas, as pessoas nas bancadas ou na televisão não vêem grande diferença, mas para os jogadores faz uma enorme diferença."

O segundo set provou ser um teste muito mais duro para Djokovic, que por duas vezes enfrentou sérias pressões no serviço - a 3-2 e 5-2 - mas manteve-se firme em ambas as ocasiões para assumir uma vantagem de dois sets.

As coisas foram de mal a pior para Rublev, que desta vez foi quebrado no primeiro jogo do terceiro set. Se a partida não parecia terminada antes, agora certamente estava.

Para crédito de Rublev, ele continuou a lutar por cada ponto e levou o terceiro set mais tempo do que os dois anteriores, mas não foi o suficiente para negar a Djokovic um lugar na sua 10ª semifinal do Aberto da Austrália.

Fonte: edition.cnn.com