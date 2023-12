Nova linha de caminho de ferro de 620 milhas liga a China ao Laos

A via, a primeira rede ferroviária internacional da China, é o mais recente projeto no âmbito da sua vasta Iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota". Anteriormente designada por "Uma Faixa, Uma Rota", a ambiciosa estratégia tenta ligar vários países asiáticos e africanos através do poder económico da China.

Ligando Vientiane, a capital do Laos, a Kunming, capital e maior cidade da província chinesa de Yunnan, a rede acabará por ligar um total de 45 estações entre os dois países, das quais cerca de 20 prestarão serviços de transporte de passageiros.

De acordo com uma declaração do China Railway Group, o comboio China-Laos ajudará a converter a nação mais pequena de "um país sem litoral num país com litoral". Até ao final de 2021, tanto o transporte de mercadorias como o de passageiros poderão ser efectuados por comboio entre os dois países.

Atualmente, a linha férrea tem um comprimento total de mais de 1.000 quilómetros (621 milhas). A viagem de Kunming até à cidade fronteiriça chinesa de Jinghong demora cerca de três horas.

A China investiu fortemente na construção de caminhos-de-ferro na última década, acrescentando 37.900 quilómetros (cerca de 23.500 milhas) de linhas de alta velocidade desde 2008. Também investiu em projectos ferroviários noutros países, como uma controversa rede de 3,6 mil milhões de dólares no Quénia.

O comboio China-Laos deverá "funcionar em pleno" em dezembro de 2021, segundo os meios de comunicação social estatais.

Embora o Sudeste Asiático seja um destino popular para muitos viajantes chineses, o Laos não tem estado no topo da lista. No entanto, a nova facilidade de acesso pode mudar isso.

De acordo com a OAG, um grupo de recolha de dados e estatísticas de voos internacionais, os mercados de crescimento mais rápido para os turistas chineses antes da pandemia eram o Vietname, a Tailândia e o Japão.

Tanto os viajantes do Laos como os da China precisam de visto para visitar o outro país.

Mais de 155 milhões de turistas chineses viajaram internacionalmente em 2019, de acordo com a Academia de Turismo da China, uma instituição dependente do Ministério da Cultura e do Turismo da China.

De janeiro a setembro de 2019, cerca de 760 000 turistas chineses visitaram o Laos, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, informou o Consulado Geral da RPC em Luang Prabang, Laos.

