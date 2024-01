Novak Djokovic bate o recorde de 20º título de Grand Slam ao derrotar Matteo Berrettini na final de Wimbledon

O número 1 do mundo junta-se a Roger Federer e Rafael Nadal com 20 Grand Slams na carreira, consolidando-se como um dos maiores jogadores da história do desporto.

Depois de um início nervoso, Djokovic recuperou para vencer o seu adversário italiano por 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3 e conquistar o seu sexto título em Wimbledon.

Depois de já ter ganho o Open da Austrália e o Open de França este ano, Djokovic precisa da medalha de ouro olímpica e do título do Open dos Estados Unidos para se tornar o primeiro homem a ganhar um Golden Slam.

"Foi mais do que uma batalha. Em primeiro lugar, gostaria de dar os meus parabéns ao Matteo, à sua família e à sua equipa por um torneio fantástico. Hoje foi um jogo difícil", disse Djokovic na sua entrevista no court. "Desde que, aos 7 anos, na Sérvia, construí um troféu de ténis de Wimbledon com materiais improvisados que encontrei no meu quarto, até estar aqui hoje com o meu sexto Wimbledon. É incrível".

Berrettini, a disputar a sua primeira final de Grand Slam, podia ter sido perdoado por estar nervoso, mas foi o veterano Djokovic que pareceu mais instável no início.

O jogador de 34 anos começou o encontro com uma dupla falta antes de sobreviver a um break-point no seu primeiro jogo de serviço.

Berrettini, que tentava tornar-se o primeiro italiano a ganhar um título de singulares em Wimbledon, tentou confiar no seu potente serviço e no seu forehand para se impor no encontro, mas foi quebrado por Djokovic no seu segundo jogo de serviço.

O italiano começou então a lutar pela sua forma, falhando algumas pancadas fáceis, mas descobriu o seu ritmo mesmo a tempo, quebrando de novo contra Djokovic quando este estava a servir para o set.

A mini-vitória pareceu dar um impulso a Berrettini e o ímpeto oscilou a seu favor, com o público a apoiar o azarão.

O set de abertura foi para um tie-break de roer as unhas, que Berrettini selou com um ás enfático.

Era evidente que Djokovic precisava de melhorar o seu jogo, e foi exatamente isso que fez no segundo set, quebrando o serviço do italiano duas vezes nas duas primeiras tentativas.

No entanto, Berrettini não desistiu, quebrando mais uma vez quando Djokovic estava a servir para o set, mas o sérvio foi fundo para empatar o jogo.

O terceiro set foi mais parecido com a final que muitos esperavam, com os dois homens a produzirem um ténis maravilhoso para o deleite das bancadas lotadas no Centre Court.

Mas, depois de uma pausa inicial, Djokovic mais uma vez segurou a vantagem de 2-1 na final.

Berrettini continuou a pressionar Djokovic no último set da partida, mas a experiência do grande campeão começou a valer a pena. Reduziu drasticamente os seus erros não forçados e, como sempre tem acontecido, encontrou uma forma de ganhar os pontos importantes.

"De certeza que o Novak foi melhor do que eu. Ele é um grande campeão. Está a escrever a história do desporto, por isso merece todo o crédito", disse Berrettini durante a sua entrevista no court. "Estou muito contente com a final. Espero que não seja a minha última aqui ou a última em geral. É uma sensação inacreditável".

Na sua forma atual, parece ser apenas uma questão de tempo até Djokovic ultrapassar o número de Grand Slams de Federer e Nadal, mas o sérvio prestou homenagem às duas lendas do jogo masculino.

"Eles são lendas do nosso desporto e são os dois jogadores mais importantes que já enfrentei na minha carreira", afirmou. "Eles são a razão de eu estar onde estou hoje. Ajudaram-me a perceber o que tenho de fazer para melhorar e ficar mais forte."

Djokovic vai agora para Tóquio para competir nos Jogos Olímpicos antes de ir para o Open dos Estados Unidos.

Fonte: edition.cnn.com