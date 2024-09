Nova oferta da Polestar: resolvendo triunfalmente problemas com o Polestar 3

A expectativa pelo Polestar 3 é considerável. Está previsto para lançamento ao lado do Polestar 4, com o objetivo de impulsionar a joint venture sino-sueca para a alta velocidade. Mas possui os elementos necessários?

A Polestar, subsidiária da Geely e da Volvo, teve um lançamento bem-sucedido na Alemanha com o Polestar 2, superando outras marcas chinesas. Agora, os Polestar 3 e 4 estão posicionados para fazer um impacto significativo, depois de enfrentar alguns contratempos em sua estreia europeia. O Polestar 3, com um preço de cerca de 80.000 euros, pode ser um game-changer?

O novo SUV de luxo brilha com seu design, medindo 4,90 metros de comprimento. O Polestar 3 reflete a filosofia de design do Polestar 2, com foco em aerodinâmica e uma aparência confiante. Está claro: a Polestar sabe construir SUVs. Ao contrário do SUV-coupé Polestar 4, o Polestar 3 se baseia na arquitetura de produtos escalonável (SPA 2) da Volvo, originalmente projetada para motores a combustão. Ele abriga uma bateria de 111 kWh, que atende a faixas de até 561 a 650 quilômetros, segundo os padrões WLTP.

Três Opções Disponíveis

O Polestar 3 está disponível em três opções: com 220 kW/299 cv e tração traseira, e com 360 kW/489 cv ou 380 kW/517 cv e tração nas quatro rodas. Esta última apresenta um motor na frente e outro na traseira. Em determinadas condições, o motor traseiro pode ser desengatado para maior eficiência. Além disso, o eixo traseiro possui uma função de vetorização de torque elétrico de dupla embreagem, que melhora a dinâmica de cornering.

Durante os testes de condução em estradas rurais da Alta Baviera, o Polestar 3 mostrou um comportamento notável. Graças à suspensão pneumática de duas câmaras de série, o Polestar 3 consegue ocultar seu peso superior a 2,5 toneladas e presença marcante. Só em curvas muito cerradas e rápidas é que o Polestar 3 revela sua massa considerável, compartilhando a mesma plataforma que o Volvo EX90, outro veículo totalmente elétrico. A suspensão e a direção podem ser personalizadas de acordo com as preferências individuais, assim como a intensidade da frenagem regenerativa. No entanto, ao contrário das alavancas do volante tradicionais, a frenagem regenerativa é controlada por meio de um botão virtual persistente na tela.

O Polestar 3 acelera rapidamente do ponto morto ou ao fazer uma ultrapassagem, com a versão de motor único alcançando 100 km/h em 7,8 segundos, e as versões de motor duplo atingindo 100 km/h em 5,0 ou 4,7 segundos. A velocidade máxima é limitada a 180 km/h ou 210 km/h, respectivamente. Em condições ideais, uma carga completa pode cobrir 650 quilômetros (motor único), 631 quilômetros (motor duplo) ou 561 quilômetros (pacote de desempenho). A recarga rápida é possível até 250 kW, carregando a bateria de 10 a 80% em 30 minutos. No entanto, o desempenho de recarga do Polestar 3 com corrente alternada deixa a desejar, com uma potência de recarga de apenas 11 kW e um tempo de recarga de 11 horas de 0 a 100%.

Solidez Escandinava com um Toque de Elegância

O interior do Polestar 3, produzido na China e nos Estados Unidos, exala solidez escandinava e um toque de elegância. Materiais e acabamentos sustentáveis foram escolhidos para combinar com o conceito geral um tanto factual-cool. Um display de 14,5 polegadas em formato vertical e alguns botões no volante controlam o veículo, inicialmente pouco intuitivos, mas eventualmente mais fáceis de entender do que os concorrentes mais complexos. Assim como o Polestar 2, o Polestar 3 usa o sistema operacional Android Automotive desenvolvido em colaboração com a Google, que deixou uma impressão positiva durante os testes de condução.

Para cumprir as regulamentações de segurança escandinavas, o Polestar 3 é equipado com um impressionante conjunto de cinco módulos de radar, cinco câmeras externas e doze sensores ultrassônicos. No interior da cabine, a tecnologia de rastreamento de olho monitora a atenção do motorista, capaz de parar o veículo completamente se necessário. Além disso, as câmeras de radar no interior da cabine garantem que não haja crianças ou animais de estimação deixados para trás acidentalmente, e a conexão do sistema de climatização ajuda a prevenir golpes de calor ou resfriamento excessivo.

Espaço Abundante, Principalmente na Frente

Há muito espaço no SUV sino-sueco, especialmente na primeira fila. A linha do teto em forma de coupé não compromete o espaço para a cabeça na parte traseira, embora o espaço para as pernas seja ligeiramente reduzido devido a um banco traseiro baixo. Passageiros mais altos podem encontrar pouco espaço para as pernas. O volume do bagageiro varia de 481 a 1411 litros, oferecendo espaços de armazenamento adicionais sob a tampa e no frunk sob o capô.

Dirigir o Polestar 3 é agradável, apesar de seu tamanho. Ele manobra facilmente e com precisão, nunca parecendo excessivo na estrada. Os avisos do sistema de assistência podem ser facilmente desativados, embora o aviso de limite de velocidade, especialmente na versão de desempenho, deva ser mantido ativo, já que o limite é frequentemente ultrapassado com um simples toque no acelerador.

Em termos de apelo técnico e visual, o Polestar 3 tem o que é necessário para liderar o caminho para a marca euroasiática rumo à lucratividade. No entanto, há muitos concorrentes de marcas estabelecidas. E com preços de introdução que variam de 78.590 a 92.190 euros, mesmo com um desconto de 4.000 euros válido até novembro, não é garantido que os volumes de vendas sejam altos.

SUV de tamanho médio com cinco lugares

Dimensões: 4,90 metros de comprimento, 1,94 metros de largura (incluindo espelhos externos 2,12 metros), 1,61 metro de altura, Entre-eixos: 2,99 metros, Capacidade de carga: 484-1411 litros, Armazenamento frontal: 32 litros

Dois motores elétricos, 380 kW/517 cv, torque máximo de 910 Nm, Capacidade da bateria de 111 kWh, Autonomia WLTP: 561 km, Transmissão automática de uma velocidade, Tração nas quatro rodas

Velocidade máxima: 210 km/h, 0-100 km/h em 4,7 segundos, Carga DC até 250 kW (30 minutos de 10-80%), Carga AC até 11 kW (11 horas), Eficiência de combustível WLTP: 22,1-23,0 kWh/100 km

Preço: A partir de 92.190 euros

O Polestar 3 mostra suas capacidades de mobilidade elétrica, destacando-se como um SUV elétrico de alto desempenho. Com foco no desempenho, o Polestar 3 possui dois motores elétricos, entregando um poder pico de 517 cv e um torque de 910 Nm. Esta solução de mobilidade elétrica permite uma velocidade máxima de 210 km/h, acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos. Além disso, o Polestar 3 oferece amplas opções de carregamento, incluindo carga DC até 250 kW e carga AC até 11 kWh.

Como a nova bandeira das iniciativas de mobilidade elétrica da Polestar, o Polestar 3 representa um passo importante. Seu sistema de motores elétricos potente e amplas opções de carregamento contribuem para seu papel de pioneiro na mobilidade elétrica, estabelecendo padrões elevados para o mercado de SUVs elétricos.

